Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Leute kompakt

Streamer MontanaBlack zieht sich vorerst zurück (Foto-Archiv)

BUXTEHUDE: Der Videospiel-Streamer MontanaBlack hat eine Auszeit von seiner Internet-Präsenz angekündigt. «Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental», schrieb der 33-Jährige am Samstagabend auf Twitter. Es seien «einige Sachen passiert, außerhalb des Internets». MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, stammt aus Buxtehude und ist einer der erfolgreichsten Streamer in Deutschland. Momentan wisse er noch nicht, wann oder wie er zurückkomme, schrieb er. Auch sein Podcast «Chatgeflüster» mit dem Streamer Simon Unge soll zunächst pausieren. Es werde keine neue Podcast-Folge geben, «bis es wieder besser ist», teilte Unge auf Twitter mit. Zuvor hatte MontanaBlack bereits mehrere Tage lang keine neuen Videos auf der Plattform Twitch veröffentlicht. Dort spielt er sonst Videospiele live vor Publikum.

«My Body» - Emily Ratajkowski über die tatsächliche Macht von Frauen (Ressort Kultur)

MÜNCHEN: Als junges Mädchen betete Emily Ratajkowski um Attraktivität. «Ich will die Schönste sein», wiederholte sie immer und immer wieder. Die US-Amerikanerin modelt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr. In ihrem Buch «My Body», das nun auf Deutsch erschienen ist, teilt die 30-Jährige in Form von mehreren Essays zutiefst persönliche Geschichten und Gedanken aus ihrem Leben. Ratajkowski wurde im Alter von 21 Jahren durch das Musikvideo zu «Blurred Lines» (2013) international berühmt. Darin tanzt sie halbnackt neben zwei weiteren jungen Frauen und den Musikern Robin Thicke, T.I. und Pharrell Williams. Das Musikvideo löste eine hitzige Debatte um weibliche Emanzipation und Sexualität aus. Gleichzeitig wurde Ratajkowski weltweit für viele zum Sexsymbol. «Wie selbstverständlich hatte ich geglaubt, dass die begehrwertesten Frauen zugleich die mächtigsten waren», schreibt sie in ihrem Buch. Sie glaubte, alle Frauen würden zu einen gewissen Grad sexualisiert werden. Sich selbst dafür zu entscheiden und es zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, hielt sie für einen Beweis ihrer Stärke. Heute sieht sie das anders - und wirft in ihren Essays einen kritischen Blick auf Sexualität und Machtverhältnisse.

Sänger Justin Bieber sagt wegen Corona Konzert ab (Foto-Archiv)

LAS VEGAS: Der kanadische Sänger Justin Bieber (27, «Sorry») ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat deswegen einen Konzertauftritt abgesagt. Das bestätigten Sprecher des Sängers am Sonntag unter anderem den US-Medien «Variety» und «People». Bereits am Samstag waren auf der Instagram-Seite der «Justice World Tour» positive Testergebnisse innerhalb des Teams der Tour und die Absage des Auftritts am Sonntag in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada verkündet worden, ohne dass Bieber namentlich genannt worden war. «Justin ist natürlich extrem enttäuscht, aber die Gesundheit und Sicherheit seiner Crew und seiner Fans haben für ihn immer die größte Bedeutung», hieß es auf Instagram. Das Las-Vegas-Konzert wurde auf Ende Juni verschoben. Unklar war, ob Bieber bei einem für Dienstag in Arizona angesetzten Konzert auftreten würde.

Magath will wieder als Trainer arbeiten: «Kann Mannschaften helfen» (Ressort Sport)

BERLIN: Der frühere Meistertrainer Felix Magath sieht auch mit 68 Jahren seine Karriere noch nicht als beendet an. «Ich habe alles erlebt und einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert, weil ich in allen Ligen gespielt, in verschiedenen Positionen und Clubs gearbeitet habe. Ich weiß, was ich kann - und dass ich noch in der Lage bin, Profiklubs zu helfen», sagte der Europameister von 1980 im «Kicker». «Vor 100 Jahren war man mit 68 scheintot. Heute ist das anders. Ich kann noch etwas geben, ob es 1. oder 3. Liga ist. Dort wird auch Fußball gespielt.» Magath, der auch als Funktionär tätig war, sieht seinen nächsten Job wieder als Trainer. «In dieser Position kann ich am meisten einbringen. Als Spieler habe ich rechtzeitig aufgehört, bevor ich vom Feld gehumpelt bin. Ich kenne auch als Trainer meine Grenzen, aber ich weiß, dass ich noch in der Lage bin, Mannschaften zu helfen.»

Chrissy Teigen möchte durch künstliche Befruchtung schwanger werden (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: US-Model Chrissy Teigen möchte nach einer Fehlgeburt vor rund anderthalb Jahren wieder schwanger werden. Sie unterziehe sich derzeit den vorbereitenden Behandlungen für eine In-vitro-Fertilisation, teilte die 36-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram mit. Sie wolle «so viele Eizellen wie möglich retten und hoffentlich einige starke, gesunde Embryonen erzeugen», schrieb Teigen. Sie habe nichts gegen die verabreichten Spritzen, diese verursachten bei ihr allerdings einen starken Blähbauch. «Deshalb bitte ich euch ganz bescheiden, nicht mehr zu fragen, ob ich schwanger bin.» Sie verstehe, dass die Fragen «mit aufgeregten, guten Absichten» gestellt würden. «Es ist trotzdem schwer, das zu hören, weil ich das Gegenteil von schwanger bin», sagte Teigen weiter. Zuvor hatte sie in ihrer Instagram-Story Einblicke in die Behandlungen gegeben.

Biathlet Lesser über Olympia: «Das Menschliche hat komplett gefehlt» (Ressort Sport)

PEKING: Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat sich erneut kritisch über die Olympischen Winterspiele in Peking geäußert, seine Teilnahme allerdings nicht bereut. «Irgendwie bereue ich es nicht, weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen: Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer», sagte Lesser in einem Interview im Deutschlandfunk. Der 33-Jährige hatte bereits in den vergangenen Wochen die Vergabe der Spiele nach China, den Gigantismus in Peking und auch das Internationale Olympische Komitee mit dem deutschen Chef Thomas Bach kritisiert. Er habe keine Olympia-Stimmung erlebt, sagte Lesser. «Das Menschliche hat komplett gefehlt», sagte Lesser. Zudem sei er «einfach nur enttäuscht», dass IOC-Chef Bach und dessen Sprecher kritische Nachfragen einfach so wegwischten, sagte Lesser. «Ich hätte mir von einem Präsidenten mit ordentlich Rückgrat gewünscht, dass man schon ein paar kritischere Töne Richtung chinesische Regierung richtet.»