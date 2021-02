Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.02.21 | Überblick

Ruth Moschner wünscht sich Gregor Gysi bei «The Masked Singer»

KÖLN: Moderatorin Ruth Moschner wünscht sich Linken-Politiker Gregor Gysi (73) als Kandidat in der ProSieben-Show «The Masked Singer». «Gregor Gysi wäre natürlich der Burner, der Mann hat doch Entertainmentqualitäten», sagte Moschner der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Wunschzettel der 44-Jährigen ist allerdings noch weitaus länger. Sie könne sich zum Beispiel auch weitere Sportlerinnen in dem Format vorstellen, etwa Anni Friesinger-Postma (44) oder Kati Witt (55), sagte die Moschner. Oder einen Sänger aus einem «anderen Genre», wie zum Beispiel den mexikanischen Opern-Star Rolando Villazón (48). «Hallo, Frau Iris Berben? Lesen Sie das?», fragte Moschner. «Es wäre mir eine große Ehre!»

Die Moderatorin sitzt in der vierten Staffel von «The Masked Singer» (ab Dienstag, 20.15 Uhr, ProSieben) wieder im Rateteam. In der Show singen Prominente in aufwendigen Kostümen und versuchen, nicht erkannt zu werden.

«Mr. And Mrs. Smith» als Serie - mit Donald Glover und Waller-Bridge

LOS ANGELES: Beide sind Auftragsmörder und miteinander verheiratet: in der Action-Komödie «Mr. & Mrs. Smith» spielten Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 die Hauptrollen. Nun legt Amazon Studios den Stoff als Fernsehserie neu auf. US-Schauspieler und Musiker Donald Glover (37, «Atlanta») und seine britische Kollegin Phoebe Waller-Bridge (35, «Fleabag») werden zu Mr. und Mrs. Smith, wie das Medienunternehmen am Freitag mitteilte. Das preisgekrönte Duo ist auch an der Produktion beteiligt. Glover stimmte mit einem kurzen Teaser-Video auf Instagram-Story auf die für 2022 geplante Produktion ein.

Grammy-Preisträger Glover («Redbone»), auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt, ist Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor der Hip-Hop-Serie «Atlanta». Waller-Bridge machte als Autorin und Hauptdarstellerin der Comedy-Serie «Fleabag» über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin Furore.

In dem Filmhit «Mr. & Mrs. Smith» von Regisseur Doug Liman mimten Jolie und Pitt erfolgreiche Profi-Killer, die aber nichts über die beruflichen Aktivitäten des jeweils Anderen Bescheid wissen. Ihr perfektes Doppelleben führte zu gefährlichen Verwicklungen.