Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.01.22 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

«Ich werde dich vermissen» - Trauer um Modedesigner Thierry Mugler

BERLIN: Die Mode- und Kultur-Welt trauert um den französischen Modeschöpfer Thierry Mugler. In den sozialen Netzwerken meldeten sich viele Stars und ehemalige Wegbegleiter zu Wort: «Ich werde dich vermissen, Thierry Mugler, das war eine wundervolle Zeit in unseren Leben», schrieb Souldiva Diana Ross auf Twitter. Dazu postete die Musikerin ein Foto von den beiden aus jungen Jahren.

Modefotograf Mario Testino postete fünf gebrochene Herzen unter die Mitteilung zu seinem Tod auf Instagram. Auch Frankreichs Pop-Ikone Carla Bruni, «Topmodel»-Moderatorin Heidi Klum und US-Model Gigi Hadid kommentierten den Post. Georgia May Jagger, die Tochter von Mick Jagger, schrieb: «Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist».

Mugler starb laut der Mitteilung auf Instagram am Sonntag im Alter von 73 Jahren. Das bestätigte auch sein Agent Jean-Baptiste Rougeot der Nachrichtenagentur AFP. Sein Tod sei unerwartet gekommen, er habe kommende Woche Kooperationen bekannt geben wollen.

Mugler gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier und hatte die Mode vor allem in den 80er Jahren stark beeinflusst. Auch Stars wie Beyoncé, Lady Gaga und David Bowie trugen seine Kleider.

Die Ärzte: Schüren von Hass hat in Gesellschaft nichts verloren

BERLIN: Auch 35 Jahre nach Indizierung ihres Songs «Geschwisterliebe» als jugendgefährdend sieht die Berliner Punkrockband Die Ärzte wenig Gründe für Einschränkungen oder staatliche Eingriffe in die Kunstfreiheit. «Aufforderung zu Gewalt oder Schüren von Hass gegen bestimmte Personengruppen - oft Hand in Hand gehend mit Entmenschlichung - sollte meines Erachtens grundsätzlich in einer liberalen Gesellschaft nichts verloren haben - und in der Kunst noch weniger», sagte Farin Urlaub (58) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bela B (59) ergänzte: «Dann wäre aber auch Schluss, denn grundsätzlich muss Kunst erst mal so gut wie alles können.»

Der als jugendgefährdend indizierte Song «Geschwisterliebe» darf bis heute nicht öffentlich gespielt oder zitiert werden. Im Text von Urlaub geht es um die Freude von Bruder und Schwester am gemeinsamen Sex. Am 27. Januar 1987 setzte die damalige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das Lied deswegen auf den Index.

«Wir haben die Wucht dieses Inzest-Themas einfach völlig unterschätzt», sagte Urlaub rückblickend. Bela B erinnerte sich an einen Mitarbeiter der Plattenfirma, der den Song seinen Töchtern nicht vorspielen wollte. «Da hab ich erst begriffen, dass wir geschmacklich doch ziemlich daneben lagen. Für die Sicht von Eltern waren wir damals noch zu jung.»