Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.21 | Aktualisiert um: 17:20 | Überblick

Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai feiert Uni-Abschluss

BIRMINGHAM: Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat nach eigenen Angaben ihr Studium abgeschlossen. «Es wurde Latein gesprochen und offensichtlich habe ich jetzt einen Abschluss», schrieb die 24-Jährige am Freitag auf Twitter zu Fotos, auf denen sie in der Universitätsstadt Oxford in einer schwarzen Robe zu sehen ist.

Ihre letzten Abschlussprüfungen hatte Yousafzai einem BBC-Bericht zufolge bereits im vergangenen Jahr bestanden. Die in Großbritannien lebende Pakistanerin hatte in Oxford Politik, Wirtschaft und Philosophie studiert.

Malala Yousafzai erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 hatte sie ein Attentat überlebt, nachdem Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt hatten. Sie hatte sich zuvor für den Schulbesuch von Mädchen starkgemacht.

Broadway-Komponist Stephen Sondheim mit 91 Jahren gestorben

NEW YORK: Stephen Sondheim, einer der bedeutendsten Texter und Komponisten der Musiktheaterbranche, ist tot. Er starb am Freitagmorgen (Ortszeit) im Alter von 91 Jahren in Roxbury im US-Bundesstaat Connecticut, wie die «New York Times» unter Berufung auf dessen Anwalt F. Richard Pappas berichtete.

Der Tod Sondheims, der unter anderem für seine Arbeit an Broadway-Erfolgsmusicals wie «Sweeney Todd», «West Side Story» und «Gypsy» bekannt war, sei unerwartet gewesen, sagte Pappas. Einen Tag zuvor habe Sondheim noch mit Freunden Thanksgiving gefeiert. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Im Verlauf seiner mehrere Jahrzehnte umfassenden Karriere in Theater, Film und Fernsehen gewann der gebürtige New Yorker unter anderem einen Oscar, einen Pulitzer-Preis, acht Grammys und acht Tony Awards, wie der Sender CNN berichtete. Zudem erhielt er 2014 die Friedensmedaille des US-Präsidenten, die zu den höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes gehört.