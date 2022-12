Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.22 | Überblick

Japanische Trommler-Gruppe «Drum Tao» kehrt nach Deutschland zurück

OITA: Die weltberühmte japanische Trommel- und Tanzgruppe «Drum Tao» freut sich nach corona-bedingter Zwangspause auf eine Rückkehr nach Deutschland und die Schweiz. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des rund 40 Mitglieder umfassenden Ensembles kehre man künstlerisch «zurück zu den Wurzeln», erläuterte die Sprecherin Maki Morifuji ausländischen Journalisten am Hauptsitz der Gruppe in der Präfektur Oita. Dort, inmitten atemberaubender Natur des Aso-Kuju Nationalparks mit dem aktiven Vulkan Aso im Hintergrund, befindet sich die unter freiem Himmel stehende Hauptbühne der Künstlerinnen und Künstler. Der Auftakt der neuen Tour der Gruppe durch Deutschland und die Schweiz ist für den 14. Januar 2023 in Düsseldorf geplant.

Neben großen, mit Schlägeln geschlagenen Taiko-Röhrentrommeln beherrschen die Mitglieder auch andere traditionelle Musikinstrumente wie Flöten, Zithern oder die dreisaitige gezupfte Laute Shamisen. Die Mitglieder, darunter derzeit sechs Frauen, leben und trainieren abgeschieden in einer engen Gemeinschaft mit strengen Regeln. Tagtäglich werden sie neben dem musikalischen Praktizieren vom frühen Morgen an auch einem harten körperlichen Kraft- und Ausdauertraining unterzogen, wozu auch tägliche Zehn-Kilometer-Läufe gehören, erklärte Morifuji, die früher selbst jahrelang in aller Welt aufgetreten war.

Die Musik von «Drum Tao» basiert auf japanischen Traditionen, dem rhythmischen Schlagen der riesigen Taiko-Trommeln, vereint aber auch Stilelemente aus Korea oder Indonesien sowie aus der Pop-Musik. In ihren von der japanischen Modedesignerin gestalteten Kostümen erinnern die Künstler mit ihren spektakulären Auftritten manchen Beobachter an Heldinnen und Helden aus japanischen Manga-Comics.

Die Gruppe zog ein Jahr nach ihrer Gründung in das schöne Hochland von Kuju auf Kyushu, der südwestlichsten der japanischen Hauptinseln, und baute nahe der Stadt Taketa in der Präfektur Oita ihren heutigen Haupt- und Trainingssitz auf. «Drum Tao» trat bereits vor über neun Millionen Menschen in aller Welt auf.

Westernhagen: Werde mit Bono verwechselt

OSNABRÜCK: Der deutsche Altrocker Marius Müller-Westernhagen (74) wird nach eigenen Worten öfter mal für den aus Irland stammenden U2-Frontmann Bono (62) gehalten. «Verwechselt werde ich öfter mit Bono», sagte der Musiker der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). «Und einmal hat mich jemand für John Lennon gehalten. Dem musste ich sagen: John Lennon ist tot. Und das schon sehr lange.»

Auf die Frage, ob er auch Komplimente für fremde Songs wie die von Herbert Grönemeyer erhalte, sagte Westernhagen, der aus Düsseldorf stammt und in Berlin lebt: «Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich weiß aber, dass Herbert für «Freiheit» gelobt worden ist.»

Westernhagen war für diesen Sonntag (11.12.) als einer der Gäste bei der RTL-Jahresrückblicksshow angekündigt. Bei «2022! Menschen, Bilder, Emotionen» mit Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg wollte der Musiker Zwischenbilanz über seine bisherige Karriere ziehen. Er hat eine neue Biografie mit Einblicken in sein Leben veröffentlicht.

Taylor Swift will erstmals bei Spielfilm Regie führen

LOS ANGELES: Die vielfach preisgekrönte US-Sängerin Taylor Swift (32, «Midnights») will als Regisseurin ihren ersten Spielfilm drehen. Das US-Studio Searchlight Pictures, das Oscar-Gewinner wie «Nomadland» und «Shape of Water» produzierte, gab die Zusammenarbeit mit dem Popstar am Freitag (Ortszeit) bekannt. Es sei ein Privileg, Swift auf ihrer «aufregenden und neuen kreativen Reise» zu begleiten, teilten die Searchlight-Chefs David Greenbaum und Matthew Greenfield laut «Hollywood Reporter» mit. Sie priesen Swift als außergewöhnliche Künstlerin und Geschichtenerzählerin.

Swift werde den Film nach ihrem eigenen Original-Skript drehen, hieß es. Einzelheiten über Titel, Inhalt oder Besetzung wurden zunächst aber nicht bekannt.

Die Sängerin hat bereits mehrere Musikvideos und einen Kurzfilm inszeniert. Bei Filmfestivals im vergangenen Sommer stellte sie ihren 14-minütigen Film «All Too Well: The Short Film» über eine geplatzte Liebschaft vor. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards im August nahm sie mit dem Video für ihren Song «All Too Well» (Taylor's Version) gleich drei Preise entgegen, für Regie, Video des Jahres und bestes Langspiel-Musikvideo. Sie stand schon mehrere Male als Schauspielerin vor der Kamera, etwa in Filmen wie «Valentinstag», «Cats» und «Amsterdam».