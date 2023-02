Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.02.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Jasmin Wagner: Mein Lieblingsraum ist das Schlafzimmer

BERLIN: Jasmin Wagner gönnt sich zur Erholung ab und zu einen ruhigen Tag im Bett. «Mein absoluter Lieblingsraum bei mir zu Hause ist das Schlafzimmer», sagte die 42-jährige Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin phasenweise sehr fleißig und viel unterwegs, und deswegen erlaube ich mir immer mal wieder Pyjama-Tage, an denen ich dann, wenn möglich, den ganzen Tag im Bett bleibe.»

Zusammen mit Jochen Schropp (44) führt die Hamburgerin, die in den 90ern unter dem Künstlernamen Blümchen bekannt wurde, durchs neue Sat.1-Nachmittagsprogramm. «Volles Haus!» geht am Montag (27. Februar) um 16.00 Uhr erstmals bei Sat.1 auf Sendung und ist eine Art Rahmenprogramm. Zum Paket gehören neben der VIP-Show «Bunte - live» und «Britt - Der Talk» auch Dokusoaps. Als Schauplatz für die Sendung hat Sat.1 ein ganzes Haus mit Räumen von der Garage über den Garten bis zu Wohnzimmer und Küche bauen lassen.

Anke Engelke hört Podcasts beim Kochen

BERLIN/KÖLN: Komikerin Anke Engelke (57) hört Podcasts in der Küche und beim Bahnfahren. «Das sind für mich perfekte Orte. Ich kann zum Beispiel nicht joggen gehen oder spazieren gehen mit einem Podcast. Da lasse ich gerne Geräusche auf mich wirken», sagte die Kölnerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Aber beim Kochen in der Küche, die Geräusche, die braucht kein Mensch, und die kenne ich auch.» Einen Lieblingspodcast habe sie nicht, sie höre Podcasts auch nur, wenn ihr jemand etwas empfehle.

Am Freitag startete der neue Podcast von Engelke und dem Entertainer Riccardo Simonetti (30). In «Quality Time mit Anke und Riccardo», wollen die beiden wöchentlich Einblicke in ihrer beider Lebens- und Berufswelt geben - und auch ein größeres Bewusstsein für queere Menschen schaffen.

«Podcasts sind ein sehr wertvolles Instrument, wenn man eine Message vermitteln oder Menschen empowern möchte», sagte der Berliner Simonetti, der sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzt, der Deutschen Presse-Agentur. «Man taucht so nah in das Leben der Menschen ein. Sie hören das ganz alleine, wenn sie in der Badewanne sind, zu Hause etwas erledigen oder in der Bahn sitzen. Das ist schon auch ein Geschenk, wenn sie sich dann deinen Worten widmen.»