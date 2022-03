Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«Run, Rose, Run»: Buch von Parton und Patterson erschienen

NEW YORK: Country-Ikone trifft Bestseller-Autor: Ein gemeinsames Buch von Musikerin Dolly Parton (76) und Schriftsteller James Patterson (74) ist am Montag in den USA erschienen. «Run, Rose, Run» handelt laut Verlag Little, Brown and Company von einer «jungen Sängerin mit einem dunklen Geheimnis, das ihre Musik inspiriert». Das Werk erscheint gleichzeitig mit einem gleichnamigen Album von Parton mit zwölf neuen Songs.

Die «Jolene»-Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Musikern der USA, Patterson zu den erfolgreichsten Autoren des Landes. Der Krimi-Schriftsteller hat mehr als 300 Bücher veröffentlicht, die weltweit mehr als 400 Millionen Mal verkauft wurden - darunter auch bereits zwei Kooperationen mit dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton.

Sie sei schon seit langem ein Fan von Patterson, sei aber von der Idee eines gemeinsamen Buches anfangs nicht überzeugt gewesen, erzählte Parton vor kurzem dem «People»-Magazin. «Ich dachte: «Was? Warum würdest du ein Buch mit mir schreiben wollen? Du machst dein Ding doch gut alleine und ich meins.» Er sagte: «Nein, ich denke, das wäre eine gute Sache!» Also habe ich gedacht: «Warum nicht? Ich mache ja schon alles andere».»

Erfolgreicher Kinostart für «The Batman»

BERLIN: Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson hat einem Bericht zufolge den zweitbesten Kinostart in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie hingelegt.

Wie das Branchenblatt «Variety» meldete, spielte «The Batman» am ersten Wochenende mehr als 128 Millionen Dollar (etwa 117 Millionen Euro) ein. Das sei nicht nur der beste Kinostart in den USA in diesem Jahr. Der düstere Superhelden-Streifen habe als zweiter Film in der Corona-Pandemie an nur einem Wochenende auch die 100-Millionen-Dollar-Marke gerissen. Im Dezember 2021 hatte «Spiderman: No Way Home» mit Tom Holland in den USA mehr als 260 Millionen US-Dollar (knapp 239 Millionen Euro) am Startwochenende geschafft.

«Menschen benötigen Frieden» - Angelina Jolie zu Besuch im Jemen

ADEN: Hollywood-Star Angelina Jolie hat bei einem Besuch im Jemen erneut auf das Leid der Flüchtlinge in dem Bürgerkriegsland aufmerksam gemacht. «Ich bin in Aden gelandet, um vertriebene Familien und Geflüchtete zu treffen», schrieb die 46-Jährige am Sonntag bei Instagram. Zudem wolle sie die Menschen in dem Krisenland unterstützen und von vor Ort berichten. «Die Situation hier ist eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt: 2022 wurde jede Stunde ein Zivilist getötet oder verletzt», schrieb die Schauspielerin.

Jolie, sechsfache Mutter und langjährige Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR), setzt sich seit Jahren für humanitäre Anliegen ein. Erneut rief die Schauspielerin zum Frieden in dem Land auf: «Nach sieben Jahren Krieg benötigen auch die Menschen im Jemen Schutz, Hilfe, und vor allen Dingen Frieden», hieß es auf einer Texttafel in ihrem Post.

Seit Jahren wird der Jemen von einem bewaffneten Konflikt zerrissen. Saudi-Arabien kämpft seit 2015 mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf der Seite der international anerkannten Regierung gegen die aufständischen Huthis. Diese hatten 2014 weite Teile des Jemen überrannt, darunter die Hauptstadt Sanaa.

«Spider-Man» Tom Holland hatte Selbstzweifel wegen seiner Größe

LONDON: Er zählt zu den Topstars in Hollywood, doch bis es soweit war, haderte der britische Schauspieler Tom Holland («Spider-Man: No Way Home») mit seiner Körpergröße. «Zu Beginn meiner Karriere hatte ich deswegen große Selbstzweifel», sagte der knapp 1,73 Meter große Holland der Deutschen Presse-Agentur in London. Das sei auch so gewesen, als er die Rolle als «Spider-Man» bekommen habe. «Aber die Leute um mich herum haben mir klargemacht, dass es nichts ist, worüber ich mir Gedanken machen sollte.» Und letztlich sei er derjenige, der vor der Kamera stehe und die Szenen drehe. «Es stört also nicht.»

Holland, der mit Schauspielkollegin Zendaya liiert ist, scherzt häufiger über seine eigene Größe. Auch in seinem Film «Uncharted», der aktuell in den Kinos läuft, wird sie humorvoll zum Thema. Selbstzweifel hat der 25-Jährige heute nicht mehr. «Man sollte wirklich nur Selbstzweifel bezüglich Dingen haben, die man ändern kann», sagte der «Spider-Man»-Darsteller. «Ich kann nicht plötzlich ein paar Zentimeter wachsen. Wenn ich es könnte, verdammt, dann würde ich das tun. Aber ich kann es nicht ändern. Also macht es keinen Sinn, darauf Energie zu verschwenden.»

In der Kinoverfilmung des Playstation-Spiels «Uncharted» spielt Tom Holland die Hauptrolle als Nathan Drake. Gemeinsam mit Co-Star Mark Wahlberg begibt er sich in dem Film von Regisseur Ruben Fleischer auf eine abenteuerliche Weltreise, um einen verschollenen Goldschatz zu finden.