Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.22 | Überblick

Kylie Minogue, Hugh Jackman und Ash Barty im neuen Qantas-Clip

SYDNEY: Die australische Fluggesellschaft Qantas fährt zum Neustart des Tourismus in Down Under schwere Promi-Geschütze auf - und will mit Superstars wie Kylie Minogue und Hugh Jackman die Lüfte zurückerobern. Am Wochenende hat die Airline eine mit Spannung erwartete TV-Werbung veröffentlicht, die wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang zurückgehalten worden war. Darin ist auch die bisherige Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty zu sehen, die erst vor wenigen Tagen ihr Karriereende verkündet hatte. «Haltet die Taschentücher bereit», riet Qantas-Chef Alan Joyce den Zuschauern.

In dem drei Minuten langen Clip singen nicht nur heimische Superstars eine moderne Neuauflage der inoffiziellen Australien-Hymne «I still Call Australia Home» - auch einige der schönsten Landschaften und Sehenswürdigkeiten des Landes sind zu sehen, vom ikonischen Uluru über die Inselgruppe Whitsundays bis zum Hafen von Sydney.

Die Kampagne sei bereits vor der Pandemie gedreht worden, habe dann aber wegen der Reisebeschränkungen auf Eis gelegen, betonte Joyce. «Wir haben die Werbung zwei Jahre zurückgehalten, weil es irgendwie nie der richtige Moment war.» Jetzt aber sei die Zeit gekommen. Unter anderem sind emotionale Szenen an Flughäfen zu sehen, in denen sich Menschen nach langer Zeit wiedersehen. «One day we'll all be together once more» (Eines Tages werden wir alle wieder vereint sein), lautet eine der Textzeilen.

Qantas wurde 1920 gegründet und ist eine der ältesten ununterbrochen tätigen Fluggesellschaften der Welt. Ihr Name wurde vom früheren Namen Queensland and Northern Territory Aerial Services abgeleitet. In Anlehnung an das Logo wird die Airline auch liebevoll das «Fliegende Känguru» genannt. Vor der Pandemie beförderte Qantas jährlich 50 Millionen Passagiere in alle Welt.

Will Smith ohrfeigt Chris Rock auf Oscar-Bühne

LOS ANGELES: Während der Oscar-Verleihung ist Schauspieler Will Smith auf die Bühne gelaufen und hat seinem Kollegen Chris Rock eine Ohrfeige gegeben. Danach kehrte er auf seinen Platz zurück und rief zweimal laut in Rocks Richtung: «Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!» - dabei benutzte er zweimal das im US-Fernsehen verpönte Wort «fucking», das in der US-Übertragung mit einem Piepton übertönt wurde.

Zuvor hatte sich Komiker Rock an Smiths Frau Jada Pinkett Smith gewandt und gewitzelt: «G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen.» - eine Anspielung auf den Film «G.I. Jane», in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Zunächst lachte Will Smith darüber, dann stand er von seinem Platz auf.

Rock wirkte nach dem Vorfall durchaus überrascht, fing sich aber schnell wieder und witzelte noch: «Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens.» Doch ob es sich um einen tatsächlichen Wutausbruch von Will Smith handelte oder um eine abgesprochene Szene, war zunächst völlig unklar.

Oscar-Mode 2022: Stoff in Hülle und Fülle

LOS ANGELES: Praktisch muss die Oscar-Mode natürlich nicht sein. Allerdings müssen die Gäste der Verleihung gute drei Stunden damit sitzen können - und das dürfte einigen am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) durchaus schwer gefallen sein. Denn um ihre Körper wanden sich Stoffarrangements im XXL-Format. So versank die Schauspielerein Sofia Carson ab der Taille abwärts in einem weit ausladenden Rockteil aus drapiertem, schwarzem Tüll (ein Modell von Giambattista Valli).

Die Singer-Songwriterin Billie Eilish hatte sich für eine theatralische, mit Rüschen überflutete Oversized-Robe von Gucci entschieden. Bei der Kolumbianerin Carolina Gaitán standen die lange Schleppe und die dramatischen Volumenspiele im Kontrast zu völlig unbekleideten Körperpartien. Ihre US-amerikanische Schauspielerkollegin Niecy Nash verfolgte einen ähnlichen Stil, hier in leuchtendem Pink. Und Jada Pinkett Smith schließlich zog eine gigantische Schleppe hinter sich her.