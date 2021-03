Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Royal Albert Hall: Öffnung mit geringer Kapazität rentiert sich nicht

LONDON: Die Royal Albert Hall in London will in ihrem Jubiläumsjahr erst nach dem Ende aller Corona-Sanktionen wieder große Events und Konzerte ausrichten. Es rechne sich nicht, mit abgespeckter Kapazität zu öffnen, sagte der Chef der weltberühmten Veranstaltungshalle, Craig Hassall, der Deutschen Presse-Agentur. «Die meisten Veranstaltungen würden mit einer Kapazität von 1000 Zuschauern nicht funktionieren, da ihre Durchführung teuer ist.» Möglich seien ein paar kleinere Events. «Wir werden erst wieder zu finanzieller Stabilität zurückkehren können, wenn wir mit voller Kapazität wiedereröffnen können.»

Wie viele andere Kulturstätten leidet auch die Royal Albert Hall unter den Folgen der Corona-Krise. «Die Pandemie war verheerend für uns wie für die gesamte Branche», sagte Hassall. Seit Beginn der Pandemie seien mehr als 350 Shows abgesagt oder verschoben worden. Tickets im Wert von mehr als 9,5 Millionen Pfund wurden erstattet und mehr als 35 Millionen Pfund Einnahmen gingen verloren, der große Teil der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Die Royal Albert Hall wurde an diesem Montag (29. März) vor 150 Jahren eröffnet.

Derzeit gilt in Großbritannien ein Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Laut dem Fahrplan der britischen Regierung können Theater, Opernhäuser und andere Veranstaltungsgebäude frühestens am 17. Mai mit reduzierter Zuschauerzahl öffnen, für den 21. Juni ist das Ende aller Corona-Maßnahmen geplant.

Die Royal Albert Hall wurde 1871 eröffnet und ist Teil einer Gedenkstätte für Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, den 1861 gestorbenen deutschen Ehemann von Königin Victoria. Sie ist vor allem für die Sommerkonzertreihe Proms bekannt, hat aber auch Auftritte zahlreicher berühmter Künstler und anderer Prominenter wie Winston Churchill und Nelson Mandela erlebt.

Yello-Sänger Dieter Meier hält Lobgesang auf Kartoffel

BERLIN: Yello-Sänger Dieter Meier hat nach eigenen Angaben kein anderes Lebensmittel so häufig gegessen wie die Kartoffel. Die Kartoffel sei «ein Solist einerseits, aber auch ein wunderbarer Orchestermusiker, der nochmal sehr neu aufblüht», sagte der Schweizer Künstler, Winzer und Unternehmer im Podcast «Toast Hawaii» von Moderatorin Bettina Rust. Kaviar auf der lauwarmen Kartoffel mit dem richtigen Champagner etwa sei für ihn ein Luxus. Dazu empfehle er noch «einen Shot Wodka aus dem Tiefkühler», ergänzte der 76-Jährige.

Beim Kochen habe jedoch jeder in seiner Familie eine größere Expertise als er, so der Musiker weiter. «Wenn ich koche, dann ist es immer eine Zitterpartie.» Man wisse nie so genau, was am Ende dabei herauskomme. Aber zumindest eine Speise könne er sehr gut kochen: «Alle Arten von Risotto.»

«Tatort»-Kommissar Sträßer: Corona-Auflagen gehen an die Substanz

SAARBRÜCKEN: Schauspieler Daniel Sträßer alias «Tatort»-Hauptkommissar Adam Schürk bedrückt es, dass Corona schon seit einem Jahr die Arbeit vor der Kamera erschwert. «Alles dauert viel länger», so der 33-Jährige.

Das betrifft ihn derzeit vor allem bei seinen Reisen für die neue Sky-Dramaserie «Funeral for a dog». Die Dreharbeiten führen Sträßer in den nächsten Wochen nach Bulgarien, Kuba und New York. Mit jedem Reiseziel sei dann auch wieder eine Woche Quarantäne verbunden, bevor man überhaupt anfangen könne, wieder zu arbeiten. «Das geht schon an die Substanz», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Auch für die Familie bleibe dadurch viel weniger Zeit.

Im Mai allerdings kann Corona ihm keinen Strich durch die private Planung machen. Im Gegenteil: Für die Dreharbeiten zum dritten SR-«Tatort» des neuen Ermittlerteams Schürk und Hölzer geht es dann nämlich wieder in die Heimat des gebürtigen Saarländers. Zwar habe er inzwischen mehr private Kontakte in Berlin, «aber ich freue mich total auf die Zeit in Saarbrücken».

Der neue «Tatort» des Saarländischen Rundfunks, «Der Herr des Waldes» mit Vladimir Burlakov als Kommissar Leo Hölzer an Sträßers Seite, wird auch in diesem Jahr am Ostermontag (5. April, 20.15 Uhr, Das Erste) gesendet. Es ist der zweite Fall des neuen Ermittler-Teams nach dem letzten Auftritt des Saarbrücker Hauptkommissars Jens Stellbrink (Devid Striesow).