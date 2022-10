Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.22 | Überblick

Sänger Ben Zucker meidet Weltnachrichten - «Tut dem Herzen nicht gut»

BERLIN: Der Schlagersänger Ben Zucker («Na und?!») hält sich angesichts immer neuer Krisen in der Welt inzwischen von Nachrichten eher fern. «Ich ignoriere das nicht. Aber ich bin da schon in meiner Blase», sagte der 39-Jährige in einem Interview von Schlager Radio.

«Ich wohne oben an der Küste, da ist alles schön in meinem Dorf und da ist alles entspannt», schilderte Zucker. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel habe ihn sehr mitgenommen. «Das war schon so ein Moment, wo ich dachte: Was ist mit der Welt nicht in Ordnung? Warum machen wir denn so 'nen Scheiß? Das geht mir alles gegen den Strich. Das hat mich sehr belastet, auch emotional. Corona davor sowieso.»

Seitdem habe er sich aus dem Tagesgeschehen sehr herausgezogen und schaue sich kaum mehr Nachrichten an - erst recht keine Liveticker, sagte der Sänger. «Das zieh' ich mir nicht rein. Vielleicht ist das auch ignorant meinerseits. Vielleicht sollte ich mich mehr damit beschäftigen. Aber ich merke, es tut meinem Herzen nicht gut.»

Das ganze Interview ist bei Schlager Radio an diesem Sonntag zu hören. Schlager Radio ist über UKW in Berlin und Brandenburg sowie Mecklenburg-Vorpommern zu hören, ist aber auch digital zu empfangen.

«Venom 3» mit Tom Hardy - Regisseurin für Superheldenfilm gefunden

LOS ANGELES: Bei dem dritten «Venom»-Superheldenstreifen mit Hauptdarsteller Tom Hardy ist erstmals eine Regisseurin an Bord. Die britische Drehbuchautorin Kelly Marcel («Fifty Shades of Grey») werde mit «Venom 3» ihr Regiedebüt geben, berichteten die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Freitag (Ortszeit).

Die 48-Jährige kennt sich mit dem Marvel-Comics-Stoff bereits aus. Für «Venom: Let There Be Carnage» (2021) lieferte sie das gesamte Drehbuch, bei dem Original-Film «Venom» (2018) wirkte sie als Co-Autorin am Skript mit. Zusammen mit Hardy arbeitet sie nun an der dritten Story, die von dem Duo auch mitproduziert wird.

Hardy spielt wieder den Journalisten Eddie Brock, der durch das Alien Venom zum Superschurken wird. Über den weiteren Inhalt von «Venom 3» ist aber noch nichts bekannt. Regisseur Ruben Fleischer («Gangster Squad») brachte den ersten Film 2018 in die Kinos. Die Fortsetzung wurde von dem britischen «Planet der Affen»-Star Andy Serkis inszeniert.