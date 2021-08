Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

US-Weltkriegsveteran trifft drei Italiener nach 77 Jahren in Bologna

BOLOGNA: Wiedersehen nach fast 77 Jahren: Ein US-Kriegsveteran hat in der italienischen Stadt Bologna zwei Frauen und einen Mann wieder getroffen, die er im Zweiten Weltkrieg fast für deutsche Feinde gehalten hatte. Der 97-Jährige Martin Adler sei von Miami nach Italien geflogen und habe die drei am Montag vor mehreren Medienvertretern am Flughafen in Bologna begrüßt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Ex-Soldat habe die drei heute über 80-Jährigen im Dezember 2020 mit Hilfe seiner Tochter über die sozialen Medien wieder gefunden.

Über Adlers Geschichte gibt es auch ein Buch. Er habe diese schöne Geschichte veröffentlichen wollen, sagte der Autor Matteo Incerti im Dezember 2020 im italienischen Fernsehen. Darin schildert er, wie der damals 20 Jahre alte Adler und seine Kameraden in einem Haus einen Korb entdeckten, in dem sich etwas bewegte - und schon bereit gewesen seien, zu schießen. Schließlich seien aber die kleinen Kinder unter dem Korb hervorgekrochen.

Martin hielt diesen Moment danach in einem Foto fest, das ihn und die drei Kinder zeigt. Mit dem Bild suchten er und seine Tochter schließlich 2020 auf den sozialen Medien nach den Kindern - und fanden sie schließlich. Seine Tochter schilderte auf Facebook in verschiedenen Posts die Ereignisse Adlers von damals. Er habe sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet, sagte Adler laut Ansa am Montag in Bologna.

Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 wird bekanntgegeben

FRANKFURT/MAIN: Was sind die preisverdächtigsten Romane des Jahres? An diesem Dienstag (10.00 Uhr) wird bekanntgegeben, welche Titel Chancen auf den Deutschen Buchpreis 2021 haben. Insgesamt 20 Bücher hat die Jury für die sogenannte Longlist ausgewählt. Am 21. September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

In diesem Jahr hatten 125 Verlage insgesamt 197 Romane eingereicht, so viele wie noch nie. Sprecher der diesjährigen siebenköpfigen Jury ist der Kulturredakteur Knut Cordsen vom Bayerischen Rundfunk. Im vergangenen Jahr ging der Buchpreis an Anne Weber für ihren Roman «Annette, ein Heldinnenepos».

Sex-Pistols-Musiker gewinnen Prozess gegen Frontmann John Lydon

LONDON: Zwei ehemalige Mitglieder der britischen Punkband Sex Pistols haben einen Prozess gegen Frontmann John Lydon um die Nutzung von Songs in einer TV-Serie über die Band gewonnen. Schlagzeuger Paul Cook und Gitarrist Steve Jones hatten Lydon - Künstlername Johnny Rotten - verklagt, weil er verhindern wollte, dass die Musik der Sex Pistols in der Miniserie «Pistol» verwendet wird. Der Sechsteiler basiert auf Jones' Autobiografie «Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol» und soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Regie führt Oscar-Gewinner Danny Boyle («Slumdog Millionaire»).

Der High Court in London gab Cook und Jones am Montag Recht. Sie dürfen die Songs der Sex Pistols für die von Disney produzierte Serie nutzen, wenn die Mehrheit der Bandmitglieder zustimme. Die Anwälte des Duos hatten argumentiert, innerhalb der Band gebe es seit 1998 eine Abmachung, dass über Anfragen für die Lizenzierung von Musik per Mehrheitsbeschluss unter den Mitgliedern entschieden werde. Original-Bassist Glen Matlock und Vertreter des 1979 verstorbenen Sid Vicious, der Matlock 1977 ersetzt hatte, teilten die Position von Cook und Jones, hieß es.

Lydon hatte die Existenz einer solchen Abmachung vehement bestritten und seinen Ex-Kollegen vorgeworfen, ihm ihren Willen aufzwingen zu wollen. Der 65 Jahre alte Sänger hatte sich in der Vergangenheit mehrfach mit deutlichen Worten gegen «Pistol» ausgesprochen, bei der er nach eigener Aussage zu keinem Zeitpunkt involviert wurde. «Ich bin zutiefst beleidigt durch dieses Projekt», sagte Lydon im Januar im Interview der Deutschen Presse-Agentur über die TV-Serie. «Meiner Meinung nach ist dieses Projekt nichts anderes als Gift.»

Die Sex Pistols wurden 1975 gegründet, lösten sich aber schon 1978 auf. Obwohl die Gruppe in dieser kurzen Phase nur ein Album - den Punk-Klassiker «Never Mind the Bollocks, Here's The Sex Pistols» - veröffentlichte, wurde sie zu einer der einflussreichsten Bands der Musikgeschichte und gilt als Wegbereiter des Punkrock. Nach ihrer Trennung reformierten sich die Sex Pistols mehrfach, um gemeinsame Konzerte zu spielen, zuletzt im Jahr 2008. Dass es zu weiteren Reunions kommt, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich.

Buchmarkt steigert Umsätze - aber auch Preise höher

BADEN-BADEN: In einigen Ländern haben die Buchmärkte im ersten Halbjahr einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens GfK zufolge ein deutliches Umsatzplus verzeichnet. Das hing vielerorts mit gestiegenen Preisen zusammen, wie GfK Entertainment am Montag mitteilte. Das Unternehmen hat in neun Ländern, darunter Deutschland, Zahlen durch repräsentative Befragungen von Händlern beziehungsweise Kunden erhoben.

In Deutschland sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum GfK zufolge um 4,1 Prozent gewachsen. Verbraucher mussten aber auch mehr bezahlen: So stieg der Durchschnittspreis eines Buchs um 5,7 Prozent. Der Absatz wiederum sank um 1,5 Prozent. Ein Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie: In der ersten Hälfte 2019 war der Umsatz 4,9 Prozent höher.

In anderen Ländern war der Umsatzsprung vom ersten Halbjahr 2020 zum ersten Halbjahr 2021 deutlich stärker als in Deutschland. So stiegen die Erlöse teilweise um über ein Drittel, beispielsweise in Brasilien (plus 33,4 Prozent) und Spanien (plus 38,3 Prozent). «Das Umsatzplus im ersten Halbjahr 2021 ging fast durchweg mit gestiegenen Durchschnittspreisen einher», hieß es vom Unternehmen. «Obwohl sich auch die Absätze zumeist positiv entwickelten, fielen die Steigerungsraten in acht der neun untersuchten Regionen hier niedriger als beim Umsatz aus.»

Ein spannender Aspekt der Auswertung: In den meisten analysierten Ländern hätten Sachbücher und Ratgeber noch stärker zugelegt als das Fiction-Segment. «Viele beliebte Werke stammten dabei von Politikern wie Barack Obama, Philippe De Villiers oder Giorgia Meloni. Auch Kochbücher, Lebens- und Finanzratgeber sowie Feminismus-Titel wurden häufig nachgefragt.»

Papilionanda Kamala Harris: Orchidee nach US-Vizepräsidentin benannt

SINGAPUR: Singapur hat anlässlich des Besuchs von US-Vizepräsidentin Kamala Harris eine Orchidee nach der demokratischen Politikerin benannt. Die 56-Jährige nahm am Montag im Präsidentenpalast strahlend eine Urkunde in Empfang, in der sie als offizielle Namenspatin für die Hybridpflanze namens «Papilionanda Kamala Harris» vermerkt ist. Die Orchidee ist die Nationalpflanze des südostasiatischen Stadtstaates. Auf einem Tisch prangte ein prächtiges Exemplar der Blume mit «hellviolett-rosa Blüten, die mit markanten rosa Flecken und Mosaiken und einer magentafarbenen Lippe geschmückt sind», wie die singapurische Zeitung «Straits Times» schrieb. In der Vergangenheit hatte Singapur bereits Orchideen unter anderem nach der britischen Prinzessin Diana, Margaret Thatcher und dem japanischen Kaiser Akihito benannt.

Leute kompakt

Schauspieler Sebastian Bezzel mag Kinos auf dem Land

BERLIN: Schauspieler Sebastian Bezzel (50) besucht gerne Kinos auf dem Land. Er komme ursprünglich aus Garmisch-Partenkirchen. «Und ich schätze es wahnsinnig, in der Provinz ins Kino zu gehen», sagte Bezzel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Manchmal gebe es da noch schöne lokale Werbung. «Für Friseursalons. Oder für Fahrschulen.» Bezzel ist derzeit mit dem Krimi «Kaiserschmarrndrama» im Kino zu sehen, auch die nächste Folge wird bald gedreht. Hauptdarsteller Bezzel freut sich, dass die Kinos und Theater nach monatelanger Pause wieder offen sind. Gerade die Pandemie habe bewiesen, dass ein Kinobesuch etwas anderes sei als sich nur einen Film anzuschauen. Er habe auch bei seiner Kinotour gemerkt, wie erleichtert die Leute seien, sagte der Schauspieler («Tatort»).

WDR: Kein zweiter Münster-«Tatort» in diesem Jahr

MÜNSTER: Seit 20 Jahren kommen praktisch jedes Jahr zwei «Tatort»-Krimis aus Münster mit Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne - doch 2021 wird wohl das zweite Jahr nach 2018 mit nur einem neuen Fall des populären Teams. Der nächste Münster-«Tatort» - der inzwischen 40. Krimi mit Axel Prahl (61) und Jan Josef Liefers (57) - ist laut dem Westdeutschen Rundfunk erst Anfang 2022 im Ersten zu sehen, wie eine WDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In dem Krimi, der im Juni gedreht wurde, wird Thiels Ex-Chef aus Hamburger Zeit tot gefunden. Der erste Münster-«Tatort» wurde am 20. Oktober 2002 ausgestrahlt. Im kommenden Jahr ist also 20. Jubiläum.

Ex-Profiboxer Axel Schulz beklagt «unsägliche Ossi-Wessi-Debatte»

BERLIN: Für Ex-Profiboxer Axel Schulz (52) kam die deutsche Einheit gerade rechtzeitig. «Ich war 21 - beste Zeit für einen Sportler, seine internationale Karriere zu starten. In der DDR wäre es niemals in Frage gekommen, meine Box-Leidenschaft zum Beruf zu machen», erinnerte er sich für eine Sammlung von Gedanken zum Tag der Deutschen Einheit 2021. Seine Kinder, elf und 14 Jahre alt, könnten mit dem Thema Ost-West heute nichts mehr anfangen. «Diese unsägliche Ossi-Wessi-Debatte sollte nach 30 Jahren auch mal überholt sein.» Für Schulz hat das Datum 9. November auch privat Bedeutung: Es ist sein Geburtstag. Am Tag des Mauerfalls 1989 habe er Freunde eingeladen, schrieb er. «Wir hörten Udo Lindenberg auf dem Kassettenrekorder. Kein Radio, kein Fernsehen. Deshalb haben wir es zuerst auch nicht mitbekommen mit dem Mauerfall.» Ein paar Tage später sei er dann nach West-Berlin gekommen.

Norwegische Prinzessin positiv auf Coronavirus getestet

OSLO: Die Tochter des norwegischen Kronprinzenpaares, Prinzessin Ingrid Alexandra, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Königshaus am Sonntagabend mit. Die 17-Jährige werden nun zu Hause auf Gut Skaugum isoliert. Der Rest der Familie sei bislang nicht positiv getestet worden. Trotzdem hat der Vorfall Konsequenzen für alle. Kronprinz Haakon und Mette-Marit mussten alle Veranstaltungen in den nächsten Tagen absagen - auch die, die mit ihrem 20. Hochzeitstag am Mittwoch in Verbindung stehen. Sie hatten unter anderem ein Treffen mit Jugendlichen geplant, um an die Gründung ihres Fonds vor 20 Jahren zu erinnern. Der sogenannte Kronprinzenpaarfonds soll Jugendlichen helfen, die riskieren, aus der Gesellschaft herauszufallen. Er wurde am Tag ihrer Hochzeit am 25. August 2001 gegründet. Prinzessin Ingrid Alexandra steht an zweiter Stelle der Thronfolge in Norwegen, nach ihrem Vater, Kronprinz Haakon. Sie besucht die Oberstufe in Oslo.

Promi-Gratulation an «Modern Family»-Star Stonestreet zur Verlobung

BERLIN: Mehrere Stars haben «Modern Family»-Schauspieler Eric Stonestreet (49) im Netz zur Verlobung gratuliert. «JUHU!!! Wir sind so glücklich für euch», schrieb die Filmschauspielerin Gwyneth Paltrow auf Instagram. Ihre Kollegin Alyssa Milano kommentierte mit einem schlichten «Gratuliere!», der Sänger Michael Bublé erklärte: «Gratulation an das schöne Paar» - gefolgt von 25 roten Herzchen. Stonestreet hatte am Sonntagabend (Ortszeit) drei Fotos von sich und seiner Freundin Lindsay Schweitzer veröffentlicht, auf denen das Paar mit Ring posiert. «Sie sagte, sie würde ihre Leute dazu bringen, meine Leute anzurufen», schrieb Stonestreet scherzhaft dazu. Das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» bestätigte die Verlobung unter Berufung auf Stonestreets Management.

Britischer Journalist bringt Buch über Biontech-Gründerpaar heraus

LONDON: Ein medizinischer Durchbruch als Lesestoff: Die Geschichte des Biontech-Gründer-Ehepaars Ugur Sahin und Özlem Türeci können Interessierte bald lesen oder hören. Das Sachbuch mit dem Originaltitel «Vaccine: How the Breakthrough of a Generation fought Covid-19» soll am 14. September in Großbritannien als Hörbuch erscheinen, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Später soll das Werk auch im Print und als E-Book herauskommen.

Autor ist der britische «Financial Times»-Journalist Joe Miller, der das Paar insgesamt mehr als 150 Stunden lang interviewt haben soll. Auch etliche andere Biontech-Beschäftigte, Politiker und Wissenschaftler kommen zu Wort. Miller selbst bezeichnete die Entwicklung des Impfstoffs als «eine der großartigsten wissenschaftlichen Erfolge unserer Zeit». Der Erfolg des Paares «zu einem der dunkelsten Momente der Menschheit» sei kein Zufall gewesen, sondern gehe auf jahrzehntelange Forschung zurück.