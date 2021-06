Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Druck auf Johnson steigt nach Kuss-Fotos von Minister Hancock

LONDON: Nach Berichten über eine Affäre des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock mit einer Mitarbeiterin steigt der Druck auf Premierminister Boris Johnson, das Kabinettsmitglied zu entlassen. Zahlreiche Abgeordnete seiner Konservativen Partei forderten den Rauswurf des Ressortchefs, wie britische Zeitungen am Samstag berichteten. Die Opposition wirft Johnson, der dem Minister das Vertrauen ausgesprochen hatte, fehlendes Rückgrat vor. Kritisiert wird nicht nur die Affäre des 42-Jährigen in Corona-Zeiten. Hancock müsse erklären, ob er seine mutmaßliche Geliebte vor Beginn der Affäre oder erst danach eingestellt habe, hieß es in London.

Die Zeitung «The Sun» hatte am Freitag Fotos aus einem Überwachungsvideo veröffentlicht, die zeigen sollen, wie der verheiratete Hancock seine ebenfalls verheiratete Mitarbeiterin in seinem Büro küsst. Der Minister räumte einen Verstoß gegen die von ihm selbst eingeführten Corona-Abstandsregeln ein, die zum Zeitpunkt der Bilder engen Kontakt mit Mitgliedern fremder Haushalte untersagten. Er lehnte aber einen Rücktritt ab. Johnson nahm die Entschuldigung an und erklärte den Fall für erledigt.

Die Zeitung «Daily Mail», die Johnson nahesteht, forderte mit deutlichen Worten Hancocks Rauswurf. Der Minister, der als Gesicht der Regierung in der Pandemie gilt, habe sich mit dem Regelbruch als größtmöglicher Heuchler entlarvt, schrieb das Blatt.

Jodie Foster sah Trump nicht kommen: «Habe in einer Blase gelebt»

AUGSBURG: Filmstar Jodie Foster (58) hat die Präsidentschaft von Donald Trump nicht kommen sehen. «Während der Obama-Administration habe ich in einer Blase gelebt - viele andere auch», sagte die Oscar-Preisträgerin («Angeklagt», «Das Schweigen der Lämmer») der «Augsburger Allgemeinen». «Ich habe nicht verstanden, was sich eigentlich in unserem Land abspielt. Und die Wahl Trumps hat mich ordentlich wachgerüttelt. Diese vier Jahre waren schon heftig.»

Im Kino ist Foster, die seit Jahren keinen großen Film mehr drehte, jetzt als Anwältin Nancy Hollander in dem Guantanamo-Drama «Der Mauretanier» zu sehen. Am 6. Juli soll sie die Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Das Festival verleiht ihr die Goldene Ehrenpalme.

Foster sagte über ihre Arbeit als Schauspielerin: «Ich möchte, dass mein Publikum aus meinen Filmen positive moralische Botschaften mitnimmt. Und nach diesen Kriterien suche ich meine Filme aus, zum Beispiel einen Politthriller wie «Der Mauretanier», wo es ja darum geht, wie sich ein unschuldiger muslimischer Gefangener nicht von Haft und Folter brechen ließ, sondern menschlich reifer wurde und verzeihen konnte. Die Schlüsselfrage ist: Wie tun wir das Richtige? Und darauf gibt es keine einfache Antwort, deshalb wird diese Geschichte auch aus verschiedenen Perspektiven gezeigt.»

25 Jahre nach Debütalbum: Rapper Jay-Z versteigert NFT-Kunstwerk

NEW YORK: Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen seines Debütalbums «Reasonable Doubt» versteigert der US-Rapper Jay-Z (51) ein auf dem Cover basierendes digitales Kunstwerk. Der Künstler Derrick Adams habe das Werk für den Rapper angefertigt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit. Es werde als sogenanntes NFT (non-fungible token) versteigert, eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten.

NFTs haben gerade einen Boom erlebt: So wurde vor kurzem eine damit verknüpfte Kopie einer Collage des Digitalkünstlers Beeple für gut 69,3 Millionen Dollar versteigert. Für das digitale «Reasonable Doubt»-Kunstwerk können Interessierte noch bis zum 2. Juli online mitsteigern, auch Kryptowährungen sind zugelassen.

«Reasonable Doubt» begründete die Karriere von Jay-Z, der mit Sängerin Beyoncé verheiratet ist und drei Kinder hat. Seitdem brachte der Rapper rund ein Dutzend weitere Alben heraus.

Weiterer Aufschub für Science-Fiction-Epos «Dune»

LOS ANGELES: Ein weiterer Aufschub für den starbesetzten Science-Fiction-Film «Dune»: das mit Spannung erwartete Epos des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve soll nun erst am 22. Oktober in die US-Kinos kommen. Das Studio Warner Bros. gab den dreiwöchigen Aufschub vom 1. Oktober am Freitag bekannt. Das Studio warf gleich mehrere Starttermine um. So wurde etwa der Clint-Eastwood-Film «Cry Macho» vom 22. Oktober auf Mitte September vorverlegt, wie das Branchenblatt «Variety» am Freitag berichtete.

Ein Grund für den neuerlichen «Dune»-Aufschub wurde nicht genannt. Insider gehen laut «Hollywood Reporter» davon aus, dass ein größerer Abstand zu der Premiere des James-Bond-Films «Keine Zeit zu sterben» den Ausschlag gab. Das große Agenten-Abenteuer mit Daniel Craig als 007 startet am 8. Oktober in den US-Kinos.

Villeneuve, der mit Werken wie «Arrival» und «Blade Runner 2049» weltweite Erfolge feierte, hatte «Dune» nach einer Romanreihe von Frank Herbert mit Timothée Chalamet, Oscar Isaac und Josh Brolin neu aufgelegt. Die Science-Fiction-Saga sollte eigentlich schon 2020 in die Kinos kommen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Geschichte spielt auf dem fernen Wüstenplaneten Arrakis, wo Adelsgeschlechter um die Vorherrschaft und um die wertvolle Wunderdroge «Spice» kämpfen.