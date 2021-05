Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.05.21 | Überblick

Dänischer Prinz Christian wird konfirmiert

KOPENHAGEN: Eines Tages wird Prinz Christian (15) voraussichtlich dänischer König sein - jetzt wird der Enkel von Königin Margrethe II. (81) erst einmal konfirmiert. Die Konfirmation sollte am Samstag von Bischof Henrik Wigh-Poulsen in der Kirche von Schloss Fredensborg vorgenommen werden. Im Anschluss sollte der Tag im Schloss im privaten Kreis und mit Rücksicht auf die geltenden Corona-Beschränkungen gefeiert werden. All das wird ohne Christians in Paris lebenden Onkel Prinz Joachim und dessen Familie stattfinden: Gäste aus dem Ausland werden nämlich pandemiebedingt nicht dabei sein.

In der fast 300 Jahre alten Schlosskirche rund 30 Kilometer nördlich von Kopenhagen war vor knapp 40 Jahren auch Christians Vater Kronprinz Frederik (52) konfirmiert worden, ebenso Königin Margrethe am 1. April 1955. Christian ist hinter seinem Vater die Nummer zwei der dänischen Thronfolge. Er ist gerade dabei, seine Zeit auf der bis zur neunten Klasse gehenden Grundschule abzuschließen. Nach den Sommerferien möchte er gerne auf ein Gymnasium in Næstved knapp 70 Kilometer südwestlich von Kopenhagen gehen.

Katzenberger ist bei jeder Leberwurst im Supermarkt gerührt

KÖLN: Reality-Star Daniela Katzenberger hat wegen ihrer Heimatverbundenheit ein emotionales Verhältnis zu Leberwurst. «Bei jeder Leberwurst, die ich in Spanien in einem deutschen Supermarkt sehe, bin ich echt gerührt», sagte die 34-Jährige, die auf Mallorca lebt, der Deutschen Presse-Agentur. Die spanische Insel sei für sie einfach keine richtige Heimat - sie wohne nur dort.

«Das ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, denn ich bin sehr heimatverbunden. Mich pflanzt man da auch nicht so schnell um», sagte Katzenberger, die aus der Pfalz stammt, einer Wurstwaren-Hochburg. In der harten Corona-Zeit sei es für sie daher besonders schlimm gewesen, dass sie nicht nach Deutschland reisen konnte.

Die ewige Blondine ist von Mittwoch (19. Mai, 20.15 Uhr) an wieder in neuen Folgen ihrer Doku-Soap «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» auf RTLzwei zu sehen. Die Sendung zeigt das Leben mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer Tochter Sophia.

Auch ihrem Gatten hat Katzenberger schon deutlich gemacht, wie sehr ihr ihre deutsche Heimat am Herzen liegt. «Ich sage auch immer zu Lucas: Wenn mir irgendwas zustößt, ich möchte nach Oggersheim, ich will in der Pfalz vergraben werden», sagte Katzenberger und lachte.

Popstar Janet Jackson versteigert über Tausend Gegenstände

LOS ANGELES: US-Popsängerin Janet Jackson («When I Think Of You») trennt sich an ihrem Geburtstagswochenende von über 1000 persönlichen Stücken. Im Rahmen der Auktion «Ikonische Schätze» aus dem Leben und Schaffen des Popstars wollte das Auktionshaus Julien's Auctions in Beverly Hills von Freitag bis Sonntag eine Sammlung von Kostümen, Schmuck, Trophäen und anderen Gegenständen aus dem Besitz der Sängerin anbieten. Die Schwester von Sänger Michael Jackson (1958-2009) wird am Sonntag 55 Jahre alt.

Ein schwarzes Outfit im Militärstil, das Jackson 1990 auf ihrer Rhythm Nation Tour trug, kam am Freitag für mehr als 81.000 Dollar (knapp 67.000 Euro) unter den Hammer, das Zwanzigfache des Schätzpreises. Der Käufer wollte anonym bleiben, teilte eine Sprecherin des Auktionshauses der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ihr ikonischer Ohrring von 1990 - ein Schlüssel, der an einem Ring baumelt - wurde für knapp 44.000 Dollar versteigert. Jackson zufolge stammte der Schlüssel von einer Scheune der elterlichen Farm im US-Staat Indiana. Ein Paar schwarze Latexhandschuhe, mit denen sie 2008 für das Cover ihres Albums «Disciple» posierte, wechselten für über 19.000 Dollar den Besitzer. Ein Teil des Erlöses der dreitägigen Auktion soll einem Kinderhilfswerk zufließen.

Jackson, die mit Alben wie «Control» (1986) oder «Janet» (1993) zu einer der erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen der Welt aufgestiegen war, hatte zuletzt 2015 die Platte «Unbreakable» veröffentlicht. 2017 brachte die mehrfache Grammy-Preisträgerin ihr erstes Kind, Söhnchen Sohn Eissa Al Mana, zur Welt.

Netflix-Hit-Serie «Bridgerton» erhält Ableger um Königin Charlotte

LOS ANGELES: Die Netflix-Erfolgsserie «Bridgerton» erhält einen Ableger, der sich um die Herkunft und das Liebesleben der jungen Königin Charlotte drehen soll. Die geplante Miniserie werde auch die Vorgeschichte der Charaktere Violet Bridgerton und Lady Danbury beleuchten, wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte. Einen Titel für die Produktion gibt es noch nicht. «Bridgerton»-Produzentin Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» bekannt wurde, ist als Drehbuchautorin und Mitproduzentin an Bord.

Die erste «Bridgerton»-Staffel war Ende 2020 bei Netflix erfolgreich gestartet, die Zweite ist derzeit in Produktion. Mitte April hatte der Streamingriese zwei weitere Staffeln angekündigt.

«Bridgerton» basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Romanreihe der Autorin Julia Quinn. Es geht um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Debütantin Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), ihr Liebhaber Herzog von Hastings (Regé-Jean Page) und Queen Charlotte (Golda Rosheuvel).

«Let's Dance»-Aus im Viertelfinale für Auma Obama

KÖLN: Die Journalistin und Soziologin Auma Obama ist im Viertelfinale der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden. Die 61 Jahre alte Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama (59) landete am Freitagabend in der Jury-Bewertung auf dem vierten und damit vorletzten Platz.

Obama und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis hatten zuerst einen Quickstep und dann - im Trio mit dem Profitänzer Robert Beitsch - einen Tango aufs Parkett gelegt. Ihr zweiter Tanz wurde deutlich besser bewertet, die Juroren lobten vor allem Obamas schauspielerisches Talent, das sie während der Tango-Einlage gezeigt hatte. Für beide Tänze zusammen bekam Obama schließlich 42 Punkte. Das Publikum entschied dann jedoch zugunsten des Boxers Simon Zachenhuber, der eigentlich sechs Punkte hinter ihr gelegen hatte.

Mit Obamas Ausstieg stehen die vier Halbfinalisten fest: Nächsten Freitag werden neben Zachenhuber die Schauspielerin Valentina Pahde, der isländische Fußballer Rúrik Gíslason sowie Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann um den Einzug ins Finale kämpfen.

Besetzung für «Indiana Jones 5» wächst weiter an

LOS ANGELES: Hollywood-Star Harrison Ford (78) erhält für die lange geplanten «Indiana Jones»-Fortsetzung weitere Unterstützung. Neben Mads Mikkelsen (55, «Der Rausch») und Phoebe Waller-Bridge (35, Fleabag») stoßen nun auch die US-Schauspieler Boyd Holbrook (39, «Gone Girl», «Narcos») und Shaunette Renée Wilson (31, «Black Panther») zu der Besetzung des Abenteuerfilms, wie die Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Freitag berichteten.

«Schnallt euch an!», schrieb Wilson auf Twitter. Sie sei total aufgeregt, freute sich die Schauspielerin über die neue Rolle. Die Regie übernimmt James Mangold («Walk the Line»), der Holbrook zuvor für «Logan - The Wolverine» vor die Kamera holte.

Ford tritt in «Indiana Jones 5» erneut in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Professor Henry Walton Jones auf. Über den Inhalt und die anderen Figuren ist noch nichts bekannt. Steven Spielberg, der die ersten vier «Indy»-Abenteuer von 1981 bis 2008 inszenierte, ist nun als Produzent an Bord. In diesem Sommer soll gedreht werden, für einen Kinostart im Juli 2022.