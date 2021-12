Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.21 | Überblick

Harnaaz Sandhu aus Indien ist «Miss Universe 2021»

TEL AVIV: Die 21-jährige Harnaaz Sandhu aus Indien ist zur «Miss Universe 2021» gekürt worden. Die Schauspielerin setzte sich in der Nacht zum Montag bei einer Live-Show in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer gegen 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch. Für Deutschland nahm die 19-jährige Eloisa Jo-Hannah Seifer aus Düsseldorf teil.

Die 70. «Miss Universe»-Wahl hatte um 3 Uhr nachts israelischer Ortszeit begonnen, um live in der Primetime des US-Fernsehens ausgestrahlt werden zu können. Wegen der Corona-Pandemie durften bei der Show nur Zuschauer mit einem «Grünen Pass» anwesend sein - wenn sie entweder von einer Corona-Infektion genesen oder in den vergangenen sechs Monaten dagegen geimpft worden waren. Obendrein galt Maskenpflicht. Die Teilnehmerinnen und Mitarbeiter der Produktion waren nach Veranstalterangaben ebenfalls alle geimpft und mussten alle zwei Tage PCR-Tests machen.

Erst im Mai hatte die damals 26-jährige Andrea Meza aus Chihuahua den Titel der «Miss Universe 2020» im US-Bundesstaat Florida gewonnen. Der Wettbewerb war wegen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr verschoben worden.

Doja Cat positiv auf Corona getestet - muss Konzerte absagen

LOS ANGELES: US-Sängerin Doja Cat (26, «Planet Her») ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie müsse traurigerweise mitteilen, dass ihre weiteren Konzerte im Rahmen der iHeartRadio Jingle Ball Tour abgesagt werden, schrieb die Sängerin am Sonntag auf Instagram. Sie sei gesundheitlich «okay», aber ihre Stimmung sei am Boden, weil sie auf Auftritte in Philadelphia, Washington D.C., Atlanta und Miami verzichten müsse.

Bereits am Freitag hatte die Rapperin aus Vorsicht geplante Auftritte in New York und Boston abgesagt, nachdem einige Teammitglieder positiv getestet worden waren. Doja Cat ist bei der nächsten Grammy-Gala Ende Januar für acht Trophäen nominiert.

An der Jingle Ball Tour des US-Radiosenders iHeartRadio im Dezember nehmen traditionell bekannte Künstler teil. In dieser Saison standen Musiker wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Jonas Brothers, Lil Nas X und Megan Thee Stallion in mehreren US-Metropolen auf dem Programm.

Vom Taxifahrer zum Präsidenten: Wie Putin in den 90ern Geld verdiente

MOSKAU: Der russische Präsident Wladimir Putin hat in den chaotischen 1990er Jahren in Russland nach seiner Rückkehr aus der DDR auch als Taxifahrer gearbeitet. «Hin und wieder musste man Geld auch im Taxigewerbe verdienen. Es ist unangenehm, darüber zu reden, aber leider gab es das auch», sagte der 69-Jährige in der am Sonntag ausgestrahlten Dokumentation «Neueste Geschichte» des russischen Staatsfernsehens. In dem Film geht es um die Folgen des Zerfalls der Sowjetunion vor 30 Jahren. Putin hatte das Ende des kommunistischen Machtblocks einst als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Nun sprach er von einer «Tragödie» für die Russen.

Putin hatte zu Sowjetzeiten Karriere beim gefürchteten Geheimdienst KGB gemacht, für den er in der DDR auch in Dresden als Offizier arbeitete. 1990 kehrte er mit seiner jungen Familie in seine Heimatstadt Leningrad, die heute wieder St. Petersburg heißt, zurück. Die Verdienstmöglichkeiten galten damals als schwierig; auch viele Angehörige der staatlichen Sicherheitsstrukturen mussten zusehen, wie sie über die Runden kommen, heißt es in dem Film.

Russische Medien berichteten von einem überraschenden Bekenntnis des «Taxifahrers» Putin. 2018 habe der Präsident in einem Interview lediglich erzählt, er habe mal erwogen, als Taxifahrer zu arbeiten.