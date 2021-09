Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.09.21 | Aktualisiert um: 12:35 | Überblick

Lois Smith gewinnt Tony Award als älteste Schauspielerin

NEW YORK: Die US-Schauspielerin Lois Smith ist bei den diesjährigen Tony Awards als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden und hat damit Medienberichten zufolge einen Rekord aufgestellt: Die 90-Jährige ist die älteste Person, die je einen Tony Award für ihre Schauspielleistung bekommen hat, wie die «New York Times» und mehrere Branchenmagazine am Sonntag (Ortszeit) berichteten. Die Trophäe erhielt Smith für ihre Darstellung der Margaret in dem Drama «The Inheritance».

Das Stück, das 2019 und 2020 im New Yorker Ethel Barrymore Theatre aufgeführt wurde, wurde insgesamt viermal ausgezeichnet: «The Inheritance» gewann den Preis für das beste Stück und die beste Regie (Stephen Daldry), Smiths Kollege Andrew Burnap erhielt die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller.

Lois Smith war bereits 1990 und 1996 für einen Tony Award nominiert, gewann bisher aber keine der begehrten Trophäen. Die 90-Jährige gab ihr Broadway-Debüt im Jahr 1952. Für ihr Lebenswerk auf der Bühne wurde sie 2013 mit einem Obie Award ausgezeichnet.

Ruhestand statt Powerjob: Riekel will niemanden mehr beeindrucken

MÜNCHEN: Als Chefredakteurin der Illustrierten «Bunte» war Patricia Riekel 20 Jahre lang bei gesellschaftlichen Anlässen immer ganz vorne mit dabei. Seite an Seite mit Film- und Fernsehprominenz, Adligen und den Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Und dann plötzlich der Ruhestand - keine leichte Aufgabe für die lebensfrohe Frau. Mittlerweile hat sie sich aber damit abgefunden. Mehr noch, sie wirkt glücklich. Wie sie das geschafft hat, verrät die 72-Jährige in ihrem amüsant erzählten Buch «Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin?», das seit Montag im Handel ist.

Riekels erste Reaktion auf den Ruhestand: «Hektische Betriebsamkeit». «Nachdem ich aufgehört habe, zu arbeiten, habe ich versucht, weiter die Welt zu beeindrucken», sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Sie strich Wände in ihrem Haus, stellte Möbel um, kürzte Tischbeine - und trieb ihren Lebensgefährten Helmut Markwort, der für die FDP im Landtag sitzt, fast in den Wahnsinn.

Im Buch beschreibt sie auch, wie sie Hund Emil Dog Dancing beibringen wollen. Mensch und Tier tanzen, springen und drehen sich zur Musik. Nicht wirklich von Erfolg gekrönt, ebenso wie Emils Ausbildungen zum Rettungs- oder Therapiehund. Stattdessen gehen beide nun spazieren, mehrmals täglich.

Auch sonst geht die 72-Jährige das Leben gelassener an - und genießt die Vorzüge. «Wir müssen niemanden mehr beeindrucken. Sind niemandem mehr Rechenschaft schuldig», betont sie in ihrem Buch. «Niemand kann uns daran hindern, genau das zu tun, worauf wir Lust haben. Zu sein, wer wir schon immer sein wollten.»

Barbara Schöneberger auf Tour: «Männer, Sex und Oberschenkel»

BERLIN: Die Entertainerin Barbara Schöneberger (47) will bei ihrer anstehenden Konzertreise auch auf das Thema Corona eingehen. «Wie alle anderen in diesem Land habe ich Homeschooling betreut und drei warme Mahlzeiten gekocht. Darüber wird schon zu reden sein», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Sie wolle dies auf der Bühne aber nur in Maßen thematisieren. Schöneberger: «Wir werden uns weiter auf Männer, Sex und Oberschenkel konzentrieren.» Die «Alles Gute und so weiter»-Tour startet am Donnerstag in Halle (Saale) und endet Mitte Oktober in Hannover.

Ob Konzerte bundesweit künftig nur noch unter der 2G-Regel stattfinden - also lediglich für Geimpfte und Genesene -, ist der Sängerin und Moderatorin egal. «Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich werde aber durch das Publikum gehen. Wer das nicht will, der darf nicht kommen.»

Die 47-Jährige erklärte, sie verzichte mittlerweile größtenteils auf innerdeutsche Flüge und reise per Auto und Bahn. «Ich möchte nicht mehr fliegen, das nervt mich einfach. Den neuen Flughafen in Berlin habe ich zum Beispiel erst einmal genutzt.»