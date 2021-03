Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.03.21 | Überblick

Mann von Literaturpreisträgerin macht seiner Frau heimlich Konkurrenz

LONDON: Er brachte Stunden über Stunden in seinem Arbeitszimmer zu und verriet kein Wort: Der Mann einer britischen Literaturpreisträgerin hat heimlich einen Roman geschrieben und seine Frau damit überrascht. Bernardine Evaristo, die 2019 für ihren experimentellen Roman «Girl, Woman, Other» («Mädchen, Frau etc.») mit dem renommierten Booker-Preis ausgezeichnet wurde, ahnte nach eigenen Angaben nichts von dem Ehrgeiz ihres Mannes David Shannon. Eingeweiht wurde sie erst, als der Vertrag mit einem angesehenen Verlag unter Dach und Fach war.

Sie habe zwar gewusst, dass ihr Partner vor geraumer Zeit mit seinem Roman «Howul» begonnen habe. Aber dann sei jahrelang nicht mehr davon gesprochen worden, berichtete die 61-Jährige der BBC am Samstag. «Ich hatte keine Ahnung», sagte sie. Misstrauisch sei sie nicht geworden, «weil er Computerspiele mag und eine Menge Fußball guckt, wie alle Jungs», so die Literaturwissenschaftlerin. Sie sei sehr beeindruckt gewesen, als ihr 64-Jahre alter Mann plötzlich mit dem fertigen Buch um die Ecke gekommen sei.

«Ich habe es geheim gehalten, weil ich am Anfang zu viel darüber geredet hatte», sagte Shannon in dem BBC-Interview. Er habe befürchtet, seiner Frau damit auf die Nerven zu gehen. Auch ihre allzu direkte Kritik habe ihm zugesetzt. Deswegen habe er es am Ende einfach alleine durchgezogen. «Ich werde bitterlich enttäuscht sein, wenn es dieses Jahr nicht den Booker-Preis gewinnt», scherzte er.