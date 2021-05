Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.21 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

«Man nannte mich Ufo» - Erol Sander über Tücken seines echten Namens

BERLIN: Schauspieler Erol Sander hat sich in seiner Jugend allerhand Spitznamen gefallen lassen müssen. «Mein Name war für die meisten eine sprachliche Stolperfalle, es kam immer nur Salat dabei heraus. Im Internat in Bayern habe ich dann Spitznamen bekommen wie Ufo oder auch Uwe nach Uwe Seeler», sagte der 52 Jahre alte TV-Star, der als Urcun Salihoglu mit fünf Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen war, der Deutschen Presse-Agentur.

Sein für deutsche Zungen schwierig auszusprechender Name sei später der Grund gewesen, sich einen Künstlernamen zuzulegen, erklärte Sander, den Zuschauer unter anderem aus der Reihe «Mordkommission Istanbul» kennen: «Ich habe mir gedacht, als Schauspieler beendest du die sprachlichen Barrieren und suchst dir einen umgangssprachlicheren, international umgänglichen Namen mit Bezug zum Ursprung.» So sei Erol ein türkischer Vorname und habe in seinem Fall nichts mit dem Hollywood-Star Errol Flynn (1909-1959, «Der Herr der sieben Meere») zu tun. Und Sander klänge so ähnlich wie «Stuhl» auf Türkisch.

«Mit diesem Namen fühle ich mich sehr wohl - er steht auch in meinem Pass», sagte Sander. In der seit 2008 erfolgreichen ARD-Krimiserie - am Sonnabend (29. Mai) um 20.15 Uhr zum letzten Mal zu sehen - spielt er den Ermittler Mehmet Özakin. Der Fall «Entscheidung in Athen» führt ihn an der Seite von Idil Üner (ZDF-«Nachtschicht») und unter der Regie von Ismail Sahin in die Hauptstadt Griechenlands.

Miles Teller statt Armie Hammer in TV-Serie über «Der Pate»

LOS ANGELES: Der US-amerikanische Schauspieler Miles Teller (34, «Whiplash») wird anscheinend die Hauptrolle in der geplanten TV-Serie «The Offer» übernehmen. Dies berichteten die Filmportale «Hollywood Reporter» und «Variety» am Freitag. Zunächst war Armie Hammer (34, «Call Me By Your Name») vorgesehen gewesen, doch im Januar sprang der Schauspieler von mehreren Projekten ab, nachdem Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn publik geworden waren.

«The Offer» dreht sich um die turbulente Entstehungsgeschichte des preisgekrönten Mafiadramas «Der Pate» (engl. Titel «The Godfather»). Francis Ford Coppola hatte 1972 mit der Verfilmung von Mario Puzos Bestseller den großen Durchbruch geschafft. Marlon Brando glänzte in dem Epos als Mafiaboss Don Vito Corleone und Al Pacino als sein jüngster Sohn Michael. Doch die Produktion war von Streitereien um Kosten und Besetzung der Rollen geplagt.

Vorlage für die TV-Serie sind die Erfahrungen des damaligen Produzenten Al Ruddy (Teller), der den Oscar für den «Besten Film» gewann. Der heute 91 Jahre alte Ruddy wirkt bei «The Offer» als ausführender Produzent mit. Die Paramount Television Studios planen eine zehnteilige Serie. Der Brite Dexter Fletcher («Bohemian Rhapsody», «Rocketman») ist als Regisseur an Bord.

Teller drehte zuletzt an der Seite von Tom Cruise den Kampfpiloten-Streifen «Top Gun: Maverick», der im November in die Kinos kommen soll.