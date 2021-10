Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.10.21 | Überblick

Bergsteiger ohne Beine besteigt Achttausender

KATHMANDU: Der beinamputierte Abenteurer Rustam Nabijew hat es geschafft, den achthöchsten Berg der Welt im Himalaya zu erklimmen. Das bestätigten die Firma, die seine Expedition organisiert hatte, und ein Mitarbeiter der nepalesischen Behörde, die Zertifikate für erfolgreiche Besteigungen ausstellt, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe noch nie jemanden mit einer so schweren Behinderung gesehen, der einen solchen Berg bestiegen hat», sagte der Behördenmitarbeiter Jay Ram Upreti. «Seine Leistung ist einfach außergewöhnlich.» Es sei schon für eine physisch fitte Person schwer, den Berg zu besteigen. Nabijew habe am 2. Oktober oben auf der Spitze des 8163 Meter hohen Mount Manaslu gestanden.

Nabijew war laut seinem Bergführer Mingma G früher Soldat und hatte seine Beine bei einem Zusammenbruch einer Baracke in Sibirien vor sechs Jahren verloren. «Ich habe eine neue Seite in der Geschichte des modernen Bergsteigens aufgeschlagen», schrieb Nabijew auf Instagram. Er sei der erste Mensch auf der Welt, der einen Achttausender nur mit den Händen bestiegen habe.

Bergführer Mingma G bestätigte, dass er nur die Hände benutzt habe, er habe nur bei einigen schwierigen Stellen Hilfe gebraucht. Ob er der Erste war, der dies geschafft hat, konnten weder der Bergführer noch der Behördenmitarbeiter bestätigen.

Indischer Minister: Autohupen sollen traditionelle Musik spielen

NEU DELHI: Indiens Transportminister sagt dem großen Lärm auf indischen Straßen auf ungewöhnliche Weise den Kampf an. Er plane ein Gesetz, wonach nur traditionelle indische Musik als Geräusch für Autohupen zugelassen sei, sagte Minister Nitin Gadkari Reportern kürzlich bei der Einweihungsfeier einer Autobahn in Nashik in der Nähe der Finanzmetropole Mumbai. Er überlege sich auch die Sirenentöne von Krankenwagen und Polizeiautos mit netteren Klängen ersetzen zu lassen, damit sich die Leute besser fühlten. Ein Kandidat für solche Klänge sei ein Stück, das er im Radio gehört habe. Er findet, laute Sirenen seien nervig und sie beeinträchtigten das Gehör. Als Ersatzklang für die Hupen kämen unter anderem Töne von Flöten, indischen Tabla-Trommeln, Violine, Mundharmonika und Harmonium in Frage.

Auf indischen Straßen ist der Lärm oft riesengroß. Es tummeln sich dort Rikschas, große Autos, kleine Autos, Taxis, Scooter, Hunde, Kühe - und Menschen. Die Hupe ist für viele Menschen in Indien eine der wichtigsten Funktionen im Auto. Denn ohne Hupen gibt es so gut wie gar kein Durchkommen. Auch an roten Ampeln hupen Leute hinter dem Steuer unaufhörlich.

Letztes Jahr - noch vor Corona - nervte die Polizei der ganze Straßenlärm offenbar so sehr, dass sie eine besondere Kampagne starteten. Sie installierten Dezibel-Messgeräte an Verkehrsknotenpunkten und koppelten die Ampeln damit. Die Ampeln blieben länger rot, wenn mehr als 85 Dezibel gemessen wurde. Das übliche Hupen verstummte. Ein Video des Tests verbreitete sich rasch. Doch nach dem Ende der Kampagne stieg der Lärmpegel wieder.

Christopher Nolan macht Cillian Murphy zu «Oppenheimer»

LOS ANGELES: Regisseur Christopher Nolan (51, «The Dark Knight», «Dunkirk») hat den Hauptdarsteller für seinen Film über den «Vater der Atombombe» gefunden. Der irische Schauspieler Cillian Murphy (45) soll den Physiker J. Robert Oppenheimer spielen, wie das Studio Universal Pictures am Freitag (Ortszeit) bekanntgab. Das Biopic «Oppenheimer» soll im Juli 2023 in die Kinos kommen. Nolan und Murphy drehten schon häufiger zusammen, darunter Filme wie «Batman Begins», «The Dark Knight» «Inception» und «Dunkirk», aber nun ist Murphy erstmals als Hauptdarsteller dabei.

Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs, als der brillante Physiker (1904-1967) maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete. Der Amerikaner deutsch-jüdischer Abstammung leitete das streng geheime Manhattan-Projekt in Los Alamos in der Wüste von New Mexiko. Nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 war Oppenheimer erschüttert von der Zerstörungskraft seiner Schöpfung, engagierte sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und wurde in den USA Opfer einer antikommunistischen Hetzjagd.

Das Filmprojekt basiert auf einer mit dem Pulitzerpreis gekrönten Biographie der Autoren Kai Bird und Martin J. Sherwin. Nolan, der das Skript schreibt, will Anfang 2022 mit den Dreharbeiten beginnen.

«American Buffalo»: Fishburne und Rockwell kommen an den Broadway

NEW YORK: Genau zwei Jahre nach dem wegen der Corona-Pandemie verschobenen Original-Premierendatum kommt das Stück «American Buffalo» mit Laurence Fishburne (60) und Sam Rockwell (52) in den Hauptrollen doch noch an den New Yorker Broadway.

Die Aufführungen des von Autor David Mamet geschriebenen Werks würden am 22. März 2022 beginnen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Auch «Glee»-Star Darren Criss (34) sei dabei. Das erstmals 1977 am Broadway aufgeführte Stück, das auch schon verfilmt wurde, handelt von drei Kleinkriminellen, die mehr vom Leben wollen.