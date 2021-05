Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.21 | Überblick

R&B-Popstar The Weeknd räumt bei den Billboard Music Awards ab

LOS ANGELES: Der kanadische R&B-Popstar The Weeknd («Blinding Lights») hat bei der Verleihung der Billboard Music Awards in der Nacht zum Montag zehn Trophäen abgeräumt. Der 31-jährige Sänger holte unter anderem die Auszeichnungen als «Top Artist», als bester Sänger und für das beste R&B-Album. Rapper Pop Smoke erhielt bei der Live-Show in Los Angeles fünf Preise, darunter als bester Rap-Künstler und als «Top New Artist». Mehrere Trophäen gingen auch an die südkoreanische Popgruppe BTS, Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico, Rocker Machine Gun Kelly, Lady Gaga und Taylor Swift.

US-Sängerin Pink nahm den Ehrenpreis «Icon Award» für besondere Verdienste in der Musikwelt entgegen. Die 41-Jährige brachte Töchterchen Willow (9) für eine musikalische Akrobatik-Einlage zu dem Song «Cover Me in Sunshine» auf die Bühne. Ihr kanadischer Kollege Drake (34, «What's Next») erhielt die Sonderauszeichnung als «Künstler des Jahrzehnts». Begleitet wurde er bei der Ehrung von seinem dreijährigen Sohn Adonis. Mit insgesamt 28 Billboard Music Awards in seiner Karriere ist er der Rekordhalter des Events.

Die dreistündige Show auf einer Bühne unter freiem Himmel und in einer Konzerthalle in Los Angeles war mit Live-Auftritten gespickt. Die Boygroup BTS war mit ihrem neuen Song «Butter» aus Südkorea dazugeschaltet, die britische Band Duran Duran rockte aus London mit. Neben ihnen traten unter anderem auch Alicia Keys, H.E.R., Doja Cat und The Weeknd auf. Erstmals führte Sänger Nick Jonas (28) als Moderatorin durch den Abend.

Die Billboard Music Awards werden seit 1990 jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen.

Erste Rolle für Kevin Spacey nach Vorwürfen sexueller Übergriffe

LOS ANGELES: Die Karriere des US-Schauspielers Kevin Spacey (61) lag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe seit Herbst 2017 brach. Doch nun hat der zweifache Oscar-Preisträger («Die üblichen Verdächtigen», «American Beauty») ein Rollenangebot aus Italien bekommen, wie US-Medien am Sonntag berichteten. «Ich freue mich sehr, dass Kevin für meinen Film zugesagt hat», sagte der italienische Schauspieler Franco Nero (79, «Django Unchained», «Der Fall Collini») dem US-Sender ABC News. «Ich halte ihn für einen großartigen Schauspieler und freue mich auf den Drehstart».

Franco Nero ist bei dem geplanten Film «L'uomo Che Disegnò Dio» als Hauptdarsteller und Regisseur an Bord. Produzent Louis Nero teilte dem Branchenblatt «Variety» mit, dass Spacey eine kleinere Rolle als Polizeidetektiv übernehmen soll. Spacey machte keine Angaben zu den Filmplänen. Über den Drehbeginn in Italien wurde zunächst nichts bekannt.

Im Herbst 2017 waren im Zuge der #MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegen Spacey laut geworden. Mehrere Kläger gingen vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Zwei Männer warfen dem Schauspieler im vorigen Jahr in New York vor, er habe sie als Minderjährige in den 80er Jahren missbraucht.

Der einst gefeierte Hollywood-Star hat sich seit 2017 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein Auftritt in dem Film «Alles Geld der Welt» (2017) von Regisseur Ridley Scott wurde herausgeschnitten. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte damals die Zusammenarbeit mit Spacey für die preisgekrönte Serie «House of Cards» auf. Die Serie ging ohne ihn zu Ende.