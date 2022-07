Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Jorge González kennt sich mit Atom-Nuklearökologie aus

HAMBURG: Wer Jorge González etwas zu den Auswirkungen von Atomstrahlung auf die Umwelt fragt, wird fundierte Antworten bekommen. Das war nämlich das Thema des Studiums des Kubaners in der Slowakei. Das Fachwissen hilft ihm heute noch, wie er sagt.

Der TV-Juror und Entertainer Jorge González («Let's Dance») ist ein Experte für Atom-Nuklearökologie. Dieses außergewöhnliche Fach hat der Wahl-Hamburger in den 80er Jahren in der Slowakei studiert und das Diplom-Studium mit Note 1 abgeschlossen, wie der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Dabei habe er auch im weißen Kittel im Labor gestanden und Experimente gemacht. Noch heute profitiere er von diesem Studium, in dem es unter anderem um die Auswirkungen von Atomstrahlen auf Lebewesen geht. González ist seit 2013 in der Jury der RTL-Tanzshow «Let's Dance» und seit diesem Jahr auch in der des slowakischen TV.

«Ich habe natürlich viele Dinge gelernt, wie strategisches oder vernetztes Denken. Das hilft mir im Alltag und im Job. Mit dem Wissen kann ich manchmal in Quizshows punkten», sagte der Kubaner lachend. Die Zeit allein im Ausland habe ihn zudem in seiner Persönlichkeit sehr geprägt. «Ich habe gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen und mich in schwierigen Situationen durchzukämpfen.»

Schon damals modelte González und arbeitete als Choreograph und Stylist. Seit 1991 lebt er in Hamburg. Mit seinen High-Heels-Auftritten als Catwalk-Trainer 2010 bei «Germany's Next Topmodel» wurde er berühmt. Er geht offen mit seinem Schwulsein um und setzt sich für eine tolerante Gesellschaft ein.

Startenor Luciano Pavarotti erhält posthum Hollywood-Stern

LOS ANGELES: Der 2007 gestorbene italienische Startenor Luciano Pavarotti soll posthum auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt werden. Am 24. August werde die 2730. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Freitag (Ortszeit) mit. Als Gastredner ist der US-Dirigent James Conlon eingeladen. Cristina Pavarotti, eine von drei Töchtern des Sängers aus erster Ehe, soll für die Familie an der Zeremonie teilnehmen.

Der 1935 in Modena geborene Pavarotti zählte zu den bedeutendsten Tenören des 20. Jahrhunderts. Er war an allen großen Opernhäusern der Welt zu Hause. Der Sänger war auch durch seine Benefiz-Konzerte «Pavarotti & Friends» bekannt, bei denen er mit internationalen Rock- und Popstars im Duett sang. Er starb am 6. September 2007 im Alter von 71 Jahren an Krebs.

Hochzeitsnachfeier von Boris Johnson und Ehefrau Carrie geplant

STOW-ON-THE-WOLD: Rund 14 Monate nach ihrer heimlichen Hochzeit wollen der britische Premierminister Boris Johnson (58) und seine Ehefrau Carrie (34) nun im großen Kreis feiern. Wie britische Medien berichteten, hat das Paar für Samstag zu einer großen Party geladen. Bilder zeigten ein aufgebautes Festzelt auf dem Anwesen Daylesford House des Unternehmers Anthony Bamford nahe dem Dorf Stow-on-the-Wold in der westenglischen Grafschaft Gloucestershire.

Ursprünglich wollte Johnson auf Chequers feiern, dem Landsitz des Premierministers. Nachdem Kritik an der Auswahl eines öffentlichen Gebäudes für private Zwecke laut wurde, änderte der scheidende Regierungschef den Ort. Lord Bamford, der seit 2013 im Oberhaus sitzt und als einer der reichsten Männer Großbritanniens gilt, ist ein Großspender von Johnsons Konservativer Partei. Der Premier besuchte mehrmals Werke von Bamfords Baumaschinenhersteller JCB.

Carrie und Boris Johnson sind seit 2018 liiert und haben zwei gemeinsame Kinder, den zweijährigen Sohn Wilfred und die siebeneinhalb Monate junge Tochter Romy. Das Paar wurde am 29. Mai 2021 in der katholischen Westminster Cathedral in London vermählt. Johnson wurde damit zum ersten Premier seit knapp 200 Jahren, der im Amt heiratete. Wegen der Corona-Beschränkungen konnten nur 30 Gäste teilnehmen. Bereits damals wurde berichtet, dass die Johnsons im Sommer 2022 eine große Hochzeitsparty planten.