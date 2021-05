Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.05.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Für «Verzeichnis einiger Verluste»: Übersetzerin Jackie Smith geehrt

NEW YORK: Für ihre Übertragung des Buches «Verzeichnis einiger Verluste» von Judith Schalansky vom Deutschen ins Englische wird die Übersetzerin Jackie Smith vom Goethe-Institut ausgezeichnet.

Smith erhalte den in diesem Jahr zum 25. Mal verliehenen und mit 10.000 Dollar (etwa 8000 Euro) dotierten Helen-und-Kurt-Wolff-Preis, teilte das Goethe-Institut in New York mit. «Verzeichnis einiger Verluste» war 2018 im Suhrkamp-Verlag auf Deutsch erschienen, die von Smith übersetzte Fassung «An Inventory of Losses» im vergangenen Jahr bei New Directions Publishing.

Bonnie Tyler schwärmt vom ESC: «Die Atmosphäre ist elektrisierend»

LONDON: Die britische Rocksängerin Bonnie Tyler («Holding Out For A Hero») hat nur die besten Erinnerungen an ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest vor acht Jahren. «Ich wusste, dass ich da nichts gewinnen werde oder so, weil es so politisch ist», sagte die 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich muss sagen, dass es mir viel Spaß gemacht hat.»

Mit ihrem Song «Believe In Me» landete Tyler 2013 als Vertreterin Großbritanniens zwar nur auf dem 19. Platz, trotzdem sei der ESC für sie «wundervoll» gewesen. «Als ich auf die Bühne kam, dachte ich, das Dach der Halle fliegt weg», schwärmte sie. «Die Atmosphäre dort ist elektrisierend. Alle lieben es. Dieser Lärm vom Publikum, als ich vor der Flagge rauskam, das war ganz toll. Und auch nervenaufreibend.»

Die Sängerin verglich ihre Erlebnisse im schwedischen Malmö mit der US-amerikanischen Filmkomödie «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» aus dem vergangenen Jahr. «Haben Sie den Eurovision-Film mit Will Ferrell gesehen? Das ist ziemlich nah dran», scherzte sie.

Klar, dass Bonnie Tyler am (heutigen) Samstagabend vor dem Fernseher sitzt und das ESC-Finale verfolgt, das dieses Jahr in Rotterdam stattfindet. «Ich liebe die verrückten Outfits und bin gespannt, wer gewinnt», sagte die gebürtige Waliserin, die schon lange in Portugal lebt. Mit dem britischen ESC-Beitrag in diesem Jahr, «Embers» von James Newman, ist die Rockveteranin zufrieden. «Unser Song ist ziemlich gut.»

Vergewaltigungsvorwürfe: Prozess gegen Schauspieler Danny Masterson

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Danny Masterson (45, «Die wilden Siebziger») wird nach Vergewaltigungsvorwürfen von drei Frauen vor Gericht gestellt. Eine Richterin in Los Angeles befand am Freitag, dass die Beweise ausreichen, um einen Prozess gegen Masterson durchzuführen. Vier Tage lang hatten die Frauen in Vorermittlungen angebliche Übergriffe des Schauspielers beschrieben. Am 7. Juni soll Masterson dem Haftrichter vorgeführt werden, wie das Filmblatt «Variety» berichtete.

Im vorigen Juni hatte die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe dreier Frauen vorgebracht. Im Januar plädierte Masterson auf «nicht schuldig». Sein Verteidiger ist Star-Anwalt Tom Mesereau, der Popstar Michael Jackson 2005 erfolgreich gegen Vorwürfe des Kindesmissbrauchs verteidigt hatte.

Die angeblichen Vorfälle sollen sich laut der Anklage in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Die Frauen waren 23 bis 28 Jahre alt. Im Falle eines Schuldspruchs drohen dem Schauspieler 45 Jahre bis lebenslängliche Haft. Er ist nach Zahlung einer Millionen-Kaution auf freiem Fuß.

Masterson ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Der Schauspieler war mit der Comedyserie «Die wilden Siebziger» bekannt geworden, wo er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte.

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern Abitur der Tochter

LOS ANGELES: Das Hollywoodpaar Michael Douglas (76) und Catherine Zeta-Jones (51) hat Grund zu feiern. «Glückwünsche für Carys und die gesamte Schulklasse von 2021!», schrieb Douglas am Freitag auf Instagram zum bestandenen Schulabschluss seiner 18-jährigen Tochter Carys. Zeta-Jones pflichtete auf Instagram bei, dass sie ungeheuer stolz seien. Carys habe ihr internationales Abitur mit Auszeichnung bestanden.

Auf einem Foto sind die die Eltern mit ihren gemeinsamen Kindern, Tochter Carys und Sohn Dylan (20), zu sehen. Oscar-Preisträger Douglas («Wall Street») hat insgesamt drei Kinder, Sohn Cameron (42) stammt aus seiner ersten Ehe mit der Filmproduzentin Diandra Luker.

Cecilia Bartoli bei Salzburger Pfingstfestspielen gefeiert

Salzburg (dpa)- Die Salzburger Pfingstfestspiele sind am Freitagabend mit einer furiosen szenischen Deutung von Georg Friedrich Händels Frühwerk «Il trionfo del Tempo e del Disinganno» eröffnet worden. Das Publikum im wegen der andauernden Corona-Epidemie nur halbvollen Haus für Mozart feierte die Künstler ausgiebig.

Im Mittelpunkt stand wie jedes Jahr die italienische Mezzosopranistin und Festspielintendantin Cecilia Bartoli, die in Händels Oratorium die Rolle der Piacere verkörperte. Neben der Diva sangen und spielten Mélissa Petit (Sopran) als Bellezza, Lawrence Zazzo (Countertenor) als Disinganno und Charles Workman (Tenor) als Tempo. Am Pult des Originalklangorchesters Les Musiciens du Prince-Monaco stand Gianluca Capuano.

Händels Frühwerk entstand 1707 während einer Italienreise des Komponisten und handelt von einem faustischen Pakt, den die eitle Bellezza (die Schönheit) mit Piacere (dem Vergnügen) schließt. Im Kampf um ihre Seele tragen schließlich Tempo (die Zeit) und Disinganno (die Erkenntnis) den Sieg davon. Mit enormem technischen Aufwand, Witz und Tiefsinn machte Regisseur Robert Carsen aus dem tugendhaften Stoff ein kurzweiliges Spiel mit «Salzburg sucht den Superstar» als einer Art Rahmenhandlung, wobei Bartoli und ihre beiden männlichen Widersacher als Preisgericht fungierten.

Im weiteren Verlauf des viertägigen Festivals gibt es noch zwei konzertante Opern, darunter «Tosca» von Giacomo Puccini mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann. Ein Gastspiel von John Eliot Gardiner und seines Londoner Barock-Ensembles sowie ein Galadiner in der Felsenreitschule wurden abgesagt.