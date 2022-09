Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Frühere Trump-Sprecherin Sanders wegen Schilddrüsenkrebs operiert

WASHINGTON/LITTLE ROCK: Die frühere Sprecherin von Ex-US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, hat sich eigenen Angaben zufolge wegen einer Schilddrüsenkrebs-Diagnose einer Operation unterzogen. «Bei einer Kontrolluntersuchung Anfang des Monats ordnete mein Arzt eine Biopsie an einer besorgniserregenden Stelle in meinem Nacken an, und der Test ergab, dass ich Schilddrüsenkrebs hatte», teilte Sanders am Freitag (Ortszeit) mit. Dank der «Gnade Gottes» sei sie nach dem Eingriff am Freitag krebsfrei. Sanders werde sich weiterhin einer Behandlung unterziehen müssen, aber die Operation sei «extrem gut» verlaufen, erklärte ihr Arzt.

«Ich freue mich darauf, bald wieder in den Wahlkampf zu ziehen», schrieb die 40-Jährige weiter. Sanders kandidiert in ihrem Heimat-Bundesstaat Arkansas für den Gouverneursposten. Die streng gläubige Sanders war von Juli 2017 bis Ende Juni 2019 Sprecherin des Weißen Hauses und eine der loyalsten Trump-Mitarbeiterinnen. Sie war auf dem Posten immer wieder in die Kritik geraten, weil sie Trumps Unwahrheiten weiterverbreitete. Trump hat ihr vergangenes Jahr für die Kandidatur in Arkansas seine Unterstützung ausgesprochen.