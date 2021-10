Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.21 | Überblick

Dragqueen Olivia Jones: Abtreten von Merkel ist «Horror» für Komiker

KÖLN: Dragqueen Olivia Jones betrachtet das Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel als großen Verlust für Komiker.

«Ich glaube, von Merkel wird Eines bleiben: Dass man sie wunderbar parodieren konnte. Das ist natürlich für die Comedians ein absoluter Horror, dass die Merkel abtritt», sagte die 51-Jährige am Freitagabend am Rande des Deutschen Comedypreises in Köln. Die Kanzlerkandidaten aus dem Wahlkampf - Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock - seien da schwieriger. «Die sind jetzt nicht so gut zu parodieren wie unsere Mutti mit dieser Helmfrisur, ihrer Raute und diesen hängenden Mundwinkeln», sagte Jones. «Das werde ich auf jeden Fall vermissen.».

Donald Sutherland spielt Hauptrolle in Stephen-King-Horror

LOS ANGELES: Der kanadische Leinwandstar Donald Sutherland (86, «Die Tribute von Panem», «Ad Astra») und der 18-jährige Jaeden Martell («Es Kapitel 2») werden die Hauptrollen in einer Stephen-King-Verfilmung spielen. «Mr. Harrigan's Phone» basiert auf dem Kurzroman des Horror-Meisters (dt. Titel «Mr. Harrigans Telefon») aus dem Jahr 2020. Regisseur John Lee Hancock («Blind Side - Die große Chance, «Saving Mr. Banks») soll den Gruselstreifen für Netflix inszenieren, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Freitag berichtete.

Die Story dreht sich um einen Jungen, der dem alten, reichen Mr. Harrigan im Haushalt hilft, um sein Taschengeld aufzubessern. Als der kauzige Millionär stirbt, schleust der Junge bei der Beerdigung zum Abschied heimlich ein Mobiltelefon in sein Grab. Das hat gruselige Folgen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat anlaufen. Sutherland drehte zuletzt unter der Regie von Roland Emmerich den Sci-Fi-Katastrophenfilm «Moonfall», der im Februar 2022 in die Kinos kommen soll.

Sternen-Ehre für Daniel Craig auf Hollywoods «Walk of Fame»

LOS ANGELES: Bond-Darsteller Daniel Craig (53) soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Freitag in Los Angeles bekannt. Am kommenden Mittwoch (6. Oktober) soll der britische Star die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Die Zeremonie hängt zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. «Keine Zeit zu sterben», in dem Craig zum fünften und letzten Mal in die Rolle des berühmten Geheimagenten 007 schlüpft, läuft zwei Tage später in den US-Kinos an.

Craig sei wie Bond eine «britische kulturelle Ikone», hieß es in einer Mitteilung des «Walk of Fame»-Gremiums. Sein Stern werde neben dem von Bond-Darsteller Roger Moore in den Bürgersteig eingelassen. Die passende Adresse: Hollywood Boulevard Nummer 7007. Als Gastredner sind die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Oscar-Preisträger Rami Malek («Bohemian Rhapsody»). In «Keine Zeit zu sterben» mimt Malek den kriminellen Bösewicht Safin.

Nach dem Bond-Ende geht es für Craig schnell weiter. Er hat bereits die Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc in der Fortsetzungen der Krimi-Komödie «Knives Out - Mord ist Familiensache» zugesagt. Im kommenden Jahr will der britische Star in einer «Macbeth»-Inszenierung an den New Yorker Broadway zurück.

Spanischer Star Alejandro Sanz mit Stern in Hollywood gefeiert

LOS ANGELES: In den 1990er Jahren wurde er durch seine von Flamenco und Pop beeinflussten Stücke in Spanien bekannt. Alejandro Sanz stieg zum Weltstar auf - nun ist er in Hollywood mit einem Stern verewigt.

Der spanische Sänger Alejandro Sanz («Corazón parti'o») hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Der 52-Jährige enthüllte am Freitag eine Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood. Als kleiner Junge habe er von vielen Dingen geträumt, aber sich nie vorstellen können, jemals eine solche Ehre zu erhalten, sagte Sanz vor jubelnden Fans. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen kniete der vierfache Vater auf der Plakette nieder.

Als Gastrednerin war die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio (27) eingeladen, die in Alfonso Cuaróns «Roma» eine Hausangestellte verkörperte. Sie war 2019 als erste indigene Schauspielerin aus Mexiko für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Der Künstler mit Hit-Alben wie «No Es Lo Mismo» und «Al Ama Al Aire» wurde in seiner Heimat in den 1990er Jahren bekannt. Zu seinen großen Hits gehört das mit Shakira aufgenommene Duett «La Tortura». In seiner Laufbahn hat er vier Grammy-Trophäen und über 20 Latin Grammy-Preise gewonnen. Nach Angaben der Veranstalter erhielt Sanz die 2703. Sternenplakette auf dem «Walk of Fame».