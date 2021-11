Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Jon Bon Jovi mit Corona infiziert - Show abgesagt

NEW YORK: US-Sänger Jon Bon Jovi hat wegen einer Coronavirus-Infektion ein Konzert in Miami Beach abgesagt. Der 59-Jährige habe sich laut US-Medien trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender NBC News zitierte seinen Sprecher, laut dem der Sänger komplett geimpft sei und es ihm gut gehe. Das geplante Konzert im US-Bundesstaat Florida wurde demnach abgesagt.

Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Corona-Fall. Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekannt gegeben.

Astronaut Maurer hört im All bunte Musikmischung

KÖLN: Astronaut Matthias Maurer setzt bei seinem Flug ins All auf eine bunte Musikmischung. «Während der Wartezeit vor dem Start und an den Tagen davor werde ich vermutlich viel entspannende elektronische Chillout- und Gute-Laune-Musik hören», sagte Maurer und nannte etwa Coldplay, Moby und Morcheeba. «Wenn ich vom Raketenstart träume, der ja recht heftig ist, höre ich am liebsten eingängige und kräftigere Rockmusik mit starken E-Gitarrenklängen wie Metallica oder AC/DC.»

Außerdem werden auf seiner Playlist neben seiner Lieblingsmusik auch Vorschläge zu finden sein, die von seinen Followern gemacht wurden. Das werde eine bunte Mischung sein, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit.

Christophorus-Figur soll deutschem Astronauten Maurer Glück bringen

CAPE CANAVERAL: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat für seinen Aufenthalt im Weltall einen ganz speziellen Talisman dabei. «Mein Papa hat mir einen kleinen Glücksbringer mit ins Gepäck gegeben und das ist so ein kleiner Christophorus, den ich dabei haben werde», sagte der 51-jährige Saarländer bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Starts. Christophorus wird unter anderem in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt und gilt als Schutzpatron der Reisenden.

Maurer soll am Mittwoch gemeinsam mit seinen drei Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur Raumstation ISS aufbrechen. Wegen schlechter Wetterbedingungen war der eigentlich für Sonntag geplante Start verschoben worden. Fliegen sollen die vier Astronauten mit einem «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk. Auf der Raumstation soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren.

Auch der Chef der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), der Österreicher Josef Aschbacher, hat einen Glücksbringer für die Mission zum Start nach Cape Canaveral mitgebracht. «Ich habe eine kleine Muschel, die mir meine Tochter mitgibt, die ich in der Hosentasche habe, und die ist immer dabei, wenn es um ganz Wichtiges geht», sagte Aschbacher der Deutschen Presse-Agentur. Er sei schon bei vielen Starts dabei gewesen - «und die sind alle sehr nervenaufreibend». Auch diesmal werde er sicher wieder «nervös» und «stark involviert» sein. «Ich bin sehr emotional in dem Moment, ich werde sicher schwitzen und sicher durchnässt sein, wenn das stattfindet.»