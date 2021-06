Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.21 | Überblick

Schauspielerin Becker: Tränen beim ersten Kino-Besuch nach Lockdown

BERLIN: Bei Schauspielerin Meret Becker («Tatort») hat der erste Kinobesuch nach dem Corona-Lockdown zu einem Gefühlsausbruch geführt. «Kürzlich hatte ich meinen ersten Kinobesuch. Da kamen mir die Tränen. Ich bin so dicht am Wasser gebaut», sagte die 52-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Es war etwas peinlich, es sind ja nicht alle Cineasten oder Filmschaffende, die da um einen rumsitzen.»

Nach Einschätzung Beckers wird es dauern, bis sich das Kino von der Krise wieder erholen kann. «Das ist wie bei einem Dominospiel. Sie stupsen nur einen Stein um und es fällt eine ganze Reihe.» Es gebe zum Glück viele kluge Menschen, die sich dessen annehmen. «Aber leider sind viele draufgegangen. Natürlich immer die Kleinen, die Feinen.»

Viele Menschen sagten, sie wollten nach der Corona-Krise ihr altes Leben zurück. «Das möchte ich nicht. Ich würde gern besser aus dieser Krise rausgehen», sagte Becker.

Queen-Schwiegertochter Sophie: Wir sind noch immer eine Familie

LONDON: Queen-Schwiegertochter Herzogin Sophie (56) hat trotz des Streits um Prinz Harry (36) den Zusammenhalt der königlichen Familie betont. «Wir sind noch immer eine Familie, egal was passiert, das werden wir immer sein», sagte die Ehefrau von Prinz Edward, dem jüngsten Sohn von Königin Elizabeth II. (95), dem «Telegraph Magazine» (Samstag). Mit Queen-Enkel Harry habe sie nach der Beisetzung von Prinz Philip im April ein längeres Gespräch gehabt, das sei sehr nett gewesen. Wegen kritischer Aussagen von Harry über seine Erziehung und Rassismusvorwürfen seiner Ehefrau Herzogin Meghan (39) gegen den Palast gilt das Verhältnis als zerrüttet.

Herzogin Sophie und Prinz Edward (57) haben stärkere Aufmerksamkeit erhalten, seitdem Harry und Meghan vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben haben. Davon fühlten sie sich «geschmeichelt», erzählten sie. «Wir haben so vor uns hin geschafft, haben es hoffentlich gut gemacht», sagte Sophie. Mit dem Ausstieg von Harry und Meghan hätten sich die Dinge dann plötzlich verändert. «Natürlich suchen die Medien nach Leuten, die die sogenannte Leere füllen können. Wenn die Menschen dem, was wir tun, mehr Beachtung schenken, dann ist das großartig.»

Vor allem Sophie ist verstärkt ins Rampenlicht gerückt, sie engagiert sich besonders für Gesundheitsthemen und Frauenrechte. Gemeinsam mit Edward hat sie zwei Kinder, Louise (17) und James (13). Für die Kinder sei der Tod von Philip schwer gewesen, sagte Sophie. Die beiden «erwarten noch immer, dass ihr Großvater in seinem grünen Landrover um die Ecke biegt». Die Königin sei seit dem Tod ihres Mannes vielbeschäftigt. «Der Job ist nicht etwas, das man einfach aufgeben kann», sagte Edward. «Es geht einfach immer weiter.»

«Harriet»-Star Cynthia Erivo bringt erstes Album heraus

LOS ANGELES: Die britisch-nigerianische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (34, «Harriet», «Widows - Tödliche Witwen») will ihr Debüt-Album herausbringen. Erivo kündigte das Album «Ch. 1 Vs. 1» mit zwölf Songs am Freitag für Mitte September an. Auf Instagram stellte sie zugleich die erste Single-Auskopplung «The Good» vor. In dem Pop-Soul-Song singt sie über das Ende einer Beziehung von zwei schwarzen Frauen und über «das Gute» in ihrer Erinnerung.

Sie sehe sich als Geschichtenerzählerin, auch in ihrer Musik, sagte Erivo laut «Hollywood Reporter» in einer Mitteilung. Dabei zeige sie eine Seite von sich, die man nicht oft sehen würde.

Am New Yorker Broadway hatte die gebürtige Londonerin 2016 eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival «The Color Purple» als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde auch mit einem Grammy und Emmy gekürt und 2020 für den Film «Harriet» als Hauptdarstellerin und für den Song «Stand Up» für einen Oscar nominiert. In dem Historiendrama spielte sie die schwarze Sklavin Harriet Tubman, die sich 1849 befreite und dann anderen Sklaven bei der Flucht half. In der dritten Staffel der US-Serie «Genius» verkörperte Erivo zuletzt die Soul-Ikone Aretha Franklin.

Susan Sarandon und Geena Davis feiern 30 Jahre «Thelma & Louise»

LOS ANGELES: Die Oscar-Preisträgerinnen Susan Sarandon (74) und Geena Davis (65) wollen das 30-jährige Jubiläum ihres Kultfilms «Thelma & Louise» gemeinsam zelebrieren. «Feiert mit uns», schrieb Sarandon am Freitag auf Twitter zu der Ankündigung einer Drive-In-Vorführung des Films am 18. Juni in Los Angeles. Die beiden Stars wollen dort Rede und Antwort stehen. Der Erlös soll einer Lebensmitteltafel und Davis' gemeinnütziger Organisation «Geena Davis Institute on Gender in Media» zufließen, die sich für größeren Einfluss von Frauen in der Film- und Fernsehindustrie einsetzt.

«Thelma & Louise» setzte 1991 mit starken Frauenrollen einen neuen Maßstab. Das Roadmovie von Regisseur Ridley Scott («Blade Runner») über zwei Freundinnen (Sarandon und Davis), die ihrem frustrierenden Alltag auf einem Wochenendtrip entkommen wollen, wurde zum Kassenhit und Kultfilm für viele Feministinnen.

Nachdem sie einen Vergewaltiger erschießen, fliehen die Frauen vor der Polizei. Dabei halten sie konsequent zueinander, bis hin zu der ikonischen Schlussszene am Grand Canyon, als sie mit ihrem Ford Thunderbird in den Abgrund fahren.