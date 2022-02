Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Julius Weckauf: Dreh in Corona-Zeiten war auch praktisch

KÖLN: Der 14 Jahre alte Schauspieler Julius Weckauf findet Drehs in Corona-Zeiten gar nicht so schlecht. «Beim Dreh war es für mich fast schon praktisch, dass Corona war», erzählte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Da man in der Schule gerade eh immer mal etwas verpasst, machte das mit dem Dreh dann gar nicht so einen Unterschied.»

Weckauf ist ab Donnerstag im Kinofilm «Der Pfad» zu sehen. Darin spielt er einen Jungen, der im Jahr 1940 mit seinem Vater (Volker Bruch) vor den Nationalsozialisten von Frankreich über die Pyrenäen nach Spanien flüchtet, um in die USA zu kommen.

Über die NS-Zeit habe er viel in der Schule gelernt, sagte der Kinderdarsteller aus Jüchen in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Dreh ließ er sich aber auch noch von seiner Großmutter darüber berichten. «Das Haus meiner einen Oma wurde ausgebombt. Sie lag damals sechs Tage unter Schutt und Asche. Das fand ich ziemlich krass. Sie hat das überlebt.» Es sei schlimm gewesen zu hören, wie zerstört damals vieles gewesen sei, sagte Weckauf.