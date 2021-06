Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Queen Latifah für Lebenswerk geehrt: «Schwarz sein ist wunderschön»

LOS ANGELES: Die Rapperin und Sängerin Queen Latifah (51) ist bei den BET Awards am Sonntag (Ortszeit) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden und hat sich mit einer emotionalen Rede bei ihrer Familie und ihren Unterstützern bedankt. «Ich bin so extrem bewegt - ich weiß gar nicht, was ich sagen soll», erklärte die Musikerin. «Meine Familie, meine Geschwister, ich liebe euch. Meine besten Freunde - sie tun alles für mich. Egal, ob ich gerade mit dem Gesicht im Dreck liege oder hoch fliege, sie kennen mich und sind für mich da.»

Die 51-Jährige bedankte sich auch bei dem US-Fernsehsender Black Entertainment Television (BET), der in seinem Hauptprogramm seit 1980 Musikvideos aus den Genres Hip Hop, R&B und Soul spielt. Seit 2001 vergibt BET jährlich Preise an schwarze Stars aus den Bereichen Musik, Film, Unterhaltung und Sport. «Als wir nicht im Radio oder anderswo gespielt wurden, als unsere Videos nirgendwo gezeigt wurden, gab uns BET die Möglichkeit, ganz wir zu sein und zu glänzen - bis zu dieser Nacht, genau hier und jetzt», sagte Queen Latifah. «Schwarz sein ist wunderschön.» In ihrer Rede dankte sie außerdem ihrem Team sowie ihren Fans.

Queen Latifah, die bürgerlich Dana Owens heißt, wurde in Newark, New Jersey geboren. 1989 veröffentlichte sie ihr Debüt-Album «All Hail the Queen». Mit ihrem dritten Album «Black Reign» (1993) erreichte sie in den USA erstmals Gold-Status. Seit den 90er Jahren ist sie außerdem als Schauspielerin tätig. Für ihre Rolle in dem Musical «Chicago» wurde sie 2003 für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Zuletzt übernahm Queen Latifah die Hauptrolle in der 2021 gestarteten Serie «The Equalizer».

Rapperin Cardi B erwartet zweites Kind

LOS ANGELES: US-Rapperin Cardi B («WAP») ist zum zweiten Mal schwanger - und hat diese Neuigkeit wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft mit einer Live-Performance bekanntgegeben. Die 28-Jährige trat am Sonntag (Ortszeit) bei den BET Awards gemeinsam mit dem Hip-Hop-Trio «Migos» auf, in dem auch ihr Ehemann Offset Mitglied ist. Auf der Bühne trug Cardi B einen schwarzen Bodysuit, der fast komplett mit Glitzersteinen besetzt war. Im Bauchbereich bestand der Anzug jedoch nur aus durchsichtigem schwarzen Netzstoff, sodass man den Babybauch der Rapperin deutlich sehen konnte.

Zeitgleich zu ihrem Auftritt veröffentlichte die Musikerin auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich mit rundem Babybauch zeigt. «Nummer zwei», schrieb sie dazu und verlinkte ihren Ehemann Offset. Mit dem 29-Jährigen ist Cardi B, die bürgerlich Belcalis Almanzar heißt, seit 2017 verheiratet. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Kulture auf die Welt. Diese Schwangerschaft hatte die Musikerin mit einem Auftritt in der US-Sendung «Saturday Night Live« bekanntgegeben.

Queen Elizabeth II. reist zu mehrtägigem Besuch nach Schottland

EDINBURGH: Zur Feier schottischer Traditionen und Kultur reist Königin Elizabeth II. (95) am Montag in den nördlichsten britischen Landesteil. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wird die Queen während der sogenannten Royal Week (königlichen Woche) in ihrer offiziellen Residenz, dem Holyrood-Palast, wohnen. Es ist die erste längere Reise der Monarchin seit Beginn der Corona-Pandemie, die sie fast durchgehend auf Schloss Windsor nahe London verbracht hat. Geplant ist die Reise bis zum 1. Juli. Dabei lässt sich die Queen am Montag von ihrem Enkel Prinz William (39) und am Mittwoch und Donnerstag von ihrer Tochter Prinzessin Anne (70) begleiten.

Das genaue Programm wurde nicht veröffentlicht, um Menschenansammlungen in der Pandemie zu vermeiden. Bekanntgegeben wurde lediglich, dass die Queen außer Edinburgh auch die größte Stadt Glasgow besucht sowie Stirling, das für seine Burg und gut erhaltene Altstadt sowie seine Universität bekannt ist. Sie wolle dort Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Kulturinstitutionen besichtigen. Wegen der Reise verpasst die Königin am 1. Juli in London die Einweihung einer Statue ihrer 1997 tödlich verunglückten Ex-Schwiegertochter Prinzessin Diana.

Die «Royal Week», außerhalb Schottlands auch «Holyrood Week» genannt, ist fester Bestandteil im Kalender des britischen Staatsoberhaupts und findet stets zwischen Ende Juni und Anfang Juli statt. Normalerweise würdigt die Queen in dieser Zeit im Holyrood-Palast bei einem Empfang mehrere Tausend Menschen für ihren Einsatz um die Gesellschaft und besucht auch weitere Regionen des Landes. Wegen der Pandemie wird das Programm aber deutlich eingestampft, 2020 fiel der Besuch wegen der Corona-Krise aus.

Vorab betonte der Palast: «Ihre Majestät ist durch Abstammung und tiefe Zuneigung mit Schottland verbunden.» Die Königin habe nicht nur zahlreiche Sommer auf ihrer Residenz Schloss Balmoral in den Highlands verbracht, sondern auch fast jede schottische Region besucht - von den Äußeren Hebriden, einer Inselkette im Atlantik, bis Dumfries an der Grenze zu England im Süden - und dabei Schotten aus allen Gesellschaftsschichten getroffen. Dazu twitterte der Palast zwei Fotos der Queen in Schottland: Eines als kleines Mädchen und eines mit ihrem inzwischen gestorbenen Ehemann Prinz Philip.