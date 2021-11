Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Wiedersehen mit ehemaliger Lehrerin: Freudentränen bei Adele

LONDON: Emotionaler Moment für einen Superstar: Sängerin Adele (33) hat unter Freudentränen ihre frühere Lehrerin wiedergetroffen. «Sie war so verdammt cool, so einnehmend, und sie hat es geschafft, dass wir uns kümmern, und wir wussten, dass sie sich um uns und solche Sachen kümmert», sagte die Britin in der ITV-Show «An Audience with ... Adele», die der TV-Sender am Sonntagabend ausstrahlte. Zur Überraschung der Sängerin («30») saß ihre ehemalige Lehrerin im Publikum - und kam dann zu ihr auf die Bühne, wo sich die Frauen lange umarmten und Adeles Tränen ihr Make-up verwischten. «Und meine Lehrerin Miss McDonald war da, es war wie im Himmel», twitterte der Superstar.

Wegen Frau McDonald habe sie sich stets auf den Englischunterricht gefreut, erzählte Adele. «Sie hat uns verlassen, als ich in der 8. Klasse war, aber sie hat mich wirklich zur Literatur gebracht. Ich war schon immer besessen von Englisch und offensichtlich schreibe ich nun Texte.» Adele antwortete auf eine Frage der Schauspielerin Emma Thompson, wer sie in ihrer Jugend inspiriert habe. Die Oscar-Preisträgerin moderierte daraufhin McDonald an.

Außer Thompson saßen bei der Anfang November in London aufgezeichneten Sendung noch zahlreiche weitere Prominente im Publikum, darunter der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate, die Schauspieler Emma Watson, Idris Elba und Samuel L. Jackson sowie die Sänger Boy George, Paul McCartney und Stormzy. Adele hatte am Freitag ihr erstes Album seit vielen Jahren veröffentlicht.

Südkoreanische Boyband BTS gewinnt drei American Music Awards

LOS ANGELES: Die südkoreanische Boyband BTS hat bei den American Music Awards den Hauptpreis als Künstler des Jahres gewonnen. Die siebenköpfige Band setzte sich unter anderem gegen Sängerin Taylor Swift durch, die den Preis zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte. BTS erhielten am Sonntag in Los Angeles auch die Auszeichnungen als beste Pop-Gruppe und für «Butter» als besten Pop-Song.

Newcomerin Olivia Rodrigo (18, «Drivers License»), die mit sieben Nennungen das Nominierungsfeld angeführt hatte, konnte lediglich in der Kategorie bester neuer Künstler einen «AMA» gewinnen. Auch die italienischen ESC-Sieger Maneskin («Beggin») gingen leer aus: Sie unterlagen Rapperin Megan Thee Stallion («Body») in der neu geschaffenen Kategorie «Trending Song» für Songs, die besonders häufig im sozialen Netzwerk Tiktok genutzt werden.

Die Awards in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop und R&B werden seit 1973 verliehen. Über die Gewinner entscheiden Fans bei Online-Abstimmungen.

Jelinek erhielt Theaterpreis Nestroy fürs Lebenswerk

WIEN: Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat den Theaterpreis Nestroy für ihr Lebenswerk erhalten. Die 75-Jährige sei die wohl wichtigste Gegenwartsdramatikerin deutscher Sprache, hieß es bei der TV-Übertragung der Preisverleihung am Sonntagabend. Sie bedanke sich herzlich und «zwar ganz unironisch, eher melancholisch, weil das Leben bald vorbei ist und das Werk mit ihm gehen wird oder auch nicht», sagte Jelinek in einer akustischen Einspielung. Sie räumte ein, dass sie bei der Betrachtung ihrer Stücke auf einem Bildschirm manchmal vor Schmerz aufschreie, weil ihr bewusst würde, «dass etwas, was ich geschrieben habe, der Bühne nicht genügt hat.»

Regisseur Nicolas Stemann, der als Jelinek-Spezialist gilt, sagte, die Autorin sei von einem «unglaublichen Gerechtigkeitsbedürfnis» getrieben, weshalb sie zur aktuellen Politik einfach nicht schweigen könne.

Seit dem Nobelpreis 2004 hat Jelinek viele neue Stücke geliefert - zu den jüngsten Werken gehören «Am Königsweg», das sich mit dem Phänomen Donald Trump beschäftigt, und «Schwarzwasser», das sich die österreichische Ibiza-Korruptionsaffäre rund um rechte und konservative Politiker vorknöpft.

Der Wiener Theaterpreis Nestroy wird in 13 Kategorien vergeben. Die diesjährige Verleihung fand coronabedingt ohne Publikum statt.