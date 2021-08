Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.08.21 | Überblick

Juliette Binoche mit 57 gelassener und «befreit»

AUGSBURG: Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (57) hat nach eigenen Angaben kein Problem mit dem Altern. Mit 50 akzeptiere man allmählich das Scheitern manch großer Pläne demütig, «und auf diese Weise bekommst du eine Kraft von außen, die dir die nötige Stärke gibt», sagte Binoche der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Ich habe im Leben manches durchgemacht, und ich weiß deshalb, wer ich bin.» Deshalb nehme sie die Dinge heute viel gelassener. Ihr Lebensgefühl sei «ein befreites».

Auch der Tod ihres Vater «war keine Tragödie, denn ich habe begriffen, dass das zum Leben dazu gehört», sagte Binoche. Vor so einem Schicksalsschlag habe sie sich zwar gefürchtet. «Aber als es dann so weit war, konnte ich mich damit abfinden.» Ihr Vater habe sie nach der Sängerin Juliette Greco genannt. «Vor drei, vier Jahren, da war sie um die 90, habe ich sie auf der Bühne gesehen - sie war so was von sinnlich. Das Alter konnte ihr nichts anhaben. Ich war so bewegt, dass ich die ganze Zeit weinen musste.»

Lars Eidinger: Theater wird alles überleben

BERLIN: Schauspieler Lars Eidinger (45) hält Theater für widerstandsfähig. «1999 waren unsere größten Gegner noch Kino und Fernsehen», sagte Eidinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). «Jetzt ist das Kino wegen der Streamingdienste in der Krise, und meine Tochter hat noch nie den Fernseher eingeschaltet. Theater wird alles überleben.»

Die Vorstellungen in der Berliner Schaubühne, wo er zum Ensemble gehört, seien eigentlich schon einen Tag, bevor der Vorverkauf beginne, ausverkauft. «Und in Salzburg spielen wir vor 2500 Zuschauern, auch da gibt es keine Karten mehr.» Dort ist Eidinger bei den Festspielen als «Jedermann» zu sehen.

Auf die Frage, ob das die letzten Weihen seien, die man als Schauspieler kriegen könne, sagte Eidinger: «Naja, aus deutscher Sicht wohl weniger. Wenn, dann eher unter dem Aspekt, dass man seinen Beruf danach an den Nagel hängen kann.» Das sei wahrscheinlich vergleichbar mit einer Rolle beim «Traumschiff».

Im Vorfeld hätten ihm sehr viele Leute abgeraten, die meinten, dass sei das Ende der Karriere. Man könne nicht den «Jedermann» spielen und dann experimentelles Theater in der Schaubühne machen. «Ich habe aber den Eindruck, dass es mir eher eine Freiheit gibt, wenn ich mich in alle Richtungen öffne. Ich hatte große Lust, auf dem Domplatz zu spielen, und bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis. Jede Vorstellung genieße ich sehr.»

Besetzung für Tim Burtons Spin-Off der «Addams Family» wächst an

LOS ANGELES: Die Besetzung für «Wednesday», ein Spin-Off der morbiden «Addams Family» unter der Regie von Tim Burton (62), wächst weiter an. In der geplanten Netflix-Serie soll US-Schauspieler Luis Guzmán (64, «Narcos», «Traffic - Macht des Kartells») den Familienpatriarchen Gomez Addams spielen, wie die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Freitag berichteten. Im Mai war bereits bekannt geworden, dass Jenna Ortega (18, «Songbird») die Hauptrolle als Sprössling Wednesday übernimmt.

Die Serie mit acht Folgen soll sich um die nun studierende Tochter drehen, die an der Nevermore Akademie ihre Superkräfte entdeckt und versucht, gegen eine Mordserie in einer Kleinstadt vorzugehen.

In dem «Addams Family»-Spielfilm (1991) unter der Regie von Barry Sonnenfeld spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Die skurrilen Figuren stammen ursprünglich aus der Feder des US-Zeichners Charles Addams, der die Cartoon-Charaktere von 1940 an im «New Yorker»-Magazin verbreitete.

Burton ist als Schöpfer von Filmen wie «Beetlejuice», «Sleepy Hollow», «Charlie und die Schokoladenfabrik» und «Alice im Wunderland» für seine bizarren, morbiden Bilderwelten bekannt.