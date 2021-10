Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Herzogin Camilla berichtet von Osteoporose-Erkrankung ihrer Mutter

LONDON: Herzogin Camilla (74) hat in einem Interview mit der BBC offen über die Osteoporose-Erkrankung ihrer Mutter Rosalind Shand gesprochen. «Wir sahen einfach zu, wie sie vor unseren Augen schrumpfte», sagte Camilla in einem Ausschnitt des Interviews, der am Sonntag auf dem Instagram-Account des Clarence House veröffentlicht wurde. Das komplette Interview werde am Montag in der Sendung «BBC Morning Live» ausgestrahlt, hieß es in dem Clip.

Ihre Mutter habe verschiedene Ärzte aufgesucht, berichtete Camilla in dem Video. Diese hätten die Symptome jedoch immer mit ihrem Alter begründet. Besonders schlimm sei zudem gewesen, dass niemand in der Familie sich mit der Krankheit auskannte. «Irgendwann haben wir uns gefragt: Macht sie vielleicht nur ein Theater darum?» Da seien Shands Schmerzen bereits so schlimm gewesen, dass sie manchmal bei Berührungen aufschrie. Einmal habe sich ihre Mutter durch eine Umarmung eine Rippe gebrochen, berichtete die Herzogin weiter.

Die Herzogin von Cornwall setzt sich bereits seit Jahren als Präsidentin der Nationalen Osteoporose-Gesellschaft in England für Aufklärung über die Erkrankung ein. Die schmerzhafte Stoffwechselkrankheit führt dazu, dass die Dichte der Knochen immer weiter abnimmt. Camillas Mutter starb 1994 an Osteoporose. Acht Jahre zuvor war bereits ihre Großmutter an der Krankheit gestorben.

Snoop Dogg erinnert auf Instagram an verstorbene Mutter Beverly Tate

LOS ANGELES: Der US-Rapper Snoop Dogg hat auf Instagram an seine Mutter erinnert. «Danke Gott, dass du mir einen Engel als Mutter gabst», schrieb der 50-Jährige am Sonntag (Ortszeit). «Auf Wiedersehen». Dazu teilte er ein Foto seiner Mutter Beverly Tate, auf dem sie mit einem eleganten roten Hut und einem Blumenstrauß zu sehen ist. Ein weiteres Bild zeigt den Rapper gemeinsam mit seiner Mutter: Er hat einen Arm um sie gelegt, beide lächeln in die Kamera. «Mama, danke, dass du mich bekommen hast», schrieb Snoop Dogg dazu.

Ebenfalls am Sonntag hatte Snoop Doggs Vater Vernell Varnado auf seinem Instagram-Account bekanntgegeben, dass Tate verstorben sei. Seine Fans bat er darum, für die Familie zu beten. «Wir brauchen es mehr als je zuvor», schrieb Varnado.

Snoop Dogg, der bürgerlich Cordozar Calvin Broadus Junior heißt, hatte bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass seine Mutter im Krankenhaus behandelt werde. Im Juli postete er ein Foto von sich und seinen beiden Brüdern an Tates Krankenhausbett.

Obama und Springsteen sorgen sich um Spaltung in USA und Europa

NEW YORK: Der frühere US-Präsident Barack Obama (60) und der Musiker Bruce Springsteen (72) machen sich Sorgen um die Spaltung in den USA und Europa. Darüber sprachen die beiden, die seit mehreren Monaten einen gemeinsamen Podcast machen, in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit den ARD-«Tagesthemen». «Leider ist es in den USA inzwischen so weit gekommen, dass wir unglaublich bizarren Verschwörungstheorien und Lügen ausgeliefert sind. Diese gesellschaftliche Spaltung des Landes ist unheimlich erschreckend», sagte Springsteen. «Das gibt es ja nicht nur in den USA, sondern in ganz Europa», fügte Obama hinzu.

«Es zeigte sich am Brexit oder auch bei den jüngsten Wahlen in Deutschland. Die weiße Bevölkerung, und hier speziell die weiße Arbeiterklasse, hat das Gefühl, Boden zu verlieren», sagte der frühere US-Präsident. «Einige ihrer Sorgen und Nöte sind berechtigt. Es hat mit der Globalisierung zu tun, mit dem Schrumpfen der verarbeitenden Industrie und der schwindenden Kraft von Gewerkschaften in den USA. Aber was ich in meiner Politik immer zu vermitteln versuche und Bruce genauso in seiner Musik, ist zu verstehen, dass wir eben alle diese Wut und diesen Groll in uns tragen.»

Obama war zwischen 2009 und 2017 Präsident der USA und gründete danach gemeinsam mit seiner Ehefrau Michelle eine Produktionsgesellschaft. Springsteen feiert als Musiker seit Jahrzehnten Welterfolge. Im Februar starteten die langjährigen Freunde den Podcast «Renegades: Born in the USA» beim Audio-Anbieter Spotify, in dem sie über Politik ebenso wie Privates reden. Ein gleichnamiges Buch soll am Dienstag veröffentlicht werden.