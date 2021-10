Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Rick Astley findet Gretas Auftritt «fantastisch»

LONDON/STOCKHOLM: Popsänger Rick Astley (55) hat sich gefreut, dass Klima-Aktivistin Greta Thunberg seinen Song «Never Gonna Give You Up» bei einem Konzert gesungen hat. Der britische Musiker teilte am Sonntagabend auf Twitter ein Video von Thunbergs Auftritt und schrieb dazu: «Fantastisch». Er dankte ihr zudem in ihrer Muttersprache Schwedisch. Die 18-Jährige war am Samstag überraschend bei einem Benefizkonzert für Klimaschutz in Stockholm aufgetreten. Gemeinsam mit einem anderen Klima-Aktivisten schmetterte sie Astleys 80er-Jahre-Hit und tanzte ausgelassen dazu.

Das Konzert in Stockholm war Teil einer Reihe, die von den Klimaschützern «Fridays for Future» und dem Festivalveranstalter Livegreen unter dem Titel «Climate live» in 45 Ländern veranstaltet wird. Dabei traten unter anderem Künstler wie der schwedische Sänger und Songwriter Lars Winnerbäck und das Indie-Pop-Duo Aid Kit auf.

«Sex and the City»-Autorin: Serie ist «nicht sehr feministisch»

NEW YORK: «Sex-and-the-City»-Autorin Candace Bushnell (62) findet, dass die Erfolgsserie nicht die richtige Botschaft für Frauen vermittelt. «Die Realität ist, dass die Suche nach einem Mann auf lange Sicht vielleicht nicht die beste wirtschaftliche Wahl ist», sagte sie in einem Interview mit der «New York Post». Männer könnten für Frauen «in vielerlei Hinsicht sehr gefährlich sein», führte sie weiter aus. «Die TV-Show und die Botschaft waren am Ende nicht sehr feministisch.» In den 90er Jahren schrieb Bushnell die Kolumne «Sex and the City», die später als Buch veröffentlicht wurde und auf der die berühmte HBO-Serie lose basiert.

Die Begeisterung für die Geschichte um Hauptfigur Carrie Bradshaw könne sie dabei durchaus verstehen, sagte Bushnell weiter. «Es ist eine großartige Sendung, sie ist wirklich witzig.» Dennoch habe sie das Gefühl, dass sich manche Fans zu sehr an den fiktiven Leben der Figuren orientierten.

Worum es in dem angekündigten Reboot der Serie geht, wisse sie selbst noch nicht, sagte die Autorin. Anschauen werde sie die Serie aber «auf jeden Fall». Im Januar hatte der Streamingdienst HBO Max die Neuauflage der Kultserie (1998-2004) um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet - mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und ausführende Produzentinnen an Bord.

«Für immer»: Kourtney Kardashian und Travis Barker feiern ihre Liebe

LOS ANGELES: Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (45) haben sich offenbar verlobt. Auf Instagram teilte die 42-Jährige am Sonntag ein Foto von sich und Barker und kommentierte es mit den Wortn «Für immer». Auf dem Bild ist das Paar am Strand zu sehen, inmitten eines riesigen Arrangements aus roten Rosen und Kerzen. Kardashian und Barker umarmen sich zwischen den Blumen.

Für eine Verlobung der beiden sprechen auch die vielen Glückwünsche - unter anderem von Barkers jüngster Tochter Alabama. «Ich freue mich so für euch. Ich liebe euch beide», schrieb die 15-Jährige in ihrer eigenen Instagram-Story. Dazu teilte sie mehrere Fotos von einem mit Rosen dekorierten Tisch sowie einen Schnappschuss von Barker und Kardashian beim Abendessen. Der Schlagzeuger gibt Kardashian darauf einen Kuss auf die Wange, an ihrem Finger ist ein funkelnder Ring zu erkennen. Kim Kardashian kommentierte Kourtneys Instagram-Post mit drei Verlobungsring-Emojs und drei roten Herzen.

Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger machten ihre Beziehung im Februar öffentlich. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorangegangenen Beziehungen. Kardashian ist Mutter von Mason (11), Penelope (9) und Reign (6). Barker hat mit seiner Ex-Frau die Kinder Atiana (22), Landon (17) und Alabama (15).

Prinz William zu Klimawandel: Werden Herausforderungen meistern

LONDON: Der britische Prinz William (39) hat sich angesichts des fortschreitenden Klimawandels hoffnungsvoll gezeigt, dass entschiedenes Handeln zum Erfolg führen kann. An junge Menschen gerichtet sagte der Zweite in der britischen Thronfolge bei einer Gala zur Verleihung des Earthshot-Preises in London am Sonntag: «Hört nicht auf zu lernen, fordert weiterhin Wandel und gebt die Hoffnung nicht auf. Wir werden diese Herausforderungen meistern.» Gleichzeitig mahnte der Royal aber auch, die nächsten zehn Jahre seien entscheidend. «Die Handlungen, für die wir uns entscheiden oder nicht entscheiden, werden das Schicksal unseres Planeten bestimmen», so William.

Mit dem Earthshot-Preis, der am Sonntag im Beisein Williams und seiner Frau Herzogin Kate (39) erstmals vergeben wurde, sollen künftig jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Das Preisgeld beträgt jeweils eine Million Britische Pfund (rund 1,2 Millionen Euro). Zu den Gewinnern gehörte unter anderem das mittelamerikanische Land Costa Rica mit seinem erfolgreichen Aufforstungsprogramm. Bei der Gala traten unter anderem Popstar Ed Sheeran und die Band Coldplay auf.

William ist nicht der einzige Royal, der zunehmend deutliche Worte in Sachen Klimawandel findet. Prinz Charles (72), der schon lange für Umweltschutz wirbt, sagte kürzlich in einem BBC-Interview, er verstehe total, dass junge Klimaaktivisten frustriert seien, weil sich nichts tue. Selbst Queen Elizabeth II. (95) wurde dabei gefilmt, wie sie bei der Eröffnung des walisischen Parlaments in Cardiff ihrem Ärger über Politiker Luft machte, die zwar wohlklingende Worte über den Kampf gegen den Klimawandel finden, aber nicht handeln. «Es ist sehr irritierend wenn sie reden, aber dann nichts tun», sagte die Queen im Gespräch mit einer Parlamentarierin und Schwiegertochter Camilla.

Astronaut Maurer wechselt im All Hose einmal pro Monat

HOUSTON: Astronaut Matthias Maurer (51) muss seine Kleidungsstücke im All länger tragen. «Für meine sechsmonatige Mission habe ich sechs Hosen dabei, also eine pro Monat», sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur. Seine Unterwäsche wechsele er alle drei Tage. Und ein T-Shirt ziehe er eine Woche lang an - plus dann in der Folgewoche noch zum Sport. Man müsse schon aufpassen, dass man sich nicht schmutzig mache. «Denn an Bord der ISS haben wir keine Möglichkeit, unsere Wäsche zu waschen.»

Der gebürtige Saarländer Maurer fliegt am 30. Oktober von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS. Die Kleidung, die er trage, sei keine private, sondern Standardkleidung für Astronauten, sagte er. Und: «Was wir nicht mehr brauchen, wird in eine Kapsel gepackt, die dann verglüht. Wenn man also eine Sternschnuppe sieht, könnte das durchaus auch die schmutzige Kleidung von der Station sein.»