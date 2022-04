Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Erste gleichgeschlechtliche Hochzeit im britischen Antarktis-Gebiet

LONDON: Stephen Carpenter und Eric Bourne haben in der Antarktis geheiratet - das ist eine Premiere. Das gleichgeschlechtliche Paar ist das erste, das sich im von Großbritannien beanspruchten Antarktis-Gebiet das Ja-Wort gab, wie die BBC am Montag berichtete. Kapitän Will Whatley vermählte die beiden Stewards an Bord des Forschungsschiffs «RRS Sir David Attenborough». Das Paar hatte sich an Bord eines anderen Schiffs kennengelernt.

«Wir sind seit 20 Jahren liiert, und der gemeinsame Aufenthalt in der Antarktis fühlte sich für uns wie der perfekte Ort an, um endlich den Bund fürs Leben zu schließen», sagte der Waliser Carpenter. «Wir haben sogar die Koordinaten des Hochzeitsortes in unsere Ringe eingravieren lassen.» Er trug bei der Vermählung einen Schottenrock, sein Ehemann kam im Anzug.

Es war die zweite Hochzeit im Britischen Antarktis-Territorium seit einer Gesetzesänderung 2016. Die 30 Crew-Mitglieder des Forschungsschiffs wohnten der Zeremonie vor Eisbergen bei, anschließend schritt das Paar durch ein Ehrenspalier, als Hochzeitskutsche diente ein Schneemobil.

Das Vereinigte Königreich beansprucht seit Jahrzehnten - ähnlich wie mehrere andere Staaten - einen großen Teil der Antarktis für sich. Dies wird international nicht anerkannt.