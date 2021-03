Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Wahlkommission schaltet sich zu Renovierung von Downing Street ein

LONDON: Wegen der teuren Renovierung der Amtswohnung von Premierminister Boris Johnson in der Downing Street müssen sich die britischen Konservativen Fragen der offiziellen Wahlkommission stellen. «Wir sind in Kontakt mit der Partei, um herauszufinden, ob Zahlungen für die Renovierungsarbeiten in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen», teilte am Samstag eine Sprecherin der Electoral Commission mit. Konkret geht es darum, ob Zahlungen als Parteispenden kenntlich gemacht werden müssen.

Johnson steht wegen der aufwendigen Renovierung in der Kritik. Die Kosten sollen Medienberichten zufolge deutlich über dem regulär vom Staat bezahlten Anteil von rund 30.000 Pfund (etwa 34.700 Euro) liegen. Die «Daily Mail» hatte von einem «Wohltätigkeitsfonds» berichtet, der die Arbeiten bezahlen solle. Demnach wäre das offizielle Ziel des Fonds, die Residenz in der 10 Downing Street als historischen Ort zu erhalten. Als Geldgeber wurden wichtige Parteispender der Konservativen genannt.

Die konservative Tory-Partei erklärte nun, alle Spendenzahlungen seien gemäß der Vorschriften offengelegt worden. Eine Regierungssprecherin hatte bereits vor einigen Wochen erklärt, es seien keine Gelder der Partei «genutzt worden, um Renovierungen in der Downing Street zu finanzieren».

Wim Wenders: Kultur wird im Ernstfall schnell vergessen

BERLIN: Filmregisseur Wim Wenders («Der Himmel über Berlin», «Paris, Texas») sieht in der Aufarbeitung der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung für die Filmbranche. «Wie lernfähig die Menschheit durch solch eine globale Erfahrung ist, das ist ein Bereich, in dem Filme viel bewirken können», sagte der 75-Jährige der «Rheinischen Post» (Samstag). Seine Frau und er selbst hätten versucht, das Fehlen von Reisen und Kontakten auch als Chance zu verstehen und ihren bisherigen Lebensstil zu hinterfragen.

Andere hätten es in der Pandemie deutlich schwerer als er, räumte Wenders ein. Aber auch seine Filmproduktion und Stiftung seien existenziell bedroht worden. Die Politik sieht Wenders kritisch: «Wenn's um nichts geht, nimmt die Politik immer den Mund voll, wie wichtig doch Kultur für unsere Gesellschaft ist, für unsere Zivilisation, für unser Gemeinschaftsgefühl. Und kaum kommt mal ein Ernstfall, ist das schnell vergessen.»

Zur Frage, wie er die Kulturnation Deutschland in der Corona-Krise erlebt habe, sagte Wenders: «Erst erstaunlich gefasst und solidarisch und deutlich besser als viele andere Länder der Welt, auch der Nachbarn. Dazu hat vor allem auch der seriöse und gleichzeitig einfühlsame Stil von Angela Merkel beigetragen. Inzwischen wird das immer nervöser und zerfaserter, je mehr sich «die Politik" des Themas annimmt und für die jeweiligen politischen Zwecke benutzen will.»

Nie habe er sich so sehr eine Priorität der Kompetenz und der Wissenschaft gewünscht. Er selbst ist dem Interview zufolge bereits mit der ersten Dosis Astrazenca geimpft. Der Regisseur erhielt am Freitag in Berlin den Preis «Düsseldorfer des Jahres» der Rheinische Post Mediengruppe für sein Lebenswerk.