Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Viola Davis: «Zuschauer müssen mehr Kriegerinnen sehen»

Toronto (dpa)- Die US-Schauspielerin Viola Davis hofft, dass ihre Rolle als stählerne Kriegerin im faktenbasierten Epos «The Woman King» Frauen risikofreudiger macht. Im Mittelpunkt des Historienfilms von Regisseurin Gina Prince-Bythewoods stehen die Agojie-Kriegerinnen, die im 19. Jahrhundert das westafrikanische Königreich Dahomey beschützten. Davis spielt die Agojie-Generalin Nanisca. Der von Frauen geprägte, actionreiche Film hatte am Freitagabend (Ortszeit) beim 47. Toronto International Film Festival (TIFF) vor begeistertem Publikum Weltpremiere gefeiert.

«Die Zuschauer müssen mehr Kriegerinnen sehen», sagte Davis in Toronto. «In der heutigen Zeit und in dieser Kultur, in der Frauen angegriffen werden und in der sie die Entscheidung über ihren Körper verlieren, zeigt sich: Wir sind Bürger zweiter Klasse. Ich hoffe, dass Frauen den Kriegergeist des Films verinnerlichen und lernen, dass sie die Macht haben, das Narrativ zu ändern. Ich hoffe, dass sie risikofreudiger werden.»

Auch sie habe lange an sich gearbeitet, um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen. Nach Standing Ovations sagte Davis: «Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang zuließ, von einer Kultur definiert zu werden. Ich habe zugelassen, dass ich von den Neinsagern definiert werde. Aber ich bin endlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich selbst definieren kann.»

Schauspieler Pattinson kuratiert New Yorker Kunst-Auktion

NEW YORK: Der britische Schauspieler Robert Pattinson (36) hat im Auftrag eines Auktionshauses eine New Yorker Kunstversteigerung kuratiert. Pattinson habe für die am 30. September geplante Versteigerung sechs Werke ausgesucht, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Werke stammen von Künstlern wie Willem de Kooning, Richard Serra, Julie Mehretu und dem Deutschen Anselm Kiefer.

«Diese Gruppe von Gemälden auszusuchen war ein sehr aufregender Prozess und eine Ehre für mich», wurde Pattinson zitiert. Er habe dabei nach Werken gesucht, die «ihre eigene Sprache» hätten. Pattinson war vor allem mit seiner Rolle in der «Twilight»-Filmsaga berühmt geworden.

Astronaut Maurer: Noch ist unklar, wer das Mond-Ticket bekommt

MOSKAU: Bei der Auswahl des ersten Europäers auf dem Mond gibt es noch keine Entscheidung für einen bestimmten Raumfahrer. «Der Drops ist noch nicht gelutscht», sagte Matthias Maurer, einer von zwei aktiven deutschen Astronauten, der Deutschen Presse-Agentur. Sowohl er als auch sein Kollege Alexander Gerst würden gerne auf den Mond. «Wir wollen beide fliegen.»

Die Esa hat das Ziel, mit dem US-amerikanischen Artemis-Programm bis Ende des Jahrzehnts erstmals eine Europäerin oder einen Europäer auf den Mond zu bringen. Schon länger wird darüber spekuliert, wer das sein könnte. Es gibt allerdings noch immer keine feste Zusage von der Nasa für den Mitflug.

Gerst hatte kürzlich ein mehrwöchiges Trainingsprogramm begonnen, das ihn auf eine mögliche Mondmission vorbereiten soll. Maurer betonte, dass das Training von Gerst ein Routineprogramm sei - und kein Hinweis auf eine besonders aussichtsreiche Position. «Das Programm machen wir alle durch.»

Es sei ein bisschen schade, «dass es so dargestellt wird, als seien wir Konkurrenten, nur, weil wir beide auf der ISS waren». Vielleicht stehe in ein paar Jahren auch jemand anderes im Fokus. «Vielleicht fliegt ja eine junge Frau aus Europa zum Mond.»