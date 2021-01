Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.01.21 | Überblick

Ryan Reynolds setzt Bernie Sanders mit Fäustlingen neben «Deadpool»

LOS ANGELES: Eine «Deadpool»-Rolle für Bernie Sanders? Wohl kaum, doch der Senator aus Vermont hat es zumindest in einem Foto an die Seite des Superhelden geschafft. «Deadpool»-Darsteller Ryan Reynolds (44) postete am Freitag eine Fotomontage des ungleichen Duos auf Instagram. Darin sitzen der Muskelmann in seinem rotschwarzen Kostüm und der Politiker mit verschränkten Armen und dicken Strickhandschuhen einträchtig auf einem Geländer nebeneinander.

Der längst zum Internet-Hype gewordene Schnappschuss von Sanders (79) am Tag von Joe Bidens Amtseinführung als US-Präsident wurde von Usern im Netz in den unterschiedlichsten Umgebungen gepostet.

Auch Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) platzierte Sanders in seinem «grumpy chic»-Outfit auf Instagram in ein Gruppenfoto aus der Hit-Serie «Sex and the City». In der Fotomontage gesellt sich der Politiker zu Parker und ihren Co-Stars Cynthia Nixon und Kristin Davis, die sich mit Sektgläsern auf einem Sofa vergnügen.

«Captain Marvel»-Star Brie Larson macht Dramaserie für Apple TV+

LOS ANGELES: «Captain Marvel»-Star Brie Larson (31) lässt sich als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin auf eine TV-Dramaserie für Apple TV+ ein. Die Oscar-Preisträgerin («Raum») werde in der geplanten Serie «Lessons in Chemistry» die Hauptrolle spielen, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Freitag. Vorlage ist der noch unveröffentlichte gleichnamige Roman der US-Autorin Bonnie Garmus.

Die Serie spielt in den frühen 1960er Jahren und dreht sich um eine junge Frau, die ihren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, in der damaligen Männerwelt nicht umsetzen kann. Schwanger und alleinstehend nimmt sie einen Job in einer Fernseh-Kochshow an, wo sie neben Rezepten auch neue gesellschaftliche Ideen einbringt. Die Oscar-nominierte Drehbuchautorin Susannah Grant («Erin Brockovich») liefert das Skript.

2019 hatte Apple TV+ bereits eine Dramaserie mit Larson über das Leben einer CIA-Undercover-Agentin angekündigt, die Dreharbeiten sind aber noch nicht angelaufen. Vor ihrem Oscar-Gewinn für «Raum» (2015) spielte Larson auch in TV-Serien wie «Raising Dad» und «Taras Welten» mit. Zuletzt war sie in Filmen wie «Captain Marvel», «Avengers: Endgame» und «Just Mercy» zu sehen.