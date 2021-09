Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.09.21 | Überblick

Mads Mikkelsen: Junge Männer «ein bisschen verloren»

BERLIN: Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen («Casino Royale») macht sich nach eigenen Worten Sorgen um junge Männer. «Meine Generation hatte es gut. Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden und nun das mittlere Alter - da sind wir überall prima durchgekommen», sagte der 55-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die nächste Generation von Männern scheint mir jedoch ein bisschen verloren - verlorener, als wir es je waren.»

Frauen bräuchten die Männer nicht mehr unbedingt, so Mikkelsen. «Sie kommen allein wunderbar klar», sagte der Schauspieler. Junge Männer wüssten einfach nicht mehr, wie sie in das System passen. «Die Suche nach ihrem Platz im Leben empfinden sie als wirkliche Krise.» Dabei rede er allerdings nur über die westliche Welt, schränkte er ein.

Simone Thomalla nach Liebes-Aus: «Es geht mir wunderbar»

LEIPZIG: Schauspielerin Simone Thomalla (56) hat sich wenige Tage nach dem Bekanntwerden ihrer Trennung von Handballer Silvio Heinevetter (36) in Feierlaune gezeigt. «Es geht mir wunderbar», sagte Thomalla am Freitagabend am Rande der TV-Gala «Goldene Henne» in ihrer Heimatstadt Leipzig. Sie freue sich, an diesem Abend «Kollegen wiederzutreffen und mal wieder zu feiern und nicht alleine zu Hause zu sein».

Am Dienstag hatten Thomalla und Heinevetter in einem Statement erklärt, sich nach zwölf Jahren getrennt zu haben. Diese sei bereits vor einigen Monaten einvernehmlich erfolgt. Sie wollten als Freunde verbunden bleiben.

Thomalla stammt aus Leipzig, lebt aber schon seit Jahren in Berlin. Nationaltorhüter Heinevetter spielt derzeit für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen in Nordhessen.

«Schitt's Creek»-Star Levy soll Filme und Serien für Netflix machen

NEW YORK: Der kanadische Schauspieler Dan Levy (38), der mit der Comedy-Serie «Schitt's Creek» berühmt wurde, soll künftig für den Streaming-Dienst Netflix Filme und Serien entwickeln.

Als erstes sei eine romantische Komödie geplant, die Levy schreiben und produzieren und bei der er Regie führen und eine Hauptrolle übernehmen soll, teilten beide Seiten am Freitag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. «Schitt's Creek» hatte im vergangenen Jahr bei den Emmys alle Comedy-Preise abgeräumt. Der 38-Jährige ist der Sohn von Schauspieler Eugene Levy («American Pie»), der in «Schitt's Creek» auch seinen Vater spielte.