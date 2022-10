Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.22 | Aktualisiert um: 23:25 | Überblick

Friedenspreisträger Zhadan: «Ich sehe mich nicht als Autor»

FRANKFURT/MAIN: Friedenspreisträger Serhij Zhadan will den Krieg nicht als literarisches Mittel benutzen. Sein Buch «Himmel über Charkiw» ist aus vielen seiner Social Media-Posts zusammengefasst worden. «Ich sehe mich nicht als einen klassischen Autor. Ich habe anfangs überhaupt nicht daran gedacht, dass aus diesen Facebook-Einträgen ein Buch werden könnte», sagte der ukrainische Schriftsteller bei einer Podiumsdiskussion, an der auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth und «Welt»-Redakteur Deniz Yücel teilnahmen. Er sei aufrichtig beim Schreiben gewesen und wollte den Krieg nicht als literarisches Material benutzen.

Viele Posts seien unter den schlimmsten Bedingungen entstanden - weit weg von dem, was man unter einer schriftstellerischen Arbeit verstehe. «Einige Einträge habe ich unterwegs geschrieben, einige direkt neben ukrainischen Soldaten im Einsatz. Viele sind auch in Luftschutzbunkern entstanden», sagte der auch als Musiker tätige Ukrainer. Ebenso habe er Schriftstücke verfasst, nach dem er durch russische Luftangriffe getötete Menschen auf den Straßen sah. Für ihn sei immer «eine sozial aktive Literatur» interessant gewesen, nicht im Sinne von Propaganda, sondern im Sinne einer menschlichen Haltung, sagte Zhadan.

Klare Worte fand Claudia Roth: «Es ist nicht nur ein brutaler Angriffs- und Propagandakrieg, es ist auch ein Krieg gegen die Kultur», erinnerte sie an mehr als 500 bereits zerstörte Theater, Kirchen, Büchereien und andere Kultureinrichtungen in der Ukraine. Nie sei ihr das deutlicher geworden als bei einem Treffen mit der Leiterin der Bibliothek in Odessa, die sich um den Bestand ihrer fünf Millionen Bücher sorgte und gesagt habe: «Wenn diese Bücher verbrennen, verbrennt unser Gedächtnis.» Es sei wichtig, die Kultur-Infrastruktur zu bewahren und zu schützen.

Zhadan nimmt am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022 entgegen. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Zhadan wurde 1974 in Starobilsk im nun russisch besetzen Gebiet Luhansk geboren. Er lebt weiterhin im umkämpften Charkiw, wo er mit Freunden humanitäre Hilfe leistet.

Autor Serhij Zhadan erhält Friedenspreis

FRANKFURT/MAIN: Der ukrainische Autor Serhij Zhadan wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Geehrt wird der 48-Jährige an diesem Sonntag (11.00 Uhr) «für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft», hieß es in der Begründung des Stiftungsrats.

Zhadan gehört zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Vom Überleben im Krieg berichtet er in dem gerade erschienenen Buch «Der Himmel über Charkiw». Die Laudatio hält Sasha Marianna Salzmann, bekannt für Romane wie «Im Menschen muss alles herrlich sein». Salzmann wurde 1985 im russischen Wolgograd geboren und bezieht sich im eigenen Werk immer wieder auf die Texte Zhadans.

Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.