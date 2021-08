Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.21 | Aktualisiert um: 23:25 | Überblick

Deal mit Warner Music: Sängerin Madonna bringt Alben nochmal heraus

NEW YORK: Gemeinsam mit dem Musik-Konzern Warner Music Group will die US-Sängerin Madonna ihre bisherigen Alben noch einmal herausbringen.

Ab dem kommenden Jahr, in dem die Veröffentlichung der ersten Single der Sängerin 40 Jahre her ist, werde Madonna «persönlich ausgiebige Luxus-Ausgaben ihrer wichtigsten Alben kuratieren», hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Montag - dem 63. Geburtstag der Musikerin. Die mit Hits wie «Like a Virgin» oder «Material Girl» weltberühmt gewordene Sängerin hatte die ersten 25 Jahre ihrer Karriere mit Warner Music zusammengearbeitet, hatte das Label dann aber 2007 vorübergehend verlassen.

Deutscher Opern-Tenor Kaufmann feiert Debüt in Verona

VERONA: Der deutsche Opern-Star Jonas Kaufmann feiert am Dienstagabend sein Debüt vor antiker Kulisse in Verona. An einem der Musik von Richard Wagner, Umberto Giordano und Giuseppe Verdi gewidmeten Abend will der gebürtige Münchner um 21.30 Uhr im Amphitheater Arena di Verona auf der Bühne stehen, wie die Veranstalter mitteilten. Neben dem Tenor wird die österreichische Sopranistin Martina Serafin erwartet. Der deutsche Dirigent Jochen Rieder soll bei dem Konzertabend das Orchester der Arena leiten.

Kaufmann gilt als Spezialist für italienische und deutsche Opern. Auch seine Schwäche für Italien, wo er sich nach eigener Aussage wie zu Hause fühlt, ist bekannt. Der 52-Jährige wird in Verona zunächst in der Rolle des Siegmund Auszüge aus dem Wagner-Werk «Die Walküre» singen. Nach der Pause bekommen die Zuschauer dann italienische Opern-Kunst zu hören mit Arien aus «La Forza del destino» und «Macbeth» von Verdi sowie aus «Andrea Chénier» von Umberto Giordano. Die Arena von Verona ist ein gut erhaltenes römisches Amphitheater aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Sie ist heute ein beliebter Veranstaltungsort und ein Wahrzeichen der Stadt.

Rosa von Praunheim dreht die «Rex-Gildo-Story»

BERLIN: Regisseur Rosa von Praunheim dreht einen Film über den 1999 gestorbenen Schlagerstar Rex Gildo. Kilian Becker spielt den jungen, Kai Schumann den älteren Gildo. Ben Becker mimt den Manager. Das 90-minütige ARD-Dokudrama «Der letzte Tanz - Die Rex-Gildo-Story» soll im Herbst 2022 im Fernsehen ausgestrahlt werden und vorher auch im Kino laufen, wie der RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) am Montag mitteilte. Als Zeitzeugen kommen Schlagergrößen wie Gitte, Bernhard Brink und Cindy Berger zu Wort oder auch Gildos Haushälterin. Rex Gildo («Fiesta Mexicana») wäre im Juli 85 geworden. Der Film soll Gildos tragische Geschichte im Spiegel der (west-)deutschen Nachkriegsjahrzehnte erzählen. Der Sänger, der mit einer Frau verheiratet war und privat Männer liebte, sprang 1999 mit 63 aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung in den Tod.

Daniel Donskoy wird Gastgeber beim Deutschen Filmpreis

BERLIN: Der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy (31) wird die nächste Ausgabe des Deutschen Filmpreises am 1. Oktober moderieren. Die Show im Palais am Berliner Funkturm wird am gleichen Abend zeitversetzt um 23.00 Uhr im ZDF übertragen, wie die Veranstalter am Montag weiter mitteilten. Donskoy ist unter anderem für die Late-Night-Talkshow «Freitagnacht Jews» (WDR) bekannt, der gebürtige Moskauer spielte auch in Serien («Sankt Maik», «The Crown») und Filmen («Crescendo») mit.

Heino will zurück zu klassischen Wurzeln

NÜRNBERG: Im Alter von fast 83 Jahren kehrt der Volksmusikbarde Heino zu seinen klassischen Wurzeln zurück. Mit der Tournee «Heino goes Klassik» von September an durch 19 deutsche Städte wolle er an seine Gesangsausbildung als junger Musiker in den 1960er Jahren anknüpfen, sagte Heino am Montag vor Journalisten in Nürnberg. Die Tournee zusammen mit dem Organisten Franz Lambert und dem Geiger Yury Revich startet am 27. September im Leipziger Gewandhaus und endet am 13. Dezember - Heinos 83. Geburtstag - auf Einladung von Dieter Hallervorden im Berliner Schlossparktheater. Die Tournee war bereits für das Jahr 2020 geplant gewesen und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Leute kompakt

Die Kessler-Zwillinge finden Helene Fischer toll

GRÜNWALD: Die einstigen Showstars Alice und Ellen Kessler sind begeistert von Schlagersängerin Helene Fischer. Was die Künstlerin mache, sei «absolut interessant» und «enorm», sagten die Kessler-Zwillinge der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 85. Geburtstag (20.8.) über die 37-jährige Fischer. «Ihre Stimme, und sie kann sich gut bewegen und ist bildschön.» Alice und Ellen Kessler zählen zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen. Sie standen mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne, unter anderem mit Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte. Besonders in den USA, in Frankreich und in Italien wurden die Schwestern gefeiert. Sie leben im Münchner Vorort Grünwald.

Aphrodite-Statue aus Beatles-Fernsehauftritt kommt unter den Hammer

LIVERPOOL: Eine Statue der griechischen Göttin Aphrodite, die einst einen berühmten Fernsehauftritt der Beatles zierte, soll in Liverpool versteigert werden. Der Beatles Shop, der die Auktion Ende August veranstalten will, rechnet laut eigenen Angaben mit bis zu 20.000 Pfund (umgerechnet rund 23.515 Euro) für die Fiberglas-Statue. Diese war im Jahr 1967 als Bühnendekoration in der Sendung «Our World» zu sehen - der ersten, in etlichen Ländern über Satellit ausgestrahlten Fernsehsendung.

Großbritannien wurde dabei von den Beatles mit ihrem Hit «All You Need is Love» vertreten, den John Lennon erst kurz zuvor geschrieben hatte und der danach als Single veröffentlicht wurde und die Charts eroberte.

Mehrere Jahrzehnte lang hatte die rund 1,5 Meter große Statue im Garten des früheren Soundingenieurs Geoff Emerick gestanden, der sie damals mit nach Hause genommen hatte.

Medien: Travis Barker fliegt seit Flugzeugabsturz erstmals wieder

LOS ANGELES: US-Schlagzeuger Travis Barker (45) ist laut Medienberichten erstmals seit einem schweren Flugabsturz im Jahr 2008 wieder geflogen. Der Blink-182-Drummer wurde laut «People.com» dabei von seiner Freundin Kourtney Kardashian (42) begleitet. Das Promi-Portal «TMZ.com» stellte Fotos ins Netz, die das Paar am Samstag mit einem Privatflugzeug in Los Angeles zeigen, das sie in den mexikanischen Ort Cabo San Lucas brachte. Barker war im September 2008 bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Unglück im US-Staat South Carolina waren vier der sechs Insassen sofort gestorben, Barker hatte schwere Verbrennungen erlitten und musste monatelang behandelt werden. Seit dem Absturz litt Barker nach eigenen Angaben unter extremer Flugangst und vermied Flugreisen.

BAP-Musiker Wolfgang Niedecken spielt Benefizkonzert für Flutopfer (Foto - aktuell)

Neuwied (dpa/lrs) - Einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat Musiker Wolfgang Niedecken bei einem Benefizkonzert in Neuwied der Flutopfer gedacht. Der Chef der Kölner Gruppe BAP («Verdamp lang her») hatte vor dem Auftritt am Sonntag angekündigt, mit der Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz die Einnahmen zugunsten der «Aktion Deutschland hilft» zu spenden. «Wir hoffen damit wenigstens ein bisschen dazu beizutragen, die materielle Not der Betroffenen zu lindern.»

Ralf Bauers erster Film über das Surfen und den Tibet-Konflikt

SANKT PETER-ORDING/KARLSRUHE: Schauspieler Ralf Bauer (54) gibt sein Debüt als Filmemacher und will dabei Unterhaltung beim Surfen am Strand mit internationalen politischen Fragen verbinden. «Oft hast du Dokumentationen, wo diese Schwere ist, wo das Gefühl nicht aufgezeigt wird, oder du hast Unterhaltungsfilme - das miteinander zu kombinieren, das lag mir inne», sagte der gebürtige Karlsruher der Deutschen Presse-Agentur. Durch die Verknüpfung mit Unterhaltung könne man Menschen komplexe Themen nahebringen. In «Die Wiederkehr - Sem Dhul» geht es um den Kampf gegen die chinesische Führung und für die Freiheit der Tibeter. An der Nordseeküste von Sankt Peter-Ording soll das Surfer-Paradies einem Hotelkomplex weichen, hinter dem Chinesen stecken. Ausgetragen wird das Ganze auf dem Wasser als Wettkampf Windsurfer gegen Kiter. Der Film soll ab Dienstag auf der Streamingseite Vimeo zu sehen sein.

Kölner Pfarrer holt sich Tipps von Guido Cantz

KÖLN: Guido Cantz (49) gibt dem Pfarrer seiner Kölner Kirchengemeinde schon mal Tipps für Auftritte vor großem Publikum. «Nachmittags an Heiligabend ist die Atmosphäre immer etwas angespannt: riesiges Gedränge, jeder will noch in die Kinderchristmette», berichtete Pfarrer Johannes Mahlberg der Deutschen Presse-Agentur. «Da stieß mich Guido einmal an und sagte: «Johannes - lächeln!» Da war ich dankbar für.» Der Moderator von «Verstehen Sie Spaß?» sei sich nicht zu schade, in der Gemeinde St. Aegidius im Stadtbezirk Porz mit anzupacken, Stühle zu verrücken oder das Kollektenkörbchen auszugeben. Cantz bewundert Pfarrer Mahlberg umgekehrt für sein großes Engagement: «Und einfach ist der Job ja auch nicht. Ich möchte den nicht machen.»

Nuhr von Impfung überzeugt «auf Basis von statistischen Abwägungen»

BERLIN: Comedian Dieter Nuhr (60) stößt bei manchen Fans wegen seiner positiven Einstellung zur Corona-Impfung auf Ablehnung. Einer Frau, die auf seinem Facebook-Profil schrieb, er habe nun wegen seiner «Impfhörigkeit» einen Fan weniger, antwortete der Kabarettist: «Kleiner Irrtum, ich bin nicht hörig, sondern überzeugt auf Basis von statistischen Abwägungen. Für Ihre Seite spricht nur ein dumpfes Gefühl auf Basis unbewiesener Vorurteile. Warum Sie also glauben, dass Ihr Standpunkt überlegen ist, bleibt Ihr Geheimnis.» Nuhr zeigte sich ansonsten zufrieden damit, wieder auftreten zu können. Er tourt derzeit, war unter anderem in Österreich. Seine ARD-Sendung «Nuhr im Ersten» ist seit 6. Mai in der Sommerpause und kommt drei Tage vor der Bundestagswahl wieder: am 23. September.

Metallica spenden Einnahmen aus Charity-Single an Flutopfer

BERLIN: Die US-Band Metallica will die Einnahmen aus einer Neuveröffentlichung des Kult-Songs «Enter Sandman» an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden. Das bestätigte eine Sprecherin der Plattenfirma Universal Music am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Sammlerstück soll am 20. August erscheinen. Zuvor hatte das Musikmagazin «Rolling Stone» berichtet. Wie die Universal-Sprecherin sagte, sollen die Einnahmen über die Metallica-eigene Stiftung All Within My Hands komplett an die Opfer der Flutkatastrophe weitergegeben werden. Zum 30. Geburtstag des sogenannten Schwarzen Albums der Heavy Metal-Band werden auch diverse Coverversionen veröffentlicht, deren Erträge laut der Stiftung für wohltätige Zwecke verwendet werden sollen. Die Single für die Hochwasseropfer wird laut von Universal Music als Schallplatte und in zwei verschiedenen CD-Formaten veröffentlicht.

Steinmeier sagt wegen Afghanistan Opernbesuch in Bayreuth ab

BAYREUTH: Angesichts der zugespitzten Lage in Afghanistan hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen für diesen Montag geplanten Besuch der Bayreuther Wagner-Festspiele abgesagt. Das bestätigten ein Festspiel-Sprecher und das Bundespräsidialamt. Eigentlich wollte sich Steinmeier eine «Tannhäuser»-Inszenierung ansehen. Der Bundespräsident werde im Laufe des Tages unter anderem mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sowie mit Fachleuten für die Region telefonieren, sagte die Sprecherin in Berlin. Er wolle sich ein eigenes Bild von der dramatischen Situation in Afghanistan machen. Das Land befindet sich inzwischen faktisch in der Hand der militant-islamistischen Taliban. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani setze sich am Sonntag ins Ausland ab.

(Foto - Handout)

SEIFFEN: Zum Ende ihrer Kanzlerschaft gibt es Angela Merkel (67/CDU) nun auch als Räucherfigur aus dem Erzgebirge (Sachsen). «Die scheidende Kanzlerin in der typischen Haltung mit Merkel-Raute bieten wir in einem Blazer in rosa, türkis oder violett an», sagte Andreas Bilz, Geschäftsführer der Seiffener Volkskunst. Zunächst wurden 300 der etwa 14 Zentimenter hohen Figuren hergestellt. Ob es eine weitere Auflage geben wird, sei noch nicht entschieden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Merkel-Figur ist der Auftakt einer Reihe von Prominenten, die die Seiffener Volkskunst auflegen will. Zuletzt hatte das Räucher-Männchen von Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, aus dem Erzgebirge für Aufsehen gesorgt. Von der Figur sind nach Angaben des Schöpfers Tino Günther rund 15.000 Exemplare verkauft worden. Er hatte sich das Design vom Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen.

Uwe Timm zu VW-Wirbel: Currywurst gehört auf Straße statt in Kantine

MÜNCHEN: Der Schriftsteller Uwe Timm («Die Entdeckung der Currywurst») sieht die geplante Abschaffung der Currywurst in einer der VW-Werkskantinen nicht als größeren Verlust für die Esskultur. «Die Currywurst gehört sowieso auf die Straße», sagte der 81 Jahre alte Autor der Deutschen Presse-Agentur. Der Verzehr in einem Imbiss mit gemischtem Publikum und im Stehen könne sehr lustvoll sein. «Bei VW handelt es sich hingegen um ein Kantinengericht und demnach um eine domestizierte Wurst. Das entspricht nicht meiner Vorstellung.» VW hatte intern erklärt, dass das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus der Zentrale in Wolfsburg fleischfrei sein soll. Von einer Totalabschaffung ist keine Rede. Die Pläne hatten für Diskussionen gesorgt - unter anderem hatte Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Liebe zur Currywurst öffentlich bekräftigt.

Angela Merkel als Räucherfigur aus dem Erzgebirge

Christian Wolff: Theater hilft von Trauer um Sohn abzulenken

ASCHAU/BONN: Der Schauspieler und frühere «Forsthaus Falkenau»-Hauptdarsteller Christian Wolff (83) leidet sehr unter dem Verlust seine Sohnes, der im Dezember mit 54 gestorben ist. «Es hilft mir weiterzuleben, wenn ich Trauer und Tränen zulasse. Und wenn ich allein in Kitzbühel in die Kirche gehe, in der die Trauerfeier stattfand», sagte der Schauspieler der «Bild». «Ich bete dann und erinnere mich an die schönen Dinge, die ich mit Sascha erlebt habe.» Sohn Sascha starb demnach in seinem Zuhause in Kitzbühel. «Ich hatte noch am Nachmittag mit ihm telefoniert. Die Nachricht hat mich umgehauen. Was uns ein wenig tröstet: Die Ärzte sagten, der Herzinfarkt habe ihn im Schlaf ereilt. Es war ein Tod in Sekunden.» Wolff sagte, ein anstehendes Theaterengagement in Bonn helfe ihm. «Ich freue mich sehr, nach 20 Monaten Corona-Stillstand wieder zu arbeiten. Das hilft auch, mich etwas von der Trauer abzulenken.»

Stadt überstreicht Banksy-Kunstwerk wegen Tod eines kleinen Mädchens

GREAT YARMOUTH: An einem Strand nahe der ostenglischen Stadt Great Yarmouth ist ein Werk des berühmten Grafitti-Künstlers Banksy wegen eines Todesfalls in der Nähe überstrichen worden. Angesichts eines tragischen Unfalls, bei dem 2018 ein Mädchen auf einem geplatzten aufblasbaren Trampolin ums Leben kam, sei das Werk am Strand entfernt worden, teilte die Stadtverwaltung einem BBC-Bericht zufolge mit. Diese Entscheidung respektiere die Gefühle der Menschen vor Ort, hieß es.

Banksys Werk zeigt ein aufblasbares Schlauchboot, an dessen Rand sich ein Mädchen festhält. Das Boot hat die Verbindung zu einem Blasebalg verloren, den ein trinkender Mann bedient.

«Wir danken Banksy für das wundervolle Kunstwerk und erkennen an, dass der Künstler diese Umstände nicht kannte», hieß es in der Mitteilung. Man sei zuversichtlich, dass das Werk wiederhergestellt und später an einer anderen, besser passenden Stelle gezeigt werden könnte. Auf Aufnahmen der BBC ist zu sehen, dass das Motiv mit grauer Farbe überdeckt worden ist.

Das Schlauchboot ist Teil von Banksys «Great British Staycation», zu der sich der mysteriöse Künstler am Wochenende per Instagram-Video bekannt hat. In mehreren Städten an der ostenglischen Nordseeküste waren in den vergangenen Wochen Motive von ihm aufgetaucht.

Studenten entdecken in Theresienstadt NS-verfolgte Komponisten

TEREZIN: Studierende aus Deutschland und Tschechien gehen im früheren Ghetto Theresienstadt gemeinsam auf musikalische Spurensuche. Von den Nationalsozialisten ermordete Komponisten wie Viktor Ullmann, Hans Krasa und Pavel Haas stehen im Mittelpunkt einer Sommerschule, die am Dienstag im heutigen Terezin in Tschechien beginnt. Die Erinnerungen an das Ghetto seien hier auf jedem Schritt präsent, sagte der Musikwissenschaftler Lubomir Spurny, einer der Organisatoren der Veranstaltung.

Die Teilnehmer kommen von der Hochschule für Musik und Tanz Köln und der Masaryk-Universität in Brünn (Brno). Auf dem Programm stehen wissenschaftliche Vorträge. Doch es geht auch darum, die Musik der ermordeten jüdischen Künstler vor Publikum aufzuführen. So sind zwei Konzerte geplant, an denen junge tschechische Schüler mitwirken werden. Denn Terezin, das heute knapp 3000 Einwohner hat, sei auch eine Stadt, die in der Gegenwart lebt, sagte Spurny.

Die deutschen Nationalsozialisten hatten die Festung Theresienstadt 1941 zum Ghetto und Durchgangslager nach Auschwitz gemacht. Mehr als 33.000 Häftlinge starben im Ghetto selbst, rund 88.000 wurden ins Vernichtungslager deportiert. Gefördert wird die Sommerschule in Terezin vom deutsch-tschechischen Kulturprojekt «Musica non grata», das vom Auswärtigen Amt in Berlin unterstützt wird.

Lange Folterszenen fordern Salzburger Opernpublikum

SALZBURG: Mit schmerzhaft realistischen Darstellungen von Verfolgung und Gewalt hat der belgische Regisseur Jan Lauwers die Besucher der Salzburger Festspiele konfrontiert. Bei der Premiere von Luigi Nonos Oper «Intolleranza 1960» am Sonntagabend gab es viel Jubel für die Sänger und Sängerinnen dieses herausfordernden Werkes der Nachkriegsavantgarde. Lauwers erntete nur höflichen Applaus.

Das Stück des italienischen Komponisten (1924-1990) könnte kaum aktueller sein: Ein Migrant, brillant gesungen von dem US-amerikanischen Tenor Sean Panikkar, wird am Rande einer Demonstration verhaftet. Es folgen grausame Folter, Gefangenschaft und am Ende eine Flutwelle, die nicht nur zerstört, sondern auch Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung bringt.

In der steinernen Halle der Salzburger Felsenreitschule verschmolz der bewegungsfreudige Chor der Wiener Staatsoper mit fast zwei Dutzend Tänzerinnen und Tänzern und dem Sängerensemble zu einer pulsierenden Masse, die in der Folterszene völlig außer Kontrolle geriet. «I can't breathe» - «Ich kriege keine Luft», schrie ein Darsteller und rief so die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA im vergangenen Jahr in Erinnerung. Das unübersichtliche Geschehen auf der Bühne lenkte jedoch oft von der kantigen, aber klaren Musik Nonos ab.

Erst eine lyrisch-intime Passage, gesungen von Sarah Maria Sun als Gefährtin des Migranten, fing das Chaos wieder ein. An dieser Stelle glänzten die Wiener Philharmoniker unter dem Dirigenten Ingo Metzmacher, der dem Orchester gläserne Klänge entlockte und sie fein mit der Stimme der Sopranistin abstimmte. In der letzten Szene überzeugte der Staatsopernchor schließlich als musikalische Lichterkette, der seine Töne einmal hier, einmal da, warm aufleuchten ließ.