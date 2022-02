Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.22 | Überblick

Amy Adams und Bruce Willis für «Razzie»-Schmähpreise nominiert

LOS ANGELES: Action-Star Bruce Willis (66) und die schon sechsmal für einen Oscar nominierte Amy Adams (47, «American Hustle») könnten Ende März mit Hollywoods Spottpreisen ausgezeichnet werden. Die Verleiher der «Goldene Himbeeren» oder «Razzies» gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Montag (Ortszeit) bekannt. Traditionell werden die Anwärter einen Tag vor der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen benannt.

Adams ist gleich in zwei Sparten nominiert, als «schlechteste Hauptdarstellerin» in dem Psychothriller «The Woman in the Window» und für ihre Nebenrolle in dem Filmmusical «Dear Evan Hansen». Für Willis dachten sich die Verleiher eine Sondersparte aus, mit der Begründung, er habe 2021 gleich acht schlechte Rollen gehabt, darunter in Filmen wie «American Siege», «Deadlock» und «Cosmic Sin». Um den Titel als «Schlechtester Hauptdarsteller» sind unter anderem Scott Eastwood («Dangerous»), LeBron James («Space Jam: A New Legacy» und Mark Wahlberg («Infinite») im Rennen.

Als «Schlechtester Film» konkurrieren mit «Space Jam», «Infinite» und «The Woman in the Window» auch der Thriller «Karen» und der Broadway-Flop «Diana the Musical». Die Produktion über das Leben von Prinzessin Diana - mit Jeanna de Waal als Diana und Roe Hartrampf als Prinz Charles - ist beim Streamingdienst Netflix im Programm. Mit insgesamt neun Nominierungen ist das Musical der Top-Kandidat bei der 42. Spottpreisverleihung.

Die «Razzies» (kurz für Raspberry/Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Gruppe stimmen mehr als 1100 Mitglieder in den USA und vier Dutzend weiteren Ländern ab. Die Verkündung der «Gewinner» erfolgt traditionell am Vortag der Oscar-Gala, die in diesem Jahr am 27. März über die Bühne gehen soll. An diesem Dienstag (8. Februar) gibt die Filmakademie in Hollywood die Oscar-Nominierungen bekannt.

Halle Berry glaubt fest an intelligentes außerirdisches Leben

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Halle Berry (55, «Monster's Ball») ist «sehr fasziniert» davon, mehr über das Universum zu erfahren. «Ich weiß, dass wir nicht das einzige intelligente Leben sind», sagte die Schauspielerin im dpa-Interview. «Ich fantasiere, dass es noch vor meinem Ableben Erkenntnisse und konkrete Beweise geben wird, was das sein könnte.» In Roland Emmerichs neuem Katastrophenfilm «Moonfall» begibt sich Berry als Astronautin und Nasa-Chefin ins Weltall. Eine mysteriöse Kraft hat den Mond aus seiner Umlaufbahn gebracht, nun droht der Aufprall auf die Erde.

Die Dreharbeiten mitten während der Corona-Pandemie, noch bevor es Impfstoffe gab, seien eine «große Herausforderung» gewesen, sagt Berry. «Meine Wasserflasche wurde zum besten Freund, denn das war das Nächste an meiner Seite», scherzte die Schauspielerin. Auf dem Set hätten sie alle Abstand voneinander halten müssen. «Aber ich war sehr dankbar dafür, einen Job zu haben», betonte die Schauspielerin. Viele Hollywood-Produktionen waren eingestellt oder verschoben worden. Den Kinogängern legt Berry das Katastrophen-Spektakel «Moonfall» als einen «spaßigen Ausflug» raus aus dem Pandemie-Alltag ans Herz.

Roland Emmerich legt sich für John Bradley in Zeug

LOS ANGELES: Für seinen neuen Katastrophen-Film «Moonfall» (Kinostart 10. Februar) konnte Roland Emmerich die beiden Hollywood-Stars Halle Berry (55, «Monster's Ball») und Patrick Wilson (48, «Aquaman») als heldenhaftes Astronauten-Duo gewinnen. Doch ihr nerdiger Sidekick, gespielt von John Bradley, bringt den deutschen Hollywood-Regisseur zum Schwärmen. «Der ist fantastisch», lobt Emmerich im dpa-Interview den 33-jährigen Briten, den «Game of Thrones»-Fans als den rundlich-tapsigen Samwell Tarly kennen. «Das ist der Schauspieler, in den ich mich am meisten verliebt habe», sagt Emmerich.

Bradley spielt in «Moonfall» den schrägen Hobby-Astronom K.C. Houseman, Anhänger einer abstrusen Verschwörungstheorie, wonach der Mond ein hohles, künstlich geschaffenes Objekt ist. Es ist Bradleys bisher größte Kinorolle.

Der Space-Nerd hat bei Emmerich einen Stein im Brett. In «Moonfall» jettet er an der Seite von Berry und Wilson als Weltenretter ins All. Es dürfte die Zuschauer überraschen, dass jemand wie Bradley am Ende der Held ist, verriet der Regisseur vor dem Kinostart.

Kylie Jenner gibt Geburt von zweitem Kind bekannt

LOS ANGELES: TV-Sternchen, Model und Jungunternehmerin Kylie Jenner hat am Sonntag die Geburt ihres zweiten Kindes bekanntgegeben. Auf Instagram postete die 24-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto einer Babyhand, die von einer weiteren Hand berührt wird. Als Geburtsdatum gab sie den 2. Februar an, mit einem blauen Herz-Emoji versehen. Zusammen mit ihrem Freund, US-Rapper Travis Scott (30), hat Jenner bereits Töchterchen Stormi Webster, die am 1. Februar vier Jahre alt wurde.

Unter ihrem Post bekam Jenner zahlreiche Glückwünsche, darunter von Scott, ihrer Mutter Kris Jenner und ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian.

Mehrere Promi-Portale, darunter «TMZ.com», deuteten das blaue Herz-Emoji als Hinweis, dass Jenner einen Jungen bekommen hat. Sie selbst machte dazu keine weiteren Angaben. Im September hatte das Model die Schwangerschaft mit einem Instagram-Video verkündet. Damals teilte sie einen Clip, in dem sie unter anderem einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält und ihren rundlichen Bauch zeigt.

Papst verurteilt Mobbing - «Habe keine Erklärung» für Leid der Kinder

ROM: Papst Franziskus hält Tratsch und Mobbing für große Gefahren unserer Gesellschaft. Als exklusiver Interviewgast in einer italienischen TV-Sendung verurteilte der 85-Jährige am Sonntag die Aggressivität unserer Zeit, etwa bei Kindern. «Ich denke an die Schulen, an Mobbing», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Manchmal gehe die Aggressivität von kleinen Dingen aus, etwa von Tratschereien, die der Argentinier schon seit jeher scharf verurteilt. Üble Nachrede könne Familien und Gemeinschaften spalten. «Der Tratsch zerstört die Identität», mahnte Franziskus.

Auf die Frage von Moderator Fabio Fazio, warum Gott es zulasse, dass Kinder leiden müssten, sagte der Papst: «Dafür habe ich keine Erklärung. Ich habe meinen Glauben, versuche Gott, meinen Vater, zu lieben. Aber warum Kinder leiden, darauf habe ich keine Antwort.»

Papst Franziskus in TV-Interview: Wollte als Kind Metzger werden

ROM: Papst Franziskus wollte als Kind Metzger werden. Das erzählte der Argentinier in einem Interview im italienischen TV-Sender Rai, das am Sonntagabend ausgestrahlt wurde. Er erinnerte sich in dem zum Teil persönlichen Gespräch an die Kindheit, als er mit seiner Mutter und seiner Großmutter einkaufen ging. «Und da habe ich einen Metzger gesehen, der in seine Tasche das Geld steckte. Da habe ich gedacht, dass ich auch Metzger werden will - wegen des Geldes», erzählte der Pontifex und musste lächeln.

Diese Anekdote hatte der heute 85-Jährige schon vor ein paar Jahren mal erzählt - damals allerdings habe ihn am Metzgerberuf gefallen, dass man mit einem großen Messer Fleischstücke zerschneiden könne.

Franziskus wurde als Jorge Bergoglio in Buenos Aires geboren und war dort bis zur Papstwahl 2013 Erzbischof. In der bekannten Sendung «Che tempo che fa», zu der das Oberhaupt der katholischen Kirche aus dem Vatikan zugeschaltet war, fragte Moderator Fabio Fazio den Papst, ob er Freunde habe. «Ja, ich habe Freunde, die mir helfen, die ich schon ein Leben lang kenne», antwortete Franziskus. «Ich brauche Freunde.»

Das sei auch einer der Gründe gewesen, warum er als Franziskus nicht in die päpstliche Wohnung im Apostolischen Palast gezogen sei, sondern weiterhin im Gästehaus Santa Marta wohne. Dort könne er mit mehreren Leuten plaudern und das brauche er. «Die anderen Päpste vor mir waren Heilige. Aber als Heiliger komme ich nicht zurecht. Ich brauche menschliche Kontakte.» Er habe «wenige, aber echte Freunde».