Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.12.21 | Aktualisiert um: 19:45 | Überblick

Winslet zu Treffen mit DiCaprio: «Konnte nicht mit Weinen aufhören»

LONDON: Die britische Schauspielerin Kate Winslet (46) hat von einem emotionalen Wiedersehen mit ihrem US-Kollegen Leonardo DiCaprio berichtet. «Ich konnte nicht mit Weinen aufhören», sagte Winslet dem «Guardian» in einem in dieser Woche veröffentlichten Interview.

Die beiden spielten die Hauptrollen in der monumentalen «Titanic»-Verfilmung des kanadischen Regisseurs James Cameron aus dem Jahr 1997, damals erst 22 und 21 Jahre alt. Mit dem inzwischen 47-jährigen DiCaprio verbinde sie eine sehr enge Freundschaft, berichtete Winslet.

Unter anderem wegen der Pandemie habe sie ihn vor dem Treffen in Los Angeles drei Jahre lang nicht gesehen. «Ich kenne ihn mein halbes Leben! Es ist aber nicht so, dass ich mal zufällig in New York oder er in London gewesen wäre und man die Chance für ein Treffen auf einen Kaffee gehabt hätte», sagte Winslet und fügte hinzu: «Wir konnten unsere Länder nicht verlassen.»

Zu den anstrengenden Dreharbeiten für «Titanic» sagte sie rückblickend: «Es war für uns alle nicht angenehm, aber wir mussten da alle gemeinsam durch.» Ihr sei es «elend» gegangen, aber das hätte sie damals niemals zugegeben, sagte Winslet, die in diesem Jahr mit der Krimiserie «Mare of Easttown» für den US-Sender HBO große Erfolge feierte.

Medien: Österreichs Ex-Kanzler Kurz geht als Manager in die USA

WIEN: Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (35) soll einen Job in den USA angenommen haben. Das berichten österreichische Medien am Samstag. Er soll bereits einen Vertrag in der Privatwirtschaft unterzeichnet haben, berichtete die Tageszeitung «Österreich». Nach Informationen der «Kronen-Zeitung» soll es sich um einen Managerjob im Silicon Valley handeln. In der Region südlich von San Francisco haben zahlreiche große Hightech-, IT- und Internetfirmen ihren Sitz.

Kurz äußerte sich nicht. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er seine Weihnachtsgrüße aber - eher ungewöhnlich - auf Englisch: «Merry #Christmas, relaxing holidays and a happy New Year to you all!» - übersetzt: «Frohe #Weihnachten, entspannte Feiertage und ein frohes neues Jahr euch allen!»

Kurz war im Oktober nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten. Er und einige seiner engsten politischen Mitstreiter sollen mithilfe von Steuergeldern geschönte Umfragen in Auftrag gegeben haben, um den Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Kurz bestreitet alle Vorwürfe. Er blieb zunächst Chef der konservativen ÖVP und Fraktionschef, kündigte aber Anfang Dezember abrupt seinen Rücktritt von allen Ämtern an. Zuvor waren er und seine Freundin Eltern geworden. Die Geburt seines Sohnes habe seine Perspektive geändert, sagte er, und schloss eine Rückkehr in die Politik aus. Kurz stand zehn Jahre im Rampenlicht, als Staatssekretär, Außenminister und schließlich Kanzler.

Tochter von Captain Tom: Trauer nicht alleine bewältigen

MARSTON MORETAINE: Die Tochter des im Februar gestorbenen britischen Rekordspendensammlers Captain Tom Moore hat Trauernde an Weihnachten ermutigt, sich Hilfe zu suchen. «Es kann schwer sein, aber fühlen Sie sich nicht alleine. Es gibt Menschen, mit denen Sie sprechen können», sagte Hannah Ingram-Moore der BBC, wie aus einem am Samstag veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Ihr im Alter von 100 Jahren gestorbener Vater sei Teil dessen gewesen, was Weihnachten ausmacht, sagte Ingram-Moore und fügte hinzu «Er hat es geliebt.» Er sei immer für den Truthahn und die Ofenkartoffeln zuständig gewesen. Es sei nun «wirklich emotional», sich am ersten Weihnachten ohne ihn um die Aufgaben zu kümmern, die er sonst erledigt habe. Es gebe definitiv Momente der Traurigkeit. «Aber wir haben auch die pure Freude über das, was er der Welt hinterlassen hat», sagte Ingram-Moore.

Der Weltkriegsveteran Captain Tom, der zuletzt selbst an Covid-19 erkrankt war, hatte im vergangenen Jahr umgerechnet knapp 39 Millionen Euro an Spenden für den in der Pandemie unter Druck geratenen Gesundheitsdienst NHS gesammelt. Er war dafür 100 Runden mit seinem Rollator durch seinen Hinterhof spaziert. Beinahe über Nacht avancierte er zum nationalen Helden. Queen Elizabeth II. (95) schlug ihn dafür zum Ritter.

Herzogin Kate überrascht mit Einlage am Klavier bei Weihnachtskonzert

LONDON: Die britische Herzogin Kate (39) hat die Gäste eines Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey in London mit einer Einlage am Klavier überrascht. Gemeinsam mit Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song in einem mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Teil der Kirche am Klavier begleitete. Sie trug einen roten Mantel und offenes Haar und wirkte beinahe entspannt am Flügel. Das Konzert, das bereits am 8. Dezember stattgefunden hatte, wurde an Heiligabend beim britischen Sender ITV übertragen.

Walker zeigte sich von den Klavierkünsten der Herzogin von Cambridge schwer beeindruckt. Kate habe den Song mit ihm im Studio lediglich einige Male in geheimen Sessions geprobt. «Sie hat komplett ins Schwarze getroffen und ich war so überrascht, wie gut sie Takt gehalten hat (...)», sagte Walker der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Kate hatte das Konzert für Menschen organisiert, die sich in der Pandemie besonders im Dienst für andere hervorgetan hatten. Bei dem Event mit dem Titel «Royal Carols: Together At Christmas» durften die Zuhörer auch selbst einige Weihnachtslieder mitsingen. Das sogenannte Carol singing (Weihnachtslieder singen) ist fester Bestandteil der Adventszeit in Großbritannien. Prinz William (39) las dazu die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vor. Ebenfalls bei dem Konzert dabei waren auch Williams Cousinen Prinzessin Beatrice (33) und Zara Tindall (40) mit ihren Männern sowie die Frau von Prinz Edward, Gräfin Sophie Wessex (56).