Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.08.21 | Überblick

US-Sängerin H.E.R. gibt Filmdebüt mit «The Color Purple»

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Sängerin H.E.R. (24) will ihr Filmdebüt geben. Der R&B-Star werde in der Musical-Verfilmung «The Color Purple» des Studios Warner Bros. mitspielen, berichteten die Kinoportale «Hollywood Reporter» und «Variety» am Freitag. Vorlage ist das gleichnamige Broadway-Musical, das wiederum auf dem Roman von Alice Walker basiert, die dafür einen Pulitzer-Preis gewann.

1985 war «Die Farbe Lila» mit Whoopie Goldberg in der Hauptrolle von Steven Spielberg verfilmt worden. Oprah Winfrey und Danny Glover spielten ebenfalls mit. Die Geschichte dreht sich um eine schwarze unterdrückte Frau in den US-Südstaaten.

H.E.R. soll eine Kellnerin spielen, die eine Karriere als Sängerin beginnt. Auch Corey Hawkins («In The Heights») steht schon als Schauspieler fest. Der Musiker und Filmemacher Samuel Bazawule ist als Regisseur an Bord. Das Film-Musical soll im Dezember 2023 in die Kinos kommen.

Sängerin Gabriella Wilson alias H.E.R. hat in diesem Jahr bereits einen Oscar gewonnen: für das beste Filmsoundtrack-Lied «Fight For You» (aus «Judas and the Black Messiah»).