Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.11.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Vin Diesel wirbt um Dwayne Johnson für «Fast & Furious»-Finale

BERLIN: In einem offenen Brief auf Instagram hat Action-Star Vin Diesel seinen Schauspiel-Kollegen Dwayne Johnson um eine Rückkehr zur «Fast & Furious»-Reihe gebeten. «Mein kleiner Bruder Dwayne... die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Furious 10», schrieb der 54-Jährige in seinem Post. Dazu postete er ein Foto, das die beiden Schauspieler zeigt.

Dwayne Johnson war seit «Fast and Furious Five» Teil der Film-Serie rund um schnelle Autos. Er spielte den US-Agenten Luke Hobbs. Nach «Fast & Furious 8» (2017) folgte der Abgang. Ex-Wrestler John Cena übernahm in «Fast & Furious 9» die Rolle von Dwayne Johnson, der gemeinsam mit Jason Statham seinen eigenen Spin-off «Hobbs & Shaw» startete.

Diesel schrieb in seinem Brief weiter: «Du musst kommen, lass das Franchise nicht im Stich, du hast eine wichtige Rolle zu spielen. Hobbs kann von niemand anderem gespielt werden.» Ob «The Rock» sich davon überzeugen lässt? Eine Antwort stand zunächst aus. Die «Fast & Furious»-Reihe soll mit zwei Filmen enden. Der erste Teil, «Fast & Furious 10», soll 2023 erscheinen.

Kofferpacken am Kap: Fürstin Charlène nach Monaco zurückgekehrt

JOHANNESBURG: Monatelang hing Fürstin Charlène von Monaco wegen Gesundheitsproblemen nach einer komplizierten Operation in Südafrika fest - nun ist sie zurück bei ihrer Familie. «Sie ist heute Morgen in Monaco eingetroffen, sie ist Gott sei Dank wieder zu Hause», erklärte ihr Vater Mike Wittstock am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg. Sie sei von einem Privatjet in der Hafenstadt Durban abgeholt worden. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet.

Ursprünglich war sie in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Dabei hatte sie ein Naturreservat besucht, in dem Ranger Nashörner zum Schutz vor Wilderern enthornen. Örtlichen Medien hatte sie dann wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr hinausgezögert. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen.

Der Langzeitaufenthalt der Fürstin in Südafrika hatte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung von Fürst Albert II. sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat genährt. Charlène (43) beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse.

Kleid von Amy Winehouse bei letztem Auftritt teuer versteigert

BEVERLY HILLS: Ein Minikleid, dass die 2011 gestorbene Sängerin Amy Winehouse bei ihrem letzten offiziellen Konzert trug, ist in Kalifornien teuer versteigert worden. Das grün-schwarze Trägerkleid, von ihrer langjährigen Designerin und Stylistin Naomi Parry entworfen, erzielte am Sonntag bei der Auktion in Beverly Hills über 243.000 Dollar (rund 210.000 Euro). «Julien's Auction» hatte den Schätzpreis vorab mit 15.000 bis 20.000 Dollar beziffert. Für das Kleid gingen 16 Gebote ein, über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Die Britin («Back to Black», «Rehab») trug das Kleid im Juni 2011 bei einem Konzert in Belgrad, bei dem sie bereits von ihrer Alkoholsucht gekennzeichnet war. Die 27-Jährige torkelte über die Bühne und wurde ausgebuht. Kurz darauf sagte sie ihre geplante Tournee durch Europa ab. Am 23. Juli wurde die Sängerin tot in ihrer Londoner Wohnung gefunden.

Das Kleid war eines von über 800 Andenken, die bei der zweitägigen Auktion unter den Hammer kamen. Viele Stücke wurden weit über ihrem Schätzpreis versteigert. Eine herzförmige rote Ledertasche, für Winehouse vom Label Moschino entworfen, war mit 20.000 Dollar veranschlagt. Sie brachte knapp 205.000 Dollar (rund 177.000 Euro) ein, wie Julien's Auctions auf Twitter mitteilte.

Amys Eltern Mitch und Janis hatten die Auktion mit zusammengestellt. Ein Teil des Erlöses ist für einen guten Zweck bestimmt - das Geld geht an die Amy-Winehouse-Stiftung, die Jugendliche vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen will.