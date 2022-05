Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Neue Single: Kendrick Lamar als Will Smith und Kanye West

LOS ANGELES: Rapper Kendrick Lamar (34) hat mit «The Heart Part 5» seine erste Single seit Jahren veröffentlicht. Der Track kommt nur wenige Tage vor dem erwarteten Album «Mr. Morale & The Big Steppers», das für den 13. Mai angekündigt ist.

In dem Video zur Single, das seit Montag auf Youtube zu sehen ist, schlüpft der mehrfache Grammy-Preisträger aus Kalifornien in die Rollen prominenter Schwarzer. Vor einem schlichten roten Hintergrund beginnt Lamar zunächst zu rappen. Im Laufe des Songs wechselt sein Gesicht dann unter anderem in das von Kanye West, Will Smith und O.J. Simpson.

«Mr. Morale & The Big Steppers» ist das fünfte Studioalbum des Rappers. Zuletzt brachte er 2017 die preisgekrönte Platte «Damn» heraus. 2018 gewann Lamar damit als erster Rapper den renommierten Pulitzer-Preis in der Sparte Musik. Das Album sei eine «virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik», hieß es damals in einer Erklärung.

Anne Frank für Jugendliche weiter Identifikationsfigur

FRANKFURT/MAIN: Auch 75 Jahre nach der Erstveröffentlichung ihres Tagebuchs ist Anne Frank nach Einschätzung des Leiters der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt eine Identifikationsfigur für junge Menschen. «Anne Franks Kampfgeist und die humanistische Botschaft ihres Tagebuchs inspirieren Kinder und Jugendliche, die sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung empören genauso wie Erwachsene, die dem erstarkenden Rechtspopulismus etwas entgegensetzen wollen, oder die Fridays-for-Future-Bewegung, die ihr Engagement für Klima- und Umweltschutz mit Fragen nach Gerechtigkeit verbindet», sagte Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Form des Tagebuchschreibens und Dokumentieren des Erlebten hole Jugendliche ab, sagte Mendel. «Das betrifft nicht nur die «Generation Selfie»: Jede Generation findet einen neuen Zugang in der Auseinandersetzung mit Anne Franks Tagebuch - sei es in der Comic-Ausgabe, im Film oder auf Instagram und TikTok.»

Der Teenager Anne Frank biete auch heute noch ein enormes Identifikationspotential und einen Zugang für die Auseinandersetzung mit Konflikten der Gegenwart. «In ihrem Tagebuch beschäftigt sie sich mit Antisemitismus und verschiedenen Formen der Ausgrenzung, mit Fragen nach Krieg und Frieden, nach einer besseren Welt, mit Menschenrechten und Demokratie», begründete Mendel.

Ein Kunstwerk für fast alle Sinne: «Dreamachine» in London

LONDON: Die Idee für die «Dreamachine» ist schon mehr als 60 Jahre alt: Aber erst ab dieser Woche kann das Kunstprojekt, das Besucher auf eine Reise in ihre eigene Psyche mitnehmen soll, in London erlebt werden. Der US-amerikanische Künstler Brion Gysin (1916-1986) legte im Jahr 1959 mit einem experimentellen Gerät, das flackernde, kaleidoskopische Lichteffekte erzeugte, den Grundstein für die «Dreamachine». Seine Vision war es, einen Ersatz für das passive Wahrnehmen von Massenmedien zu schaffen und stattdessen die Kreativität anzuregen, um eigene Kino-Erlebnisse in den Köpfen von Menschen zu erzeugen. Gysin starb, bevor er sein Werk vollenden konnte.

Ein Team aus Architekten, Neurowissenschaftlern, Philosophen, Technologie-Experten und Musikern - darunter der Komponist Jon Hopkins - hat das Projekt, das von verschiedenen Sound- und Lichteffekten lebt, nun publikumsreif gemacht.

«Jede Erfahrung in der Dreamachine ist völlig individuell», heißt es auf der Internetseite des Projekts. «Es kann sich anfühlen wie eine Achterbahnfahrt, eine Reise durch Zeit und Raum oder vielleicht nickt man auch ein.»

Ab dem 10. Mai können Besucherinnen und Besucher Plätze buchen für das nach Veranstalterangaben «erste Kunstwerk, das man mit geschlossenen Augen erleben kann» - zunächst in London, später auch in anderen britischen Städten wie Cardiff und Edinburgh. Das Projekt, bei dem sich die Anwesenden auch über ihre Erfahrungen austauschen können, ist Teil des «Unboxed»-Festivals, zu dem in diesem Jahr über das Vereinigte Königreich hinweg verschiedene Kunstprojekte gehören.