Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Paul McCartney: Beatles hätten noch lange weitermachen können

LONDON: Auch mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles bedauert Ex-Mitglied Paul McCartney (79) das Ende der legendären Band. Die Gruppe habe «ziemlich gutes Zeug» kreiert, ««Abbey Road», «Let it Be», «ganz anständig», zitierten britische Medien am Montag aus einem Interview McCartneys mit der BBC, das am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. «Das war meine Band, das war mein Job, das war mein Leben, deshalb wollte ich, dass es weitergeht.»

Der Sänger widersprach erneut Gerüchten, dass er für die Auflösung der Band 1970 verantwortlich war. «Ich habe den Bruch nicht initiiert. Das war unser Johnny», sagte McCartney mit Verweis auf seinen kongenialen Co-Songschreiber John Lennon. Wenn Lennon nicht die Band verlassen hätte, hätte deren Karriere noch länger dauern können. «Der Punkt war wirklich, dass John mit (seiner Ehefrau) Yoko (Ono) ein neues Leben begann. John wollte sich schon immer von der Gesellschaft lösen, weil er von seiner Tante Mimi großgezogen wurde, die ziemlich repressiv war, er wollte immer schon ausbrechen», sagte McCartney.

Die Trennung der Beatles hatte trotz bekannter Differenzen innerhalb der Band die Musikwelt erschüttert. Seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, wer letztlich den Bruch ausgelöst hat. Das liegt auch daran, dass Manager Allen Klein die vier Mitglieder - außer Lennon und McCartney noch Gitarrist George Harrison und Schlagzeuger Ringo Starr - zur Geheimhaltung verpflichtete. Von den «Fabulous Four» ist außer McCartney noch Starr am Leben. Lennon wurde 1980 erschossen, Harrison starb 2001 an einer Krebserkrankung.

Der Buchmarkt in der Pandemie

FRANKFURT/MAIN: Zwei Kilometer - so hoch wäre der Stapel aller Bücher, die im vergangenen Jahr neu erschienen sind. 2057 Meter, um genau zu sein. Diese Zahl hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels für seine Publikation «Buch und Buchhandel in Zahlen» ausgerechnet.

«Der Corona-Buchmarkt 2020» hat die Pandemie gut überstanden, wie die Zahlen zeigen: Der Markt für Belletristik wuchs im Vergleich zu 2019 um 4,0 Prozent. Die Zahl der Neuerscheinungen sank um 1,7 Prozent, der für Schulbücher gar um 9,7 Prozent. Das Kinder- und Jugendbuch erwies sich als stabil.

Buchhandlungen haben 2020 als Vertriebskanal 9,0 Prozent Marktanteil eingebüßt, der Internetbuchhandel wuchs gleichzeitig um 20,9 Prozent. Das umfangreiche Zahlenwerk bietet auch andere Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass die meisten Lizenzen ins Ausland nach China vergeben werden (Anteil 19,3 Prozent), die meisten Übersetzungen ins Deutsche aber aus dem Englischen stammen (Anteil 63,1 Prozent).

Londoner Polizei nimmt keine Ermittlungen gegen Prinz Andrew auf

LONDON: Im Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein nimmt die Londoner Polizei keine Ermittlungen gegen Queen-Sohn Prinz Andrew (61) auf. «Aus verfahrensrechtlichen Gründen haben Beamte der Metropolitan Police ein im August 2021 im Rahmen einer US-Zivilklage veröffentlichtes Dokument überprüft», zitierte die BBC am Montag eine Polizeimitteilung. «Diese Überprüfung ist abgeschlossen, und wir werden keine weitere Maßnahmen ergreifen.» Die Londoner Polizeichefin Cressida Dick hatte im August angekündigt, die von einer US-Amerikanerin gegen Andrew erhobenen Missbrauchsvorwürfe zu prüfen. «Niemand steht über dem Gesetz», hatte Dick gesagt.

Der Sender Channel 4 hatte der Polizei zudem Informationen übergeben, dass Epsteins Ex-Freundin Ghislaine Maxwell, die derzeit in den USA in Haft ist, in Großbritannien Frauen und Mädchen verschleppt und missbraucht habe. Die Polizei teilte weiter mit, dass auch in diesem Fall keine weiteren Maßnahmen ergriffen würden. Sie betonte aber, dass sie im Fall Epstein weiterhin mit anderen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten werde.

Eine Frau wirft Prinz Andrew vor, sie als Minderjährige unter anderem in London missbraucht zu haben und hat in den USA Zivilklage gegen den zweitjüngsten Sohn von Königin Elizabeth II. (95) eingereicht. Virginia Giuffre gibt an, von Epstein und Maxwell als Jugendliche zur Sexsklavin gemacht worden zu sein. Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner früheren Freundschaft zu Epstein in der Kritik und hat sich von seinen royalen Aufgaben zurückgezogen. Die Vorwürfe weist er strikt zurück. Epstein, der sich 2019 im Gefängnis umbrachte, soll gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Maxwell jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in seine Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben.

Astronaut Maurer hört im All bunte Musikmischung

KÖLN: Astronaut Matthias Maurer setzt bei seinem Flug ins All auf eine bunte Musikmischung. «Während der Wartezeit vor dem Start und an den Tagen davor werde ich vermutlich viel entspannende elektronische Chillout- und Gute-Laune-Musik hören», sagte Maurer und nannte etwa Coldplay, Moby und Morcheeba. «Wenn ich vom Raketenstart träume, der ja recht heftig ist, höre ich am liebsten eingängige und kräftigere Rockmusik mit starken E-Gitarrenklängen wie Metallica oder AC/DC.»

Außerdem werden auf seiner Playlist neben seiner Lieblingsmusik auch Vorschläge zu finden sein, die von seinen Followern gemacht wurden. Das werde eine bunte Mischung sein, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit.