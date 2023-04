Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.23 | Überblick

Kim Petras veröffentlicht Single «Alone» featuring Nicki Minaj

LOS ANGELES: Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras (30) hat eine Single mit Rapperin Nicki Minaj (40) veröffentlicht. Die Song-Kollaboration «Alone» kam am Freitag (Ortszeit) heraus. Der Eurodance-Song enthält ein Sample von Alice Deejays Club-Hit «Better Off Alone» aus dem Jahr 1999. Dies sei eine Anspielung auf die Dance-Hits, die Kim in ihrer Kindheit gehört habe, um ihre Probleme zu verdrängen, heißt es in einer Mitteilung ihrer Plattenfirma.

Die in Los Angeles lebende Deutsche hatte im Februar mit ihrem historischen Grammy-Gewinn Schlagzeilen gemacht. Zusammen mit dem britischen Sänger Sam Smith wurde Petras für ihren gemeinsamen Clubhit «Unholy» mit der Trophäe als bestes Pop-Duo ausgezeichnet. Damit ist die Deutsche die erste Transgender-Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die in dieser Kategorie gewinnen konnte. «Unholy» schaffte es im Herbst 2022 auf Platz Eins in Großbritannien und den USA.

«Beverly Hills»-Star Shannen Doherty lässt sich scheiden

LOS ANGELES: Nach elf Jahren Ehe hat «Beverly Hills 90210»-Schauspielerin Shannen Doherty (52) die Scheidung von dem Fotografen Kurt Iswarienko eingereicht. «Scheidung ist das Letzte, was sich Shannen wünschte», teilte ihre Sprecherin Leslie Sloane am Freitagabend (Ortszeit) mit. Leider glaubt sie, keine andere Wahl zu haben. Das Statement lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Iswarienkos Sprecherteam reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.

Das Paar habe sich bereits im Januar getrennt, berichtete das Promi-Portal «TMZ.com» am Freitag unter Berufung auf den Scheidungsantrag. Doherty pocht demnach auf Unterhalt von Iswarienko. Das Paar hat keine Kinder.

Für die Schauspielerin, die als Brenda Walsh in der Serie «Beverly Hills 90210» Furore machte, war es die dritte Ehe. 1993 war sie kurz mit Ashley Hamilton, Sohn von Schauspieler George Hamilton, liiert. Ihre kurze Ehe mit Rick Salomon ging 2003 auseinander.

2015 teilte die Schauspielerin mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen.