Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Große Trauerfeier für erschossenen US-Rapper Takeoff

ATLANTA: Tausende Fans, Musiker und Angehörige des erschossenen US-Rappers Takeoff haben bei einer Trauerfeier in Atlanta (US-Staat Georgia) von dem Sänger Abschied genommen. «Heute ehren wir Kirsnick Khari Ball», schrieben die Betreiber der großen Eventhalle State Farm Arena am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Dort hätten unter anderem Musiker wie Drake, Justin Bieber, Chloe Bailey und Yolanda Adams mit Auftritten oder Reden Tribut gezollt, wie US-Medien berichteten.

Der 28-jährige Takeoff, mit bürgerlichem Namen Kirsnick Khari Ball, war am 1. November in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ermittlern zufolge hatte sich der tödliche Vorfall nach einer privaten Party in einer Bowlingbahn ereignet. Während eines Streits seien Schüsse gefallen. Vermutlich zufällig sei der Rapper dabei getroffen worden. Die Ermittlungen dauern an. Bis jetzt wurde niemand festgenommen.

Zusammen mit den Rappern Quavo (31) und Offset (30) gehörte Takeoff zu der Grammy-nominierten Gruppe Migos. Das Trio feierte in den USA in den vergangenen Jahren große Erfolge, nachdem Songs wie «Versace», «Bad and Boujee» und «MotorSport» zu Hits wurden.

Zu Ehren des getöteten Rappers hat dessen Familie eine Stiftung gegründet, die mit Gemeindeprojekten gegen Schusswaffengewalt vorgehen soll.

Wie die Gene unsere Musikalität beeinflussen

FRANKFURT/MAIN: Rhythmusgefühl und andere Faktoren der Musikalität sind teilweise angeboren. Nun hat ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main einen Indikator entwickelt, mit dem die Veranlagung zur Musikalität auf Basis genetischer Daten vorhergesagt werden kann, wie es im Fachmagazin «Scientific Reports» schreibt.

Insgesamt 5648 Menschen haben für die Studie ihre genetischen Daten zur Verfügung gestellt, Fragebögen ausgefüllt und musikbezogene Aufgaben gelöst. Unter anderem wurde gemessen, wie gut sie Rhythmen, Melodien und Tonhöhen unterscheiden konnten. Auf dieser Basis berechneten die Wissenschaftler den sogenannten Polygenic Score für Rhythmusgefühl («PGSrhythm») - eine Art Indikator für die genetische Veranlagung für Rhythmusgefühl.

«Wir fanden heraus, dass der PGSrhythm in der Lage war, die allgemeine Musikalität der teilnehmenden Personen vorherzusagen», sagte Erstautorin Laura Wesseldijk laut einer MPI-Mitteilung. Genetische Varianten, die dem Rhythmusgefühl zugrunde lägen, stünden auch im Zusammenhang mit anderen Aspekten von Musikalität. «Dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeiten, einer Melodie zu folgen oder Tonhöhe und Rhythmus zu unterscheiden, aber auch die Zeit, die Menschen mit dem Üben oder Hören von Musik allgemein verbringen.»

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der Rhythmus-Score nicht nur die allgemeine Musikalität von Menschen vorhersagen kann, sondern auch die Neigung, Musik zu genießen, etwa beim Tanzen. «Der Wert kann somit zukünftig zuverlässig in der Forschung verwendet werden, um die genetischen Grundlagen individueller Unterschiede von Musikalität weiter zu entschlüsseln», sagte Mitautorin Miriam Mosing.

Rock'n'Roll-Andenken in New York teuer versteigert

NEW YORK: Gitarren, Songtexte und andere Besitztümer von «American Pie»-Sänger Don McLean sind am Freitag (Ortszeit) in New York versteigert worden. Eine Akustikgitarre, Martin 00-21 aus dem Jahr 1969, mit der McLean unter anderem seinen Hit-Song «Vincent (Starry, Starry Night)» aufgenommen hatte, brachte gut 156.000 Dollar (150.400 Euro) ein. Eine wertvolle Rolex-Uhr fand für rund 35.000 Dollar einen neuen Besitzer, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Unter den mehr als 300 Stücken waren auch Schmuck und Kleidung der Folk-Rock-Größe. Ein Teil der Einkünfte sollte an die Stiftung des Musikers gehen, die unter anderem Obdachlosen-Hilfsprojekte finanziert.

Es war der Auftakt für eine dreitägige Rock'n'Roll-Auktion. Bis Sonntagabend (Ortszeit) sollten über 1500 Stücke aus dem Besitz von Musikern wie Kurt Cobain, John Lennon, Bob Dylan, Prince, Amy Winehouse, Madonna und Lady Gaga unter den Hammer kommen.