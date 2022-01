Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.01.22 | Überblick

Schauspieler Schönemann liebt Disziplin und läuft seit der Pandemie

KÖLN: Schauspieler Hinnerk Schönemann hat coronabedingt Laufen zu seinem neuen Hobby gemacht. Als die Fitnessstudios schließen mussten, habe er sich ein Laufband besorgt, sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sport habe er schon immer gemacht. «Aber Laufen ist ganz neu.» Dabei gehe es ihm vor allem um Ausdauer.

«Der innere Schweinehund wird immer größer mit dem Alter», sagte Schönemann. Daher trainiere er regelmäßig. Das gebe dem Tag zudem Struktur. «Ich liebe es, diszipliniert zu sein.»

In seiner Rolle als Kommissar Jürgen Simmel in der ZDF-Serie «Marie Brand» muss er regelmäßig zu Verfolgungssprints ansetzen. Wenn er da einen halben Drehtag lang immer wieder laufe, merke er das schon - vor allem am nächsten Tag, sagte Schönemann. «Aber man lässt sich natürlich nichts anmerken vor den Kollegen.» Der Sender zeigt die aktuelle Folge am Mittwoch um 20.15 Uhr. «Marie Brand und der überwundene Tod» ist der 30. Fall der Krimireihe.

Streamingdienst Spotify geht gegen Fehlinformationen zu Corona vor

STOCKHOLM: Der Streamingdienst Spotify will alle Beiträge zu Covid-19 künftig mit einem Hinweis versehen, der Nutzer zu wissenschaftlich fundierten Informationen aus verlässlichen Quellen führen soll. Diese neue Initiative gegen Falschinformationen werde in den kommenden Tagen weltweit umgesetzt, teilte der Gründer und Chef des Unternehmens, Daniel Ek, am Sonntag in einem Blogeintrag mit. Damit gehe Spotify auf seine Nutzer ein, die in den vergangenen Tagen Fragen über die Grenze zwischen akzeptablen und inakzeptablen Inhalten der Plattform aufgeworfen hätten, hieß es weiter.

Zuvor hatten mehrere Künstler, darunter Neil Young (76/«Heart of Gold») und Joni Mitchell (78/«Big Yellow Taxi»), angekündigt, ihre Musik von Spotify abzuziehen. Damit protestieren sie gegen einen von zahlreichen Wissenschaftlern als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast. Spotify wolle seinen Nutzern alle Musik- und Audioinhalte zugänglich machen, hieß es darauf zunächst in einem Statement des schwedischen Streaming-Riesen. Das Unternehmen habe umfassende Inhaltsrichtlinien und seit Beginn der Pandemie mehr als 20.000 Podcast-Episoden mit Bezug auf Corona aus dem Angebot entfernt.

Stehfest bricht RTL-Dschungelprüfung vor Beginn ab - Niemand geht

BERLIN: Schauspieler Eric Stehfest hat eine Prüfung im RTL-Dschungelcamp noch vor ihrem Beginn abgebrochen. Der 32-Jährige sagte am Sonntag den Satz «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», direkt nachdem ihm seine Aufgabe erklärt worden war. Am Abend gab es dann eine zweite Überraschung: Alle Kandidaten dürfen noch einen weiteren Tag in der Sendung bleiben. «Weil Lucas gar nicht reinkam und weil Janina schon ausgeschieden ist, setzen wir einmal aus», erklärte Moderator Daniel Hartwich (43) den Verzicht auf den Rauswurf.

Stehfest und Personenschützer Peter Althof (66) waren an Tag 10 der Live-Sendung von ihren Campmitgliedern in die Dschungelprüfung mit dem Titel «Fluss mit lustig» geschickt worden. In der Prüfung sollten sie in einem Käfig in einen Fluss gelassen werden. GZSZ-Star Stehfest wollte gar nicht erst versuchen, die Sterne zu sammeln, die in Essen umgemünzt werden sollten. «Ich hab tatsächlich keine Angst, nur es ist so, dass es im Camp Menschen gibt, die ganz frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden», erklärte der Schauspieler.

«Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können.» Von den Nahrungsmitteln, die die anderen in den vergangenen Tagen erspielt hatten, habe er selbst nie mitgegessen, erklärte Stehfest. «Ich esse nur Reis und trink Wasser, das reicht mir.»

Später am Abend sagte Stehfest dann doch, dass ihm sein Rückzug leid tue. «Es hat sich Einiges noch klären können im Laufe des Tages». Die 15. Staffel der Reality-Show entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien.