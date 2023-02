Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.23 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Früherer Sex-Pistols-Frontmann Lydon scheitert in ESC-Vorauswahl

DUBLIN: Der frühere Frontmann der Punkrockband Sex Pistols, John Lydon, ist mit seinem Beitrag als Irlands Kandidat für den diesjährigen Eurovision Song Contest gescheitert. Der Song «Hawaii» seiner Band Public Image Ltd, mit dem der früher als Johnny Rotten bekannte 67-Jährige auf das Alzheimer-Leiden seiner Frau Nora aufmerksam machen wollte, belegte bei der am Freitagabend im irischen Fernsehsender RTÉ ausgestrahlten Vorauswahl nur den vierten Platz. Für Irland soll nun die Band Wild Youth mit ihrem Song «We Are One» beim ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool antreten.

«Das wird schwierig für mich heute Abend» sagte Lydon nach Verkündung des Ergebnisses. Er hatte den Song in Erinnerung an einen gemeinsamen Urlaub mit seiner Frau geschrieben und bei der irischen Vorauswahl eingereicht. Lydon wurde in London geboren, hatte aber irische Eltern.

Den letztjährigen ESC hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Song «Stefania» gewonnen. Normalerweise würde der Wettbewerb dieses Jahr deshalb in der Ukraine stattfinden. Wegen des anhaltenden Kriegs wird er aber in Großbritannien ausgetragen, das mit Sam Ryder den zweiten Platz belegte.

TV-Ermittler Matthias Koeberlin sieht eine Krimi-«Schwemme»

KÖLN/BREGENZ: Schauspieler Matthias Koeberlin («Die Toten vom Bodensee») hat eine «unglaubliche Schwemme» an Krimis im Fernsehen festgestellt. «Mittlerweile hat man das Gefühl, dass ganze Landstriche entvölkert sein müssen, weil alle ermordet wurden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Aber Deutschland sei damit nicht allein - auch die Skandinavier seien begeistert von Krimis, die Engländer ebenso. «Es gibt einfach eine große Faszination am Grauen und am Verbrechen», sagte der 48-Jährige. «Woher die rührt, weiß ich nicht. Mein privates Interesse daran ist übersichtlich.»

Koeberlin ist selbst erfahrener Fernseh-Ermittler. Er spielt eine Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe «Die Toten vom Bodensee». Am Montag um 20.15 Uhr zeigt das ZDF eine neue Folge mit dem Titel «Nemesis».

Raye: «Ich bin eine unabhängige Künstlerin»

BERLIN: Die britische Künstlerin Raye sieht die Veröffentlichung ihrer neuen Debütplatte «My 21st Century Blues» als eine Art Befreiungsschlag. «Ich bin eine unabhängige Künstlerin, was bedeutet, dass ich die volle Kontrolle über alles bekomme, was ich tue: Veröffentlichungen, meine Kunst, meine Videos, die Visuals, die gesamte Kampagne», sagte die 25-Jährige der Nachrichtenseite n-tv.de. «Dieses Debütalbum ist ausschließlich dadurch motiviert, was ich denke, was das Beste für mich ist. Im Gegensatz zu dem, was jemand anderes für das Beste für mich hält.»

Raye hatte zuletzt ihre Plattenfirma gewechselt. In dem Interview ging sie mit ihrem letzten Label ins Gericht. «Sie ließen mich kein Album herausbringen.» Sie sei immer nur eine Feature-Künstlerin für irgendwelche Popsongs gewesen. «Bis ich zu Twitter gegangen bin und das Label öffentlich gebeten habe, mich gehen zu lassen.» In Großbritannien habe der Aufruf mediale Aufmerksamkeit bekommen, sodass sie mehr Druckmittel gehabt habe, das Label zu verlassen, sagte die Künstlerin. «Und das tat ich. Darüber bin ich sehr froh.»