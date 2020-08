Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.20 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Erfolgsserie «This Is Us» will Corona-Pandemie thematisieren

LOS ANGELES: Die mehrfach ausgezeichnete US-Serie «This Is Us» soll in der kommenden fünften Staffel auch die Corona-Pandemie thematisieren. «Ja zu Covid. Wir haben beschlossen, die Dinge frontal anzugreifen. Sehr stolz auf die Autoren von 'This Is Us'», schrieb der Produzent der Serie, Dan Fogelman, auf Twitter. In dem Tweet beantwortete er häufig gestellte Fragen in den Sozialen Netzwerken über den Fortgang der Serie.

Wann es neue Episoden geben wird, sagte Fogelman nicht. In der Serie geht es um eine Familie mit drei Kindern und deren alltägliche Probleme. Die Geschichte wird auf unterschiedlichen Zeitebenen erzählt, so gibt es etwa auch immer wieder Rückblicke in die Vergangenheit.

«The Crown»: Elizabeth Debicki spielt Prinzessin Diana

LONDON: Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki («Guardians of the Galaxy Vol 2.») übernimmt in der Netflix-Serie «The Crown» die Rolle von Prinzessin Diana. Die 29-Jährige werde in der fünften und sechsten Staffel der Erfolgsserie mitspielen. Das teilte der Streamingdienst Netflix auf Twitter mit.

«Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und ihre Taten leben in den Herzen so vieler Menschen weiter. Es ist für mich ein echtes Privileg und eine Ehre, an dieser meisterhaften Serie mitzuwirken, die mich seit der ersten Episode absolut gefesselt hat», veröffentlichte Netflix ein Statement von Debicki.

Die Serie «The Crown» über die britische Monarchie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Emmys und Golden Globes. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel wurden vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa im März abgeschlossen.

Designer Plein über Mode-Welt: Früher war mehr Sex und Geld

BERLIN: Der deutsche Modedesigner Philipp Plein vermisst frühere Topmodels wie Naomi Campbell oder Kate Moss in der heutigen Fashion-Welt. «Das, was es heute gibt, sind mehr Instagram-Models», sagte der 42-Jährige im Podcast «TOMorrow». Früher habe die Industrie noch aus Glamour und Jetset bestanden. «Da war Reichtum, da war Geld, Kreativität, Sex und Beauty mit den Models, die ganze Power war vereint. Das gibt es heute nicht mehr.»

Grund für diesen Wandel ist laut Plein, dass ein Großteil der Marken mittlerweile Eigentum von Investmentfonds oder börsenorientiert ist. «Die Designer, wenn es sie denn noch gibt, sind meistens Angestellte, die spielen halt für den Club, solange sie der Club bezahlt.» Und wenn sie keine nachgefragte Kollektion produzierten, würden sie einfach ausgetauscht, sagte Plein, der für seine luxuriösen Modelinien bekannt ist.

Auch die Fashion-Show an sich sei überholt und nicht mehr im Sinne des Konsumenten, so Plein. «(...) Der sieht etwas heute - und der will es auch heute haben. Der will nicht sechs Monate warten, bis es rauskommt.» Der Bayer, der die größte Show seiner über 20-jährigen Karriere im Februar in Mailand vor 6000 Gästen gezeigt hatte, will daher etwas ändern. «Meine nächste Show werde ich in meinem Haus in Los Angeles machen, in meinem Wohnzimmer mit nur drei, vier Leuten.»