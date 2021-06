Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.21 | Überblick

Sean Penn mit Tochter Dylan in «Flag Day» - MGM plant Kinostart 2021

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Sean Penn (60, «Mystic River», «Milk») hat sein Regieprojekt «Flag Day», in dem er an der Seite seiner Tochter Dylan spielt, beim Hollywood-Studio MGM untergebracht. Der Film, der im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes seine Weltpremiere feiert, soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Er sei besonders dankbar, dass MGM im Streaming-Zeitalter seinen Film auf die große Leinwand bringe, sagte Penn in einer am Freitag vom «Hollywood Reporter» veröffentlichten Mitteilung.

«Flag Day» beruht auf den Memoiren der US-Amerikanerin Jennifer Vogel, die darin ihr Aufwachsen an der Seite ihres kriminellen Vaters schildert. John Vogel führte ein Doppelleben als Räuber, Betrüger und Geldfälscher. Sean Penn ist als Regisseur und in der Vaterrolle an Bord, Dylan Penn mimt die Tochter. Die 30-Jährige aus der geschiedenen Ehe von Sean Penn und Robin Wright spielte zuvor in kleineren Rollen in der Horrorkomödie «Condemned» und in «Elvis & Nixon» mit.

Neben den Penns treten unter anderem Josh Brolin, Katheryn Winnick und Dale Dickey auf. Das Skript stammt von Autor Jez Butterworth, der an Drehbüchern wie «Le Mans 66 - Gegen jede Chance», «James Bond 007: Spectre» und «Edge of Tomorrow» mitwirkte.

Gwen Stefani will bald heiraten

LOS ANGELES: Sängerin Gwen Stefani (51) freut sich offensichtlich auf eine baldige Hochzeit. Die frühere No-Doubt-Frontfrau («Don't Speak») postete am Freitag auf Instagram ein Foto von sich mit einem Geschenkkarton und dem Satz «Sie heiratet». Dazu stellte sie ein Video, in dem sie erzählt, sie sei von ihrer Familie für eine Überraschungs-Brautparty «gekidnappt» worden. Strahlend verkündet sie darin, dass sie heiraten werde.

Stefani ist seit mehr als fünf Jahren mit dem Country-Musiker Blake Shelton (44) liiert, der ihr im vorigen Oktober einen Antrag gemacht hat. Die Corona-Zeit haben beide zum größten Teil mit Stefanis drei Söhnen verbracht, die sie zusammen mit Ex-Mann Gavin Rossdale hat. Einen konkreten Hochzeitstermin hat das Paar noch nicht bekanntgegeben.